https://ria.ru/20240129/gorlovka-1924187468.html
Дрон врезался в автомобиль на трассе у Ясиноватой, есть погибшие
Дрон врезался в автомобиль на трассе у Ясиноватой, есть погибшие - РИА Новости, 29.01.2024
Дрон врезался в автомобиль на трассе у Ясиноватой, есть погибшие
Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что на трассе Горловка-Донецк, где беспилотник врезался в лобовое стекло автомобиля, есть... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:12
2024-01-29T17:12
2024-01-29T17:29
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ясиноватая
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что на трассе Горловка-Донецк, где беспилотник врезался в лобовое стекло автомобиля, есть погибшие в районе Ясиноватой. "Не езжайте по трассе. Увы, есть погибшие на трассе в районе Ясиноватой", - написал Приходько.Мэр Горловки ранее в понедельник сообщал, что на трассе Горловка-Донецк украинский дрон врезался в лобовое стекло гражданского автомобиля "и лишь чудом не разорвался". Приходько также призвал жителей ограничить передвижение по этой трассе из-за участившихся атак украинских войск с применением БПЛА.
https://ria.ru/20240129/obstrel-1924041166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авто, ясиноватая, горловка, донецкая народная республика, иван приходько
В мире, Авто, Ясиноватая, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
Дрон врезался в автомобиль на трассе у Ясиноватой, есть погибшие
Мэр Горловки: возле Ясиноватой дрон врезался в авто, погибли несколько человек