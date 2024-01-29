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"Фосагро" проиндексирует зарплаты сотрудникам на 15% - РИА Новости, 29.01.2024
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13:48 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/fosagro-1924128131.html
"Фосагро" проиндексирует зарплаты сотрудникам на 15%
"Фосагро" проиндексирует зарплаты сотрудникам на 15% - РИА Новости, 29.01.2024
"Фосагро" проиндексирует зарплаты сотрудникам на 15%
Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, с 1 февраля проиндексирует зарплаты всем сотрудникам на 15%, говорится в... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T13:48
2024-01-29T13:48
фосагро
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, с 1 февраля проиндексирует зарплаты всем сотрудникам на 15%, говорится в сообщении компании. "Фосагро" с 1 февраля 2024 года проиндексирует заработные платы работников всех предприятий группы еще на 15%. В 2021-2023 годах средняя заработная плата сотрудников компании уже выросла на 60%. Решение об очередной индексации было принято правлением "Фосагро" по итогам расширенного совещания с участием членов совета директоров и высшего менеджмента компании, где были подведены итоги реализации социальной программы и развития кадрового потенциала компании", - сказано в сообщении. Отмечено, что на предприятиях компании также действует система мотивации и премирования, основанная на выполнении и перевыполнении плановых производственных показателей. Ежегодно выплачиваются премии к профессиональным праздникам - Дню химика и Дню горняка. Так, в 2023 году каждому сотруднику суммарно было выплачено по 100 тысяч рублей, ветеранам предприятий - по 20 тысяч. Кроме того, на предприятиях "Фосагро" с сентября прошлого года действуют новые коллективные договоры, согласно которым был расширен перечень льгот и социальных гарантий работникам, возросло материальное наполнение их положений. Компания также сообщила, что за последние 10 лет в семь раз увеличила финансирование благотворительных и социальных проектов, а за последние два года эта сумма превысила 25 миллиардов рублей. Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. На предприятиях группы "Фосагро" работают более 23 тысяч человек.
https://ria.ru/20231216/fosagro-1916178515.html
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ФосАгро, Череповец, Кировск, Балаково

"Фосагро" проиндексирует зарплаты сотрудникам на 15%

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, с 1 февраля проиндексирует зарплаты всем сотрудникам на 15%, говорится в сообщении компании.
"Фосагро" с 1 февраля 2024 года проиндексирует заработные платы работников всех предприятий группы еще на 15%. В 2021-2023 годах средняя заработная плата сотрудников компании уже выросла на 60%. Решение об очередной индексации было принято правлением "Фосагро" по итогам расширенного совещания с участием членов совета директоров и высшего менеджмента компании, где были подведены итоги реализации социальной программы и развития кадрового потенциала компании", - сказано в сообщении.
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Отмечено, что на предприятиях компании также действует система мотивации и премирования, основанная на выполнении и перевыполнении плановых производственных показателей. Ежегодно выплачиваются премии к профессиональным праздникам - Дню химика и Дню горняка. Так, в 2023 году каждому сотруднику суммарно было выплачено по 100 тысяч рублей, ветеранам предприятий - по 20 тысяч.
Кроме того, на предприятиях "Фосагро" с сентября прошлого года действуют новые коллективные договоры, согласно которым был расширен перечень льгот и социальных гарантий работникам, возросло материальное наполнение их положений.
Компания также сообщила, что за последние 10 лет в семь раз увеличила финансирование благотворительных и социальных проектов, а за последние два года эта сумма превысила 25 миллиардов рублей.
Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. На предприятиях группы "Фосагро" работают более 23 тысяч человек.
 
ФосАгроЧереповецКировскБалаково
 
 
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