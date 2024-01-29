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Гладков поручил больше помогать семьям участников спецоперации - РИА Новости, 29.01.2024
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Белгородская область
 
15:48 29.01.2024 (обновлено: 15:52 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/gladkov-1924163388.html
Гладков поручил больше помогать семьям участников спецоперации
Гладков поручил больше помогать семьям участников спецоперации - РИА Новости, 29.01.2024
Гладков поручил больше помогать семьям участников спецоперации
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания в правительстве региона поручил уделять больше внимания семьям участников... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:48
2024-01-29T15:52
белгородская область
общество
белгородская область
липецкая область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 29 янв – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания в правительстве региона поручил уделять больше внимания семьям участников спецоперации и семьям пострадавших мирных жителей, сообщила пресс-служба правительства области. "Важно, чтобы в нашем подходе к поддержке семей военнослужащих не было избыточных ожиданий. Именно из-за избыточных ожиданий люди могут чувствовать себя обманутыми. Нужно говорить по-честному: какие есть возможности для помощи, и в какой срок будут выполнены обещания", - приводятся в сообщении слова губернатора. Как пояснили в правительстве области, с каждой семьей участника специальной военной операции в Белгородской области ведется индивидуальная работа. На каждую семьи составлен "социальный паспорт", который позволяет систематизировать необходимые потребности. За всеми семьями также закреплены кураторы из числа сотрудников администраций муниципалитетов, органов социальной защиты и фонда "Защитники Отечества". За 56% семей военнослужащих закреплено регулярное шефство, в остальных семьях кураторство осуществляется в случае возникновения вопросов и обращений. Коммуникация с семьями военнослужащих в основном осуществляется через подомовой обход или обзвон и переписку в социальных сетях. Чаще всего родственники бойцов обращаются с просьбами в решении социально-бытовых вопросов: ведение домашнего хозяйства, подключение коммуникаций, строительно-ремонтные работы. Также кураторы часто консультируют семьи по содержанию и срокам доведения социальных выплат. В 8% случаев родственникам по запросу оказывается психологическая помощь. Гладков отметил, что власти не в состоянии купить дом или автомобиль каждой семье - таких обещаний и полномочий нет. Важно контролировать сроки выплат, не допускать задержек. "В наших силах уделять внимание каждой семье индивидуально. Этот подход позволит решить все проблемы. Наша задача - контроль всех взятых на себя обязательств", - сказал глава региона и добавил, что в случае гибели мирного жителя, кормильца семьи, а также если дети потеряли родителя, власти также должны оказывать семьям соответствующую достойную поддержку. Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области планирует также создать автоматизированную систему реагирования на просьбы семей военнослужащих, аналогичную той, что работает в Липецкой области. Гладков поручил провести анализ сразу нескольких подходов. По его мнению, можно попробовать реализовать комбинированный подход на основе опыта других регионов. "Давайте посмотрим плюсы и минусы каждой системы. Жалобы у нас пока есть, они поступают. Это надо исправлять. Доведение информации о новых мерах поддержки семей военнослужащих должно быть регулярным и оперативным", – подчеркнул Гладков.
https://ria.ru/20240122/obuchenie-1922790052.html
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общество, белгородская область, липецкая область, вячеслав гладков
Белгородская область, Общество, Белгородская область, Липецкая область, Вячеслав Гладков
Гладков поручил больше помогать семьям участников спецоперации

Гладков поручил больше помогать семьям бойцов СВО и пострадавших белгородцев

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 янв – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания в правительстве региона поручил уделять больше внимания семьям участников спецоперации и семьям пострадавших мирных жителей, сообщила пресс-служба правительства области.
«
"Важно, чтобы в нашем подходе к поддержке семей военнослужащих не было избыточных ожиданий. Именно из-за избыточных ожиданий люди могут чувствовать себя обманутыми. Нужно говорить по-честному: какие есть возможности для помощи, и в какой срок будут выполнены обещания", - приводятся в сообщении слова губернатора.
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Как пояснили в правительстве области, с каждой семьей участника специальной военной операции в Белгородской области ведется индивидуальная работа. На каждую семьи составлен "социальный паспорт", который позволяет систематизировать необходимые потребности.
За всеми семьями также закреплены кураторы из числа сотрудников администраций муниципалитетов, органов социальной защиты и фонда "Защитники Отечества". За 56% семей военнослужащих закреплено регулярное шефство, в остальных семьях кураторство осуществляется в случае возникновения вопросов и обращений.
Коммуникация с семьями военнослужащих в основном осуществляется через подомовой обход или обзвон и переписку в социальных сетях. Чаще всего родственники бойцов обращаются с просьбами в решении социально-бытовых вопросов: ведение домашнего хозяйства, подключение коммуникаций, строительно-ремонтные работы. Также кураторы часто консультируют семьи по содержанию и срокам доведения социальных выплат. В 8% случаев родственникам по запросу оказывается психологическая помощь.
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Гладков отметил, что власти не в состоянии купить дом или автомобиль каждой семье - таких обещаний и полномочий нет. Важно контролировать сроки выплат, не допускать задержек. "В наших силах уделять внимание каждой семье индивидуально. Этот подход позволит решить все проблемы. Наша задача - контроль всех взятых на себя обязательств", - сказал глава региона и добавил, что в случае гибели мирного жителя, кормильца семьи, а также если дети потеряли родителя, власти также должны оказывать семьям соответствующую достойную поддержку.
Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области планирует также создать автоматизированную систему реагирования на просьбы семей военнослужащих, аналогичную той, что работает в Липецкой области. Гладков поручил провести анализ сразу нескольких подходов. По его мнению, можно попробовать реализовать комбинированный подход на основе опыта других регионов.
«
"Давайте посмотрим плюсы и минусы каждой системы. Жалобы у нас пока есть, они поступают. Это надо исправлять. Доведение информации о новых мерах поддержки семей военнослужащих должно быть регулярным и оперативным", – подчеркнул Гладков.
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Белгородская областьОбществоБелгородская областьЛипецкая областьВячеслав Гладков
 
 
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