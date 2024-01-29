https://ria.ru/20240129/grad-1924051767.html
Расчеты "Градов" залповым ударом уничтожили десятки боевиков ВСУ
Расчеты "Градов" залповым ударом уничтожили десятки боевиков ВСУ - РИА Новости, 29.01.2024
Расчеты "Градов" залповым ударом уничтожили десятки боевиков ВСУ
Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Центр" нанесли на Краснолиманском направлении залповый удар по боевикам ВСУ в Серебрянском лесничестве, в результате... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T05:05
2024-01-29T05:05
2024-01-29T05:25
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ЛУГАНСК, 29 янв – РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Центр" нанесли на Краснолиманском направлении залповый удар по боевикам ВСУ в Серебрянском лесничестве, в результате украинские войска потеряли свыше 30 человек убитыми и ранеными, сообщили журналистам в Минобороны. Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от подконтрольного российским войскам города Кременная в ЛНР. Часть территории леса контролируют российские войска, часть – украинская армия. "Получив данные от передовых разведчиков, действующих на линии боевого соприкосновения, о скоплении живой силы противника численностью до 50 военнослужащих подразделений национальной гвардии Украины, расчеты российских реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" прибыли на огневые позиции", - рассказали в военном ведомстве.Залповый удар по скоплению ВСУ в Серебрянском лесничестве наносили расчеты 122-миллиметровых РСЗО гвардейского мотострелкового полка."В результате противник потерял свыше 30 человек убитыми и ранеными", - добавили в Минобороны.Как сообщали накануне в военном ведомстве, украинские войска потеряли за сутки на Краснолиманском направлении до 120 военнослужащих, два броневика, самоходку "Акация" и гаубицу Д-20.
https://ria.ru/20231226/spetsoperatsiya-1918073964.html
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россия, кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, центральный военный округ
Специальная военная операция на Украине, Россия, Кременная, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Центральный военный округ
Расчеты "Градов" залповым ударом уничтожили десятки боевиков ВСУ
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили в лесу под Кременной свыше 30 боевиков ВСУ