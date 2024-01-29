https://ria.ru/20240129/evrosoyuz-1924212979.html
МИД Белоруссии заявил, что Москва и Минск открыты к диалогу с Евросоюзом
МИД Белоруссии заявил, что Москва и Минск открыты к диалогу с Евросоюзом - РИА Новости, 29.01.2024
МИД Белоруссии заявил, что Москва и Минск открыты к диалогу с Евросоюзом
Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что будущее отношений республики и России с ЕС во многом будет зависеть от действий самого Евросоюза. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T18:56
2024-01-29T18:56
2024-01-29T18:56
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санкции ес в отношении белоруссии
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МИНСК, 29 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что будущее отношений республики и России с ЕС во многом будет зависеть от действий самого Евросоюза. "Во многом это будет зависеть от Евросоюза. Мы открыты к диалогу. Не один раз выступали и говорили на эту тему", - сказал он журналистам после участия в заседании Высшего госсовета Союзного государства. Глава МИД Белоруссии подчеркнул, что не Москва и Минск были "инициаторами разрыва отношений, нелегитимных экономических санкций". "Во многом это будет зависеть от Евросоюза - от той линии политической и экономической, которую они будут дальше проводить", - сказал глава МИД.
https://ria.ru/20240129/udobreniya-1923742465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, сергей алейник, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции ес в отношении белоруссии
В мире, Белоруссия, Россия, Сергей Алейник, Евросоюз, Санкции в отношении России, Санкции ЕС в отношении Белоруссии
МИД Белоруссии заявил, что Москва и Минск открыты к диалогу с Евросоюзом
МИД Белоруссии: будущее отношений с Евросоюзом зависит во многом от самой Европы