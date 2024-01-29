Рейтинг@Mail.ru
Против протестующих французских фермеров вывели бронетехнику - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 29.01.2024 (обновлено: 13:46 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/fermery-1924125843.html
Против протестующих французских фермеров вывели бронетехнику
Против протестующих французских фермеров вывели бронетехнику - РИА Новости, 29.01.2024
Против протестующих французских фермеров вывели бронетехнику
В Сети появились кадры с бронетехникой, которую МВД Франции стянуло в ожидании массовой акции протеста фермеров. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T13:33
2024-01-29T13:46
в мире
франция
париж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924121628_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1a947d2c099f25e6cd9a6655fd50d55c.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Сети появились кадры с бронетехникой, которую МВД Франции стянуло в ожидании массовой акции протеста фермеров.На кадрах видны бронеавтомобили и полицейский кордон в районе коммуны Рюнжи в южном пригороде Парижа.На сегодня аграрии анонсировали "полную блокаду" французской столицы. Они планируют перекрыть семь автомагистралей, чтобы не допустить поставок в город любых товаров. Акция продлится по меньшей мере пять дней.Во Франции в последние недели набирают обороты протесты фермеров. Они блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами.Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240128/frantsiya-1923995871.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Бронетранспортеры против фермеров на дорогах во Франции
Бронетранспортеры против фермеров на дорогах во Франции
2024-01-29T13:33
true
PT0M55S
Акция фермеров в Париже против экологической политики правительства
Около 500 тракторов выехали на улицы Парижа в среду в знак протеста против запрета ряда инсектицидов и недостаточной государственной поддержки французских сельхозпроизводителей. На подъездах к Парижу в среду утром, по данным портала информации о дорожном движении Sytadin, образовались огромные пробки, общая протяженность которых в сумме составляла около 400 километров.
2024-01-29T13:33
true
PT0M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924121628_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_add646abfbb77e4330e1af6e47456af4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, париж
В мире, Франция, Париж
Против протестующих французских фермеров вывели бронетехнику

Появилось видео с бронетехникой МВД Франции в преддверии акции фермеров

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Сети появились кадры с бронетехникой, которую МВД Франции стянуло в ожидании массовой акции протеста фермеров.
На кадрах видны бронеавтомобили и полицейский кордон в районе коммуны Рюнжи в южном пригороде Парижа.
На сегодня аграрии анонсировали "полную блокаду" французской столицы. Они планируют перекрыть семь автомагистралей, чтобы не допустить поставок в город любых товаров. Акция продлится по меньшей мере пять дней.
Во Франции в последние недели набирают обороты протесты фермеров. Они блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами.
Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
Фермеры на тракторах, перекрывшие движение на шоссе к северу от Парижа - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Власти Франции усилят меры безопасности в Париже из-за угроз фермеров
28 января, 17:02
 
В миреФранцияПариж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала