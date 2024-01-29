https://ria.ru/20240129/fermery-1924246374.html

Протестующие фермеры разбили лагерь на автотрассе под Парижем

Протестующие фермеры разбили лагерь на автотрассе под Парижем - РИА Новости, 29.01.2024

Протестующие фермеры разбили лагерь на автотрассе под Парижем

Группа недовольных политикой правительства Франции фермеров заблокировала проезд по шоссе А15 в десяти километрах к северу от Парижа, передает корреспондент РИА РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T23:05

2024-01-29T23:05

2024-01-29T23:57

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ПАРИЖ, 29 янв — РИА Новости. Группа недовольных политикой правительства Франции фермеров заблокировала проезд по шоссе А15 в десяти километрах к северу от Парижа, передает корреспондент РИА Новости. Порядка 60 тракторов остановились на трассе в районе коммуны Аржантей. Кроме того, часть протестующих приехала на грузовиках. Движение перекрыли на всех четырех полосах. На одном из мини-грузовиков закрепили написанный от руки плакат "Нет страны без фермеров!". Прямо на дорожной полосе, по всей ширине проезжей части, разбиты тенты. Участники акции разводят костры в жестяных бочках и обсуждают продолжение протестов. Перед ними находится кордон полицейских, дальше к Парижу проезда нет. Однако демонстранты ожидают еще сотни тракторов, которые прибудут в ближайшие дни из всех регионов страны, чтобы поддержать блокаду. Как сообщил РИА Новости один из протестующих, они не координируют действия с другими фермерами, прибывающими с южной, восточной и западной частей страны, но чувствуют поддержку, причем не только во Франции. "Тот факт, что и другие страны Европы восстали, выступил катализатором. То, что объявил премьер-министр (Франции Габриэль Атталь. — Прим. ред.), у нас раньше уже было. Но правительство нанизывало ограничивающие меры годами, мы слишком много внимания уделяем экологии и слишком мало — реальности. Поэтому мы вынуждены реагировать так", — рассказал фермер Гийом.По его мнению, есть проблемы "на уровне Европы и администрации ЕС, которые чинят препятствия" для аграриев. "Но также у нас есть дополнительные ограничения на уровне Франции. Это значит, что те вещи, которые позволены вне Франции, очень сложно сделать здесь. Это касается использования химикатов и других сложных регламентаций. Так что в первую очередь мы хотим, чтобы эти национальные ограничения исчезли. Если они сделают это, то, по крайней мере, мы будем наравне с остальной Европой", — добавил фермер. Гийом посетовал, что раньше Франция была экспортером многих видов продовольствия, но из-за политики правительства стала зависеть от агроимпорта.Аграрии, которые намерены провести ночь в тракторах, сообщили, что не знают, как долго останутся на дороге. Они ждут утра, чтобы услышать, что еще им может пообещать правительство. В понедельник во второй половине дня на всех восьми автотрассах, ведущих в Париж, фермеры начали организовывать баррикады. На интерактивной карте официального портала с информацией о ситуации на дорогах в столичном регионе Иль-де-Франс, Bison Futé, видно, что ближайшие перекрытия на подъезде к столице также расположены у аэропорта Шарль де Голль. По информации оператора автодорог Vinci, вечером в стране насчитывалось 13 пунктов блокады. Колонна из порядка 200 тракторов, выехавшая из коммуны Ажен на юге страны, направляется в сторону крупнейшего продовольственного рынка Ранжис под Парижем с целью организовать его "осаду". Власти обещали объявить о новых мерах поддержки фермеров во вторник. Ранее Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs сообщили, что намерены организовать полную блокаду Парижа, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров. Фермеры в том числе планируют организовать "осаду" двух ключевых парижских аэропортов, Руасси — Шарль де Голль и Орли, а также крупнейшего в Европе продуктового рынка Рюнжи к югу от города.Глава МВД Жеральд Дарманен ранее заявил, что блокирование рынка и аэропортов — это "красные линии", велев правоохранителям не допустить того, чтобы тракторы въехали в города. Более 15 тысяч полицейских привлечено к работе во французском столичном регионе Иль-де-Франс. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html

https://ria.ru/20240125/protesty-1923359571.html

https://ria.ru/20240126/protest-1923779183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, париж, франция, европа, жеральд дарманен, габриэль атталь, евросоюз