https://ria.ru/20240129/fosagro-1924128131.html

"Фосагро" проиндексирует зарплаты сотрудникам на 15%

"Фосагро" проиндексирует зарплаты сотрудникам на 15% - РИА Новости, 29.01.2024

"Фосагро" проиндексирует зарплаты сотрудникам на 15%

Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, с 1 февраля проиндексирует зарплаты всем сотрудникам на 15%, говорится в... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T13:48

2024-01-29T13:48

2024-01-29T13:48

фосагро

череповец

кировск

балаково

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, с 1 февраля проиндексирует зарплаты всем сотрудникам на 15%, говорится в сообщении компании. "Фосагро" с 1 февраля 2024 года проиндексирует заработные платы работников всех предприятий группы еще на 15%. В 2021-2023 годах средняя заработная плата сотрудников компании уже выросла на 60%. Решение об очередной индексации было принято правлением "Фосагро" по итогам расширенного совещания с участием членов совета директоров и высшего менеджмента компании, где были подведены итоги реализации социальной программы и развития кадрового потенциала компании", - сказано в сообщении. Отмечено, что на предприятиях компании также действует система мотивации и премирования, основанная на выполнении и перевыполнении плановых производственных показателей. Ежегодно выплачиваются премии к профессиональным праздникам - Дню химика и Дню горняка. Так, в 2023 году каждому сотруднику суммарно было выплачено по 100 тысяч рублей, ветеранам предприятий - по 20 тысяч. Кроме того, на предприятиях "Фосагро" с сентября прошлого года действуют новые коллективные договоры, согласно которым был расширен перечень льгот и социальных гарантий работникам, возросло материальное наполнение их положений. Компания также сообщила, что за последние 10 лет в семь раз увеличила финансирование благотворительных и социальных проектов, а за последние два года эта сумма превысила 25 миллиардов рублей. Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. На предприятиях группы "Фосагро" работают более 23 тысяч человек.

https://ria.ru/20231216/fosagro-1916178515.html

череповец

кировск

балаково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

фосагро, череповец, кировск, балаково