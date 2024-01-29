https://ria.ru/20240129/grem-1924046290.html

Американский сенатор призвал ответить на обстрел базы США ударом по Ирану

Американский сенатор призвал ответить на обстрел базы США ударом по Ирану - РИА Новости, 29.01.2024

Американский сенатор призвал ответить на обстрел базы США ударом по Ирану

Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм в связи с атакой по одной из американских военных баз на Ближнем Востоке призвал администрацию президента Джо... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T02:25

2024-01-29T02:25

2024-01-29T05:38

сша

иран

южная каролина

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ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм в связи с атакой по одной из американских военных баз на Ближнем Востоке призвал администрацию президента Джо Байдена нанести удары по территории Ирана. "Администрация Байдена может уничтожить всех иранских прокси, которых пожелает, однако это не сдержит иранскую агрессию. Я призываю администрацию нанести удары по важным объектам внутри Ирана не только в качестве возмездия за убийство наших солдат, но и в целях сдерживания будущей агрессии", - говорится в обнародованном заявлении конгрессмена. Сенатор выразил уверенность, что иранское правительство "понимает только силу". "Пока они не заплатят цену собственной инфраструктурой и военнослужащими, нападения на американские войска будут продолжаться. Усилия (министра обороны США) Ллойда Остина в контексте сдерживания агрессии против наших сил в регионе потерпели ужасный провал", - заявил Грэм. Центральное командование вооруженных сил США 28 января сообщило, что на военную базу США в Иордании вблизи границы с Сирией было совершено нападение со стороны якобы проиранских группировок. В результате атаки беспилотника, как информировал CENTCOM, погибли трое американских военнослужащих, еще 25 пострадали. Власти Иордании утверждают, что нападению подверглась американская база Эт-Танф в Сирии.

https://ria.ru/20240124/yemen-1923107238.html

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сша, иран, южная каролина, линдси грэм, джо байден, ллойд остин, в мире