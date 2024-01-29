https://ria.ru/20240129/grad-1924051767.html

Расчеты "Градов" залповым ударом уничтожили десятки боевиков ВСУ

Расчеты "Градов" залповым ударом уничтожили десятки боевиков ВСУ - РИА Новости, 29.01.2024

Расчеты "Градов" залповым ударом уничтожили десятки боевиков ВСУ

Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Центр" нанесли на Краснолиманском направлении залповый удар по боевикам ВСУ в Серебрянском лесничестве, в результате... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T05:05

2024-01-29T05:05

2024-01-29T05:25

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 29 янв – РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Центр" нанесли на Краснолиманском направлении залповый удар по боевикам ВСУ в Серебрянском лесничестве, в результате украинские войска потеряли свыше 30 человек убитыми и ранеными, сообщили журналистам в Минобороны. Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от подконтрольного российским войскам города Кременная в ЛНР. Часть территории леса контролируют российские войска, часть – украинская армия. "Получив данные от передовых разведчиков, действующих на линии боевого соприкосновения, о скоплении живой силы противника численностью до 50 военнослужащих подразделений национальной гвардии Украины, расчеты российских реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" прибыли на огневые позиции", - рассказали в военном ведомстве.Залповый удар по скоплению ВСУ в Серебрянском лесничестве наносили расчеты 122-миллиметровых РСЗО гвардейского мотострелкового полка."В результате противник потерял свыше 30 человек убитыми и ранеными", - добавили в Минобороны.Как сообщали накануне в военном ведомстве, украинские войска потеряли за сутки на Краснолиманском направлении до 120 военнослужащих, два броневика, самоходку "Акация" и гаубицу Д-20.

https://ria.ru/20231226/spetsoperatsiya-1918073964.html

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россия, кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, центральный военный округ