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На юге Франции фермеры подожгли склад супермаркетов Lidl и Auchan - РИА Новости, 29.01.2024
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23:43 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/fermery-1924250109.html
На юге Франции фермеры подожгли склад супермаркетов Lidl и Auchan
На юге Франции фермеры подожгли склад супермаркетов Lidl и Auchan - РИА Новости, 29.01.2024
На юге Франции фермеры подожгли склад супермаркетов Lidl и Auchan
Фермеры в ходе протестов неподалёку от горда Ним на юге Франции сожгли склад крупного супермаркета Lidl и устроили пожар напротив склада Auchan, сообщило... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T23:43
2024-01-29T23:43
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ПАРИЖ, 29 янв – РИА Новости. Фермеры в ходе протестов неподалёку от горда Ним на юге Франции сожгли склад крупного супермаркета Lidl и устроили пожар напротив склада Auchan, сообщило издание Midi Libre. На видео, размещенном изданием, виден большой пожар. Сообщается, что поджог на складе Lidl в коммуне Бокер департамента Гар устроили "десяток людей в капюшонах", прибывших из Нима на тракторах. Также издание сообщило, что около 40 тракторов прибыли на склад магазина Auchan в коммуне Сен-Сезер. Они подожги покрышки, сено и навоз, которые вывалили у въезда на склад. Продолжающиеся протесты фермеров во Франции все чаще сопровождаются актами вандализма. Так, фермеры уже разрушили парковку и несколько магазинов, подожгли здание офиса социального страхования, напали на иностранные грузовики, перевозившие продовольствие. Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что полиция не будет вмешиваться в протесты фермеров и снимать блокады автотрасс, если они будут проходить в рамках закона. Если будет нанесен вред общественной собственности или совершено нападение на правоохранительные органы, полиция начнет задерживать людей. Ранее Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs сообщили, что намерены организовать полную блокаду Парижа, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров. Фермеры в том числе планируют организовать "осаду" двух ключевых парижских аэропортов - Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, - а также крупнейшего в Европе продуктового рынка Рюнжи к югу от города. Дарманен заявил, что блокирование рынка и аэропортов - это "красные линии", велев правоохранителям не допустить того, чтобы тракторы въехали в города. Более 15 тысяч полицейских привлечено к работе во французском столичном регионе Иль-де-Франс. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240129/bryussel-1924210899.html
https://ria.ru/20240129/fermery-1924246374.html
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в мире, франция, париж, европа, жеральд дарманен
В мире, Франция, Париж, Европа, Жеральд Дарманен
На юге Франции фермеры подожгли склад супермаркетов Lidl и Auchan

Во французском Ниме фермеры подожгли склад супермаркетов Lidl и Auchan

© AP Photo / Matthieu MirvilleПротест французских фермеров на трассе к северу от Парижа
Протест французских фермеров на трассе к северу от Парижа - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Matthieu Mirville
Протест французских фермеров на трассе к северу от Парижа
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 янв – РИА Новости. Фермеры в ходе протестов неподалёку от горда Ним на юге Франции сожгли склад крупного супермаркета Lidl и устроили пожар напротив склада Auchan, сообщило издание Midi Libre.
На видео, размещенном изданием, виден большой пожар. Сообщается, что поджог на складе Lidl в коммуне Бокер департамента Гар устроили "десяток людей в капюшонах", прибывших из Нима на тракторах.
Также издание сообщило, что около 40 тракторов прибыли на склад магазина Auchan в коммуне Сен-Сезер. Они подожги покрышки, сено и навоз, которые вывалили у въезда на склад.
Фермеры во время демонстрации в центре Брюсселя - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Бельгийские фермеры угрожают заблокировать Брюссель
Вчера, 18:50
Продолжающиеся протесты фермеров во Франции все чаще сопровождаются актами вандализма. Так, фермеры уже разрушили парковку и несколько магазинов, подожгли здание офиса социального страхования, напали на иностранные грузовики, перевозившие продовольствие.
Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что полиция не будет вмешиваться в протесты фермеров и снимать блокады автотрасс, если они будут проходить в рамках закона. Если будет нанесен вред общественной собственности или совершено нападение на правоохранительные органы, полиция начнет задерживать людей.
Ранее Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs сообщили, что намерены организовать полную блокаду Парижа, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров. Фермеры в том числе планируют организовать "осаду" двух ключевых парижских аэропортов - Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, - а также крупнейшего в Европе продуктового рынка Рюнжи к югу от города.
Дарманен заявил, что блокирование рынка и аэропортов - это "красные линии", велев правоохранителям не допустить того, чтобы тракторы въехали в города. Более 15 тысяч полицейских привлечено к работе во французском столичном регионе Иль-де-Франс.
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
Протестующие фермеры на шоссе к северу от Парижа - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Протестующие фермеры разбили лагерь на автотрассе под Парижем
Вчера, 23:05
 
В миреФранцияПарижЕвропаЖеральд Дарманен
 
 
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