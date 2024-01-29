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СМИ: в Грузии 1 февраля сменится премьер-министр - РИА Новости, 29.01.2024
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11:53 29.01.2024 (обновлено: 12:03 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/gruziya-1924097932.html
СМИ: в Грузии 1 февраля сменится премьер-министр
СМИ: в Грузии 1 февраля сменится премьер-министр - РИА Новости, 29.01.2024
СМИ: в Грузии 1 февраля сменится премьер-министр
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе впервые поменяются должностями и объявят об этом 1... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T11:53
2024-01-29T12:03
в мире
грузия
ираклий гарибашвили
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 29 янв – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе впервые поменяются должностями и объявят об этом 1 февраля, передает телекомпания "Имеди"."По эксклюзивной информации "Имеди", 24 января состоялось заседание политсовета партии "Грузинская мечта". На собрании было решено, что съезд партии состоится 1 февраля. По нашей информации, на пост кандидата в премьер-министры будет представлен председатель партии Ираклий Кобахидзе, а пост председателя партии займет нынешний премьер-министр Ираклий Гарибашвили", - сообщает телекомпания.Причиной таких возможных изменений грузинские СМИ считают приближение парламентских выборов в стране. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Впервые выборы в парламент пройдут только по пропорциональной системе с барьером в 5%.
https://ria.ru/20231230/ivanishvili-1919124341.html
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в мире, грузия, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Ираклий Гарибашвили, Ираклий Кобахидзе
СМИ: в Грузии 1 февраля сменится премьер-министр

"Имеди": лидер "Грузинской мечты" Кобахидзе с 1 февраля станет премьером Грузии

© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкИраклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 29 янв – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе впервые поменяются должностями и объявят об этом 1 февраля, передает телекомпания "Имеди".
"По эксклюзивной информации "Имеди", 24 января состоялось заседание политсовета партии "Грузинская мечта". На собрании было решено, что съезд партии состоится 1 февраля. По нашей информации, на пост кандидата в премьер-министры будет представлен председатель партии Ираклий Кобахидзе, а пост председателя партии займет нынешний премьер-министр Ираклий Гарибашвили", - сообщает телекомпания.
Причиной таких возможных изменений грузинские СМИ считают приближение парламентских выборов в стране. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Впервые выборы в парламент пройдут только по пропорциональной системе с барьером в 5%.
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В миреГрузияИраклий ГарибашвилиИраклий Кобахидзе
 
 
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