https://ria.ru/20240129/evrosoyuz-1924095253.html
ЕС может изучить альтернативу финансирования Киева, заявил МИД Бельгии
ЕС может изучить альтернативу финансирования Киева, заявил МИД Бельгии - РИА Новости, 29.01.2024
ЕС может изучить альтернативу финансирования Киева, заявил МИД Бельгии
Страны ЕС могут рассмотреть какую-либо альтернативу нынешнему плану долгосрочного финансирования Украины только после специального саммита 1 февраля, в... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T11:41
2024-01-29T11:41
2024-01-29T11:41
в мире
киев
украина
брюссель
валдис домбровскис
аджа лябиб
шарль мишель
евросовет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Страны ЕС могут рассмотреть какую-либо альтернативу нынешнему плану долгосрочного финансирования Украины только после специального саммита 1 февраля, в настоящее время цель – добиться соглашения по действующему предложению, сообщила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб перед началом заседания в Брюсселе министров по общим делам стран Евросоюза. Ее попросили прокомментировать информацию в СМИ о том, что ЕС якобы планирует саботировать экономику Венгрии в случае, если Будапешт заблокирует 1 февраля 50 миллиардов евро для Киева. "Я считаю, что самое важное – достичь соглашения между 27 странами ЕС. Мы будем над этим работать, это наш приоритет. Мы рассмотрим альтернативу, но это будет после саммита 1 февраля, сейчас цель – достичь соглашения", - сообщила глава бельгийского МИД. При этом заявления о "саботаже экономики Венгрии" она не комментировала. Венгрия в настоящее время блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы. Еврокомиссия в прошлом году предложила предусмотреть в бюджете Евросоюза дополнительно 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 годы (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиардов кредитов) на оказание финпомощи Украине. Однако, как сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, начиная с 2024 года европейская помощь не будет безусловной, для получения финансирования ЕС Киев должен будет подготовить план реконструкции, включающий реформы и инвестиции. Общая сумма макрофинансовой помощи ЕС Украине на 2023 год составила 18 миллиардов евро, помощь перечислялась ежемесячными платежами в размере 1,5 миллиарда евро. Эта помощь оказывалась Киеву вне зависимости от проведения реформ и борьбы с коррупцией. Новую помощь Киеву планировали согласовать до конца 2023 года, однако Будапешт заблокировал ее на декабрьском саммите. После этого глава Евросовета Шарль Мишель назначил специальный саммит на 1 февраля, чтобы все же попытаться утвердить финансовый пакет. В Брюсселе неоднократно говорили, что изучают также и альтернативные варианты возможного финансирования Киева на случай окончательного блокирования общеевропейской помощи из бюджета ЕС.
https://ria.ru/20240116/ukraina-1921682597.html
https://ria.ru/20240129/chekhiya-1924049492.html
киев
украина
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, брюссель, валдис домбровскис, аджа лябиб, шарль мишель, евросовет, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Киев, Украина, Брюссель, Валдис Домбровскис, Аджа Лябиб, Шарль Мишель, Евросовет, Еврокомиссия, Евросоюз
ЕС может изучить альтернативу финансирования Киева, заявил МИД Бельгии
МИД Бельгии: ЕС может изучить альтернативу финансирования Киева после 1 февраля
БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Страны ЕС могут рассмотреть какую-либо альтернативу нынешнему плану долгосрочного финансирования Украины только после специального саммита 1 февраля, в настоящее время цель – добиться соглашения по действующему предложению, сообщила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб перед началом заседания в Брюсселе министров по общим делам стран Евросоюза.
Ее попросили прокомментировать информацию в СМИ о том, что ЕС якобы планирует саботировать экономику Венгрии
в случае, если Будапешт
заблокирует 1 февраля 50 миллиардов евро для Киева.
Словакия поддержала инициативу Венгрии по финансированию Украины
"Я считаю, что самое важное – достичь соглашения между 27 странами ЕС. Мы будем над этим работать, это наш приоритет. Мы рассмотрим альтернативу, но это будет после саммита 1 февраля, сейчас цель – достичь соглашения", - сообщила глава бельгийского МИД.
При этом заявления о "саботаже экономики Венгрии" она не комментировала.
Венгрия в настоящее время блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.
Еврокомиссия в прошлом году предложила предусмотреть в бюджете Евросоюза дополнительно 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 годы (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиардов кредитов) на оказание финпомощи Украине. Однако, как сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис
, начиная с 2024 года европейская помощь не будет безусловной, для получения финансирования ЕС Киев должен будет подготовить план реконструкции, включающий реформы и инвестиции.
Общая сумма макрофинансовой помощи ЕС Украине на 2023 год составила 18 миллиардов евро, помощь перечислялась ежемесячными платежами в размере 1,5 миллиарда евро. Эта помощь оказывалась Киеву вне зависимости от проведения реформ и борьбы с коррупцией.
Новую помощь Киеву планировали согласовать до конца 2023 года, однако Будапешт заблокировал ее на декабрьском саммите. После этого глава Евросовета Шарль Мишель
назначил специальный саммит на 1 февраля, чтобы все же попытаться утвердить финансовый пакет.
В Брюсселе неоднократно говорили, что изучают также и альтернативные варианты возможного финансирования Киева на случай окончательного блокирования общеевропейской помощи из бюджета ЕС.
"Ошибка": экс-глава Чехии назвал шокирующую дату начала войны на Украине