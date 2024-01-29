https://ria.ru/20240129/gorlovka-1924187468.html

Дрон врезался в автомобиль на трассе у Ясиноватой, есть погибшие

Дрон врезался в автомобиль на трассе у Ясиноватой, есть погибшие - РИА Новости, 29.01.2024

Дрон врезался в автомобиль на трассе у Ясиноватой, есть погибшие

Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что на трассе Горловка-Донецк, где беспилотник врезался в лобовое стекло автомобиля, есть... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T17:12

2024-01-29T17:12

2024-01-29T17:29

в мире

авто

ясиноватая

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что на трассе Горловка-Донецк, где беспилотник врезался в лобовое стекло автомобиля, есть погибшие в районе Ясиноватой. "Не езжайте по трассе. Увы, есть погибшие на трассе в районе Ясиноватой", - написал Приходько.Мэр Горловки ранее в понедельник сообщал, что на трассе Горловка-Донецк украинский дрон врезался в лобовое стекло гражданского автомобиля "и лишь чудом не разорвался". Приходько также призвал жителей ограничить передвижение по этой трассе из-за участившихся атак украинских войск с применением БПЛА.

https://ria.ru/20240129/obstrel-1924041166.html

ясиноватая

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, авто, ясиноватая, горловка, донецкая народная республика, иван приходько