https://ria.ru/20240129/fermery-1924250109.html

На юге Франции фермеры подожгли склад супермаркетов Lidl и Auchan

На юге Франции фермеры подожгли склад супермаркетов Lidl и Auchan - РИА Новости, 29.01.2024

На юге Франции фермеры подожгли склад супермаркетов Lidl и Auchan

Фермеры в ходе протестов неподалёку от горда Ним на юге Франции сожгли склад крупного супермаркета Lidl и устроили пожар напротив склада Auchan, сообщило... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T23:43

2024-01-29T23:43

2024-01-29T23:43

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ПАРИЖ, 29 янв – РИА Новости. Фермеры в ходе протестов неподалёку от горда Ним на юге Франции сожгли склад крупного супермаркета Lidl и устроили пожар напротив склада Auchan, сообщило издание Midi Libre. На видео, размещенном изданием, виден большой пожар. Сообщается, что поджог на складе Lidl в коммуне Бокер департамента Гар устроили "десяток людей в капюшонах", прибывших из Нима на тракторах. Также издание сообщило, что около 40 тракторов прибыли на склад магазина Auchan в коммуне Сен-Сезер. Они подожги покрышки, сено и навоз, которые вывалили у въезда на склад. Продолжающиеся протесты фермеров во Франции все чаще сопровождаются актами вандализма. Так, фермеры уже разрушили парковку и несколько магазинов, подожгли здание офиса социального страхования, напали на иностранные грузовики, перевозившие продовольствие. Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что полиция не будет вмешиваться в протесты фермеров и снимать блокады автотрасс, если они будут проходить в рамках закона. Если будет нанесен вред общественной собственности или совершено нападение на правоохранительные органы, полиция начнет задерживать людей. Ранее Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs сообщили, что намерены организовать полную блокаду Парижа, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров. Фермеры в том числе планируют организовать "осаду" двух ключевых парижских аэропортов - Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, - а также крупнейшего в Европе продуктового рынка Рюнжи к югу от города. Дарманен заявил, что блокирование рынка и аэропортов - это "красные линии", велев правоохранителям не допустить того, чтобы тракторы въехали в города. Более 15 тысяч полицейских привлечено к работе во французском столичном регионе Иль-де-Франс. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240129/bryussel-1924210899.html

https://ria.ru/20240129/fermery-1924246374.html

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в мире, франция, париж, европа, жеральд дарманен