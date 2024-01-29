https://ria.ru/20240129/fermery-1924125843.html

Против протестующих французских фермеров вывели бронетехнику

Против протестующих французских фермеров вывели бронетехнику - РИА Новости, 29.01.2024

Против протестующих французских фермеров вывели бронетехнику

В Сети появились кадры с бронетехникой, которую МВД Франции стянуло в ожидании массовой акции протеста фермеров. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T13:33

2024-01-29T13:33

2024-01-29T13:46

в мире

франция

париж

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924121628_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1a947d2c099f25e6cd9a6655fd50d55c.jpg

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Сети появились кадры с бронетехникой, которую МВД Франции стянуло в ожидании массовой акции протеста фермеров.На кадрах видны бронеавтомобили и полицейский кордон в районе коммуны Рюнжи в южном пригороде Парижа.На сегодня аграрии анонсировали "полную блокаду" французской столицы. Они планируют перекрыть семь автомагистралей, чтобы не допустить поставок в город любых товаров. Акция продлится по меньшей мере пять дней.Во Франции в последние недели набирают обороты протесты фермеров. Они блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами.Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240128/frantsiya-1923995871.html

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Бронетранспортеры против фермеров на дорогах во Франции Бронетранспортеры против фермеров на дорогах во Франции 2024-01-29T13:33 true PT0M55S

Акция фермеров в Париже против экологической политики правительства Около 500 тракторов выехали на улицы Парижа в среду в знак протеста против запрета ряда инсектицидов и недостаточной государственной поддержки французских сельхозпроизводителей. На подъездах к Парижу в среду утром, по данным портала информации о дорожном движении Sytadin, образовались огромные пробки, общая протяженность которых в сумме составляла около 400 километров. 2024-01-29T13:33 true PT0M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, париж