Фотовыставка проекта "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПосетитель на выставке "Освобождение. Путь к Победе" в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого
Посетитель на выставке "Освобождение. Путь к Победе" в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого
МОСКВА, 29 января — РИА Новости. Фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе", посвященная 80-летию освобождения Ленинграда и деоккупации территорий СССР от немецко-фашистских захватчиков в 1944-45 годах, открылась в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого и Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Республики Беларусь. В рамках проекта отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте, в тылу, в ходе освобождения территорий СССР, а также Восточной Европы. Особое внимание будет уделено подвигу советской молодежи в тылу.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Республики Беларусь. В рамках проекта отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте, в тылу, в ходе освобождения территорий СССР, а также Восточной Европы. Особое внимание будет уделено подвигу советской молодежи в тылу.
"Новый проект медиагруппы "Россия сегодня" "Освобождение. Путь к Победе" — это 19 фотовыставок на площадках музеев или университетов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Луганске, Херсоне, Симферополе, а также в других российских городах и в Республике Беларусь – Минске и Бресте. Будет создан аудиогид по выставкам, тексты с комментариями тех, кто профессионально занимается изучением истории в новых регионах России. Запустят викторину на сайте РИА — это придаст проекту просветительское значение. Я уверен, что проект будет интересен самой широкой аудитории", — отметил Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив.
"Вся программа рассчитана до апреля 2025 года — это значит, что у каждого будет возможность ознакомиться с экспозициями фотовыставок, рассказывающих в архивных редких снимках о событиях освобождения советских территорий, освобождения Европы и о героическом подвиге тыла. Это — продолжение проекта "Освобождение", который был реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив", — добавил Роман Карманов.
Проект будет носить гибридный характер, сочетая в себе фото, аудио и видеоформаты, реализуемые, в том числе, инструментами новых медиа. Он основан на уникальном фотоархиве Совинформбюро 1944-1945 гг., правообладателем которого является "Россия сегодня".
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПосетители на выставке "Освобождение. Путь к Победе" в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого
Посетители на выставке "Освобождение. Путь к Победе" в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого
"Каждый раз, когда меня спрашивают, где я родился, я с гордостью отвечаю: в городе-герое Ленинград. С детства от бабушки я запомнил правило: никогда не выбрасывай хлеб, доедай все до конца. Это уже часть нашего воспитания, генетического кода, и крайне важно передать это нашим детям и последующим поколениям. И такие выставки о блокаде, показывающие и рассказывающие о подвиге ленинградцев, необходимо открывать именно для молодежи, поэтому мы очень рады показать в Политехе результат работы коллег из медиагруппы "Россия Сегодня", - рассказал проректор по молодежной политике и коммуникативным технологиям СПбПУ Максим Пашоликов.
"Уверена, что каждый из вас любит свою семью: маму и папу, бабушек и дедушек. Теплые руки и добрые глаза, которые вырастили, поддерживают, верят и любят. Самые важные люди в мире. И порой не просто представить, что они - то самое поколение послевоенных детей, рожденных как символ веры и надежды на мир, как символ Победы. Детей, частью жизни которых стало и восстановление страны, и наследие тех, кто не вернулся, но дал возможность жить им и нам с вами", - обратилась к студентам Политеха на открытии выставки начальник Управления проектов в области образования международной медиагруппы "Россия сегодня", руководитель проекта Наталья Тюрина.
"Опираясь на уникальные фотографии наших предшественников, военных корреспондентов Совинформбюро, мы вместе с преподавателями Политехнического университета создали в память о наших бабушках и дедушках уникальное пространство, куда можно прийти вместе с друзьями и перенестись в те далекие дни блокады Ленинграда, а также прикоснуться к истории тех, кто вопреки всему просто жил, творил, учился, любил и давал жизнь новому поколению", - рассказала Наталья Тюрина.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПосетитель на выставке "Освобождение. Путь к Победе" в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого
Посетитель на выставке "Освобождение. Путь к Победе" в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого
"Одной из важнейших задач патриотического воспитания студенческой молодежи является сохранение исторической памяти, защита исторической правды, противодействие фальсификации истории", - рассказал ректор государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Сергей Тарасов.
"Не возникает сомнений, что мероприятия проекта найдут живой эмоциональный отклик у молодежной аудитории и будут способствовать воспитанию чувства любви к своей стране и гордости за нее, стремлению защищать свою Родину и хранить традиционные российские духовно-нравственные ценности. Мы рады, что это масштабное событие произойдет в стенах нашего университета. Для студентов-герценовцев участие в фотовыставке станет ярким и запоминающимся событием, позволит получить новые знания об истории своей страны, почувствовать свою сопричастность к судьбе Родины", - добавил он.
"Не возникает сомнений, что мероприятия проекта найдут живой эмоциональный отклик у молодежной аудитории и будут способствовать воспитанию чувства любви к своей стране и гордости за нее, стремлению защищать свою Родину и хранить традиционные российские духовно-нравственные ценности. Мы рады, что это масштабное событие произойдет в стенах нашего университета. Для студентов-герценовцев участие в фотовыставке станет ярким и запоминающимся событием, позволит получить новые знания об истории своей страны, почувствовать свою сопричастность к судьбе Родины", - добавил он.
Проведение выставок планируется с января 2024 по апрель 2025 года. В каждом городе фотовыставка будет проходить в период, соответствующий фактическому периоду освобождения. Все фотографии снабжены QR-кодами для перехода на страницу с аудио-подкастом, в рамках которого фактически будут созданы три мини-сериала: о событиях освобождения территорий СССР, о событиях освобождения Европы и о героическом подвиге тыла. Ежемесячно будет публиковаться не менее 1 эпизода.
"Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 г., реализованного в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Проект "Освобождение" собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальной программы "Лучшие социальные проекты России".