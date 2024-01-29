Американский сенатор призвал ответить на обстрел базы США ударом по Ирану
Американский сенатор Грэм призвал ответить на обстрел базы США ударом по Ирану
© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский сенатор Линдси Грэм
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский сенатор Линдси Грэм. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм в связи с атакой по одной из американских военных баз на Ближнем Востоке призвал администрацию президента Джо Байдена нанести удары по территории Ирана.
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"Администрация Байдена может уничтожить всех иранских прокси, которых пожелает, однако это не сдержит иранскую агрессию. Я призываю администрацию нанести удары по важным объектам внутри Ирана не только в качестве возмездия за убийство наших солдат, но и в целях сдерживания будущей агрессии", - говорится в обнародованном заявлении конгрессмена.
Сенатор выразил уверенность, что иранское правительство "понимает только силу". "Пока они не заплатят цену собственной инфраструктурой и военнослужащими, нападения на американские войска будут продолжаться. Усилия (министра обороны США) Ллойда Остина в контексте сдерживания агрессии против наших сил в регионе потерпели ужасный провал", - заявил Грэм.
Центральное командование вооруженных сил США 28 января сообщило, что на военную базу США в Иордании вблизи границы с Сирией было совершено нападение со стороны якобы проиранских группировок. В результате атаки беспилотника, как информировал CENTCOM, погибли трое американских военнослужащих, еще 25 пострадали. Власти Иордании утверждают, что нападению подверглась американская база Эт-Танф в Сирии.