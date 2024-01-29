https://ria.ru/20240129/gruziya-1924097932.html

СМИ: в Грузии 1 февраля сменится премьер-министр

СМИ: в Грузии 1 февраля сменится премьер-министр - РИА Новости, 29.01.2024

СМИ: в Грузии 1 февраля сменится премьер-министр

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе впервые поменяются должностями и объявят об этом 1... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T11:53

2024-01-29T11:53

2024-01-29T12:03

в мире

грузия

ираклий гарибашвили

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 29 янв – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе впервые поменяются должностями и объявят об этом 1 февраля, передает телекомпания "Имеди"."По эксклюзивной информации "Имеди", 24 января состоялось заседание политсовета партии "Грузинская мечта". На собрании было решено, что съезд партии состоится 1 февраля. По нашей информации, на пост кандидата в премьер-министры будет представлен председатель партии Ираклий Кобахидзе, а пост председателя партии займет нынешний премьер-министр Ираклий Гарибашвили", - сообщает телекомпания.Причиной таких возможных изменений грузинские СМИ считают приближение парламентских выборов в стране. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Впервые выборы в парламент пройдут только по пропорциональной системе с барьером в 5%.

https://ria.ru/20231230/ivanishvili-1919124341.html

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, грузия, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе