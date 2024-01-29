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Дрон врезался в автомобиль на трассе у Ясиноватой, есть погибшие - РИА Новости, 29.01.2024
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17:12 29.01.2024 (обновлено: 17:29 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/gorlovka-1924187468.html
Дрон врезался в автомобиль на трассе у Ясиноватой, есть погибшие
Дрон врезался в автомобиль на трассе у Ясиноватой, есть погибшие - РИА Новости, 29.01.2024
Дрон врезался в автомобиль на трассе у Ясиноватой, есть погибшие
Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что на трассе Горловка-Донецк, где беспилотник врезался в лобовое стекло автомобиля, есть... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:12
2024-01-29T17:29
в мире
авто
ясиноватая
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что на трассе Горловка-Донецк, где беспилотник врезался в лобовое стекло автомобиля, есть погибшие в районе Ясиноватой. "Не езжайте по трассе. Увы, есть погибшие на трассе в районе Ясиноватой", - написал Приходько.Мэр Горловки ранее в понедельник сообщал, что на трассе Горловка-Донецк украинский дрон врезался в лобовое стекло гражданского автомобиля "и лишь чудом не разорвался". Приходько также призвал жителей ограничить передвижение по этой трассе из-за участившихся атак украинских войск с применением БПЛА.
https://ria.ru/20240129/obstrel-1924041166.html
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горловка
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в мире, авто, ясиноватая, горловка, донецкая народная республика, иван приходько
В мире, Авто, Ясиноватая, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
Дрон врезался в автомобиль на трассе у Ясиноватой, есть погибшие

Мэр Горловки: возле Ясиноватой дрон врезался в авто, погибли несколько человек

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что на трассе Горловка-Донецк, где беспилотник врезался в лобовое стекло автомобиля, есть погибшие в районе Ясиноватой.
"Не езжайте по трассе. Увы, есть погибшие на трассе в районе Ясиноватой", - написал Приходько.
Мэр Горловки ранее в понедельник сообщал, что на трассе Горловка-Донецк украинский дрон врезался в лобовое стекло гражданского автомобиля "и лишь чудом не разорвался". Приходько также призвал жителей ограничить передвижение по этой трассе из-за участившихся атак украинских войск с применением БПЛА.
Сотрудники СЦКК - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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В миреАвтоЯсиноватаяГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван Приходько
 
 
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