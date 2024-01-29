https://ria.ru/20240129/fermery-1924125843.html
Против протестующих французских фермеров вывели бронетехнику
Против протестующих французских фермеров вывели бронетехнику - РИА Новости, 29.01.2024
Против протестующих французских фермеров вывели бронетехнику
В Сети появились кадры с бронетехникой, которую МВД Франции стянуло в ожидании массовой акции протеста фермеров. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T13:33
2024-01-29T13:33
2024-01-29T13:46
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Сети появились кадры с бронетехникой, которую МВД Франции стянуло в ожидании массовой акции протеста фермеров.На кадрах видны бронеавтомобили и полицейский кордон в районе коммуны Рюнжи в южном пригороде Парижа.На сегодня аграрии анонсировали "полную блокаду" французской столицы. Они планируют перекрыть семь автомагистралей, чтобы не допустить поставок в город любых товаров. Акция продлится по меньшей мере пять дней.Во Франции в последние недели набирают обороты протесты фермеров. Они блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами.Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240128/frantsiya-1923995871.html
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Бронетранспортеры против фермеров на дорогах во Франции
Бронетранспортеры против фермеров на дорогах во Франции
2024-01-29T13:33
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Акция фермеров в Париже против экологической политики правительства
Около 500 тракторов выехали на улицы Парижа в среду в знак протеста против запрета ряда инсектицидов и недостаточной государственной поддержки французских сельхозпроизводителей. На подъездах к Парижу в среду утром, по данным портала информации о дорожном движении Sytadin, образовались огромные пробки, общая протяженность которых в сумме составляла около 400 километров.
2024-01-29T13:33
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в мире, франция, париж
Против протестующих французских фермеров вывели бронетехнику
Появилось видео с бронетехникой МВД Франции в преддверии акции фермеров
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Сети появились кадры с бронетехникой, которую МВД Франции стянуло в ожидании массовой акции протеста фермеров.
На кадрах видны бронеавтомобили и полицейский кордон в районе коммуны Рюнжи в южном пригороде Парижа
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На сегодня аграрии анонсировали "полную блокаду" французской столицы. Они планируют перекрыть семь автомагистралей, чтобы не допустить поставок в город любых товаров. Акция продлится по меньшей мере пять дней.
Во Франции в последние недели набирают обороты протесты фермеров. Они блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами.
Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
Власти Франции усилят меры безопасности в Париже из-за угроз фермеров