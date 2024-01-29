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Расчеты "Градов" залповым ударом уничтожили десятки боевиков ВСУ - РИА Новости, 29.01.2024
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05:05 29.01.2024 (обновлено: 05:25 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/grad-1924051767.html
Расчеты "Градов" залповым ударом уничтожили десятки боевиков ВСУ
Расчеты "Градов" залповым ударом уничтожили десятки боевиков ВСУ - РИА Новости, 29.01.2024
Расчеты "Градов" залповым ударом уничтожили десятки боевиков ВСУ
Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Центр" нанесли на Краснолиманском направлении залповый удар по боевикам ВСУ в Серебрянском лесничестве, в результате... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T05:05
2024-01-29T05:25
специальная военная операция на украине
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кременная
луганская народная республика
вооруженные силы украины
центральный военный округ
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ЛУГАНСК, 29 янв – РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Центр" нанесли на Краснолиманском направлении залповый удар по боевикам ВСУ в Серебрянском лесничестве, в результате украинские войска потеряли свыше 30 человек убитыми и ранеными, сообщили журналистам в Минобороны. Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от подконтрольного российским войскам города Кременная в ЛНР. Часть территории леса контролируют российские войска, часть – украинская армия. &quot;Получив данные от передовых разведчиков, действующих на линии боевого соприкосновения, о скоплении живой силы противника численностью до 50 военнослужащих подразделений национальной гвардии Украины, расчеты российских реактивных систем залпового огня БМ-21 &quot;Град&quot; прибыли на огневые позиции&quot;, - рассказали в военном ведомстве.Залповый удар по скоплению ВСУ в Серебрянском лесничестве наносили расчеты 122-миллиметровых РСЗО гвардейского мотострелкового полка."В результате противник потерял свыше 30 человек убитыми и ранеными", - добавили в Минобороны.Как сообщали накануне в военном ведомстве, украинские войска потеряли за сутки на Краснолиманском направлении до 120 военнослужащих, два броневика, самоходку "Акация" и гаубицу Д-20.
https://ria.ru/20231226/spetsoperatsiya-1918073964.html
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россия, кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, центральный военный округ
Специальная военная операция на Украине, Россия, Кременная, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Центральный военный округ
Расчеты "Градов" залповым ударом уничтожили десятки боевиков ВСУ

Расчеты РСЗО "Град" уничтожили в лесу под Кременной свыше 30 боевиков ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" по позициям ВСУ
Боевая работа РСЗО Град по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" по позициям ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 янв – РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Центр" нанесли на Краснолиманском направлении залповый удар по боевикам ВСУ в Серебрянском лесничестве, в результате украинские войска потеряли свыше 30 человек убитыми и ранеными, сообщили журналистам в Минобороны.
Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от подконтрольного российским войскам города Кременная в ЛНР. Часть территории леса контролируют российские войска, часть – украинская армия.
Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
"Грады" десантников уничтожили позиции с пехотой ВСУ под Артемовском
26 декабря 2023, 04:02
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"Получив данные от передовых разведчиков, действующих на линии боевого соприкосновения, о скоплении живой силы противника численностью до 50 военнослужащих подразделений национальной гвардии Украины, расчеты российских реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" прибыли на огневые позиции", - рассказали в военном ведомстве.

Залповый удар по скоплению ВСУ в Серебрянском лесничестве наносили расчеты 122-миллиметровых РСЗО гвардейского мотострелкового полка.
"В результате противник потерял свыше 30 человек убитыми и ранеными", - добавили в Минобороны.
Как сообщали накануне в военном ведомстве, украинские войска потеряли за сутки на Краснолиманском направлении до 120 военнослужащих, два броневика, самоходку "Акация" и гаубицу Д-20.
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Расчет "Торнадо" отразил в зоне СВО атаку штурмовых групп ВСУ
Вчера, 04:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКременнаяЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЦентральный военный округ
 
 
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