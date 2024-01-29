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"Измена": в Греции сообщили об украинских фурах на военных складах - РИА Новости, 29.01.2024
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02:13 29.01.2024 (обновлено: 11:08 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/fury-1924045781.html
"Измена": в Греции сообщили об украинских фурах на военных складах
"Измена": в Греции сообщили об украинских фурах на военных складах - РИА Новости, 29.01.2024
"Измена": в Греции сообщили об украинских фурах на военных складах
Украинские фуры вывозят материалы со складов греческой армии, написал депутат, лидер партии "Эллиники лиси" Кириакос Велопулос в соцсети X, сравнив происходящее РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T02:13
2024-01-29T11:08
в мире
греция
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Украинские фуры вывозят материалы со складов греческой армии, написал депутат, лидер партии "Эллиники лиси" Кириакос Велопулос в соцсети X, сравнив происходящее с изменой."Дело становится масштабнее и опаснее, если все это правда! &lt;…&gt; Грузовики с украинскими номерами "опустошают" склады боеприпасов в Кехрие? Более 17 грузовиков за один день? Большегрузные фуры с украинскими номерами вывозят оттуда припасы", — сказал он, пообещав поднять данный вопрос в парламенте.По его утверждению, только 15 января таких фур было более 17, "по свидетельствам", аналогичная ситуация сложилась и в последующие дни."Если все это правда, то это измена!" — добавил Велопулос.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предложил Греции передать или продать Украине вооружения, а в обмен Америка изучит возможность выделить Афинах дополнительную помощь в размере до 200 миллионов долларов.Греция одной из первых на Западе стала направлять оружие и военную технику Украине после начала специальной военной операции. Уже 27 февраля 2022 года она отправила через Польшу 40 тонн техники на двух самолетах С-130. После этого Греция отправляла новые партии оружия и военной техники.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20240127/gretsiya-1923799236.html
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в мире, греция, украина, россия, энтони блинкен, сергей лавров, нато
В мире, Греция, Украина, Россия, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, НАТО
"Измена": в Греции сообщили об украинских фурах на военных складах

Греческий депутат Велопулос назвал возможную отправку снарядов Украине изменой

© AFP 2024 / LOUISA GOULIAMAKIЛидер партии "Эллиники лиси" Кириакос Велопулос
Лидер партии Эллиники лиси Кириакос Велопулос - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AFP 2024 / LOUISA GOULIAMAKI
Лидер партии "Эллиники лиси" Кириакос Велопулос. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Украинские фуры вывозят материалы со складов греческой армии, написал депутат, лидер партии "Эллиники лиси" Кириакос Велопулос в соцсети X, сравнив происходящее с изменой.
"Дело становится масштабнее и опаснее, если все это правда! <…> Грузовики с украинскими номерами "опустошают" склады боеприпасов в Кехрие? Более 17 грузовиков за один день? Большегрузные фуры с украинскими номерами вывозят оттуда припасы", — сказал он, пообещав поднять данный вопрос в парламенте.
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По его утверждению, только 15 января таких фур было более 17, "по свидетельствам", аналогичная ситуация сложилась и в последующие дни.
"Если все это правда, то это измена!" — добавил Велопулос.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предложил Греции передать или продать Украине вооружения, а в обмен Америка изучит возможность выделить Афинах дополнительную помощь в размере до 200 миллионов долларов.
Греция одной из первых на Западе стала направлять оружие и военную технику Украине после начала специальной военной операции. Уже 27 февраля 2022 года она отправила через Польшу 40 тонн техники на двух самолетах С-130. После этого Греция отправляла новые партии оружия и военной техники.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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