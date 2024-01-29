https://ria.ru/20240129/evrosoyuz-1924212979.html

МИД Белоруссии заявил, что Москва и Минск открыты к диалогу с Евросоюзом

МИД Белоруссии заявил, что Москва и Минск открыты к диалогу с Евросоюзом - РИА Новости, 29.01.2024

МИД Белоруссии заявил, что Москва и Минск открыты к диалогу с Евросоюзом

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что будущее отношений республики и России с ЕС во многом будет зависеть от действий самого Евросоюза. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T18:56

2024-01-29T18:56

2024-01-29T18:56

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санкции ес в отношении белоруссии

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МИНСК, 29 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что будущее отношений республики и России с ЕС во многом будет зависеть от действий самого Евросоюза. "Во многом это будет зависеть от Евросоюза. Мы открыты к диалогу. Не один раз выступали и говорили на эту тему", - сказал он журналистам после участия в заседании Высшего госсовета Союзного государства. Глава МИД Белоруссии подчеркнул, что не Москва и Минск были "инициаторами разрыва отношений, нелегитимных экономических санкций". "Во многом это будет зависеть от Евросоюза - от той линии политической и экономической, которую они будут дальше проводить", - сказал глава МИД.

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Кирилл Волков

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