https://ria.ru/20240129/fury-1924045781.html

"Измена": в Греции сообщили об украинских фурах на военных складах

"Измена": в Греции сообщили об украинских фурах на военных складах - РИА Новости, 29.01.2024

"Измена": в Греции сообщили об украинских фурах на военных складах

Украинские фуры вывозят материалы со складов греческой армии, написал депутат, лидер партии "Эллиники лиси" Кириакос Велопулос в соцсети X, сравнив происходящее РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T02:13

2024-01-29T02:13

2024-01-29T11:08

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Украинские фуры вывозят материалы со складов греческой армии, написал депутат, лидер партии "Эллиники лиси" Кириакос Велопулос в соцсети X, сравнив происходящее с изменой."Дело становится масштабнее и опаснее, если все это правда! <…> Грузовики с украинскими номерами "опустошают" склады боеприпасов в Кехрие? Более 17 грузовиков за один день? Большегрузные фуры с украинскими номерами вывозят оттуда припасы", — сказал он, пообещав поднять данный вопрос в парламенте.По его утверждению, только 15 января таких фур было более 17, "по свидетельствам", аналогичная ситуация сложилась и в последующие дни."Если все это правда, то это измена!" — добавил Велопулос.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предложил Греции передать или продать Украине вооружения, а в обмен Америка изучит возможность выделить Афинах дополнительную помощь в размере до 200 миллионов долларов.Греция одной из первых на Западе стала направлять оружие и военную технику Украине после начала специальной военной операции. Уже 27 февраля 2022 года она отправила через Польшу 40 тонн техники на двух самолетах С-130. После этого Греция отправляла новые партии оружия и военной техники.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20240127/gretsiya-1923799236.html

https://ria.ru/20240110/blinken-1920431352.html

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в мире, греция, украина, россия, энтони блинкен, сергей лавров, нато