https://ria.ru/20240129/evrosoyuz-1924095253.html

ЕС может изучить альтернативу финансирования Киева, заявил МИД Бельгии

ЕС может изучить альтернативу финансирования Киева, заявил МИД Бельгии - РИА Новости, 29.01.2024

ЕС может изучить альтернативу финансирования Киева, заявил МИД Бельгии

Страны ЕС могут рассмотреть какую-либо альтернативу нынешнему плану долгосрочного финансирования Украины только после специального саммита 1 февраля, в... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T11:41

2024-01-29T11:41

2024-01-29T11:41

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БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Страны ЕС могут рассмотреть какую-либо альтернативу нынешнему плану долгосрочного финансирования Украины только после специального саммита 1 февраля, в настоящее время цель – добиться соглашения по действующему предложению, сообщила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб перед началом заседания в Брюсселе министров по общим делам стран Евросоюза. Ее попросили прокомментировать информацию в СМИ о том, что ЕС якобы планирует саботировать экономику Венгрии в случае, если Будапешт заблокирует 1 февраля 50 миллиардов евро для Киева. "Я считаю, что самое важное – достичь соглашения между 27 странами ЕС. Мы будем над этим работать, это наш приоритет. Мы рассмотрим альтернативу, но это будет после саммита 1 февраля, сейчас цель – достичь соглашения", - сообщила глава бельгийского МИД. При этом заявления о "саботаже экономики Венгрии" она не комментировала. Венгрия в настоящее время блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы. Еврокомиссия в прошлом году предложила предусмотреть в бюджете Евросоюза дополнительно 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 годы (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиардов кредитов) на оказание финпомощи Украине. Однако, как сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, начиная с 2024 года европейская помощь не будет безусловной, для получения финансирования ЕС Киев должен будет подготовить план реконструкции, включающий реформы и инвестиции. Общая сумма макрофинансовой помощи ЕС Украине на 2023 год составила 18 миллиардов евро, помощь перечислялась ежемесячными платежами в размере 1,5 миллиарда евро. Эта помощь оказывалась Киеву вне зависимости от проведения реформ и борьбы с коррупцией. Новую помощь Киеву планировали согласовать до конца 2023 года, однако Будапешт заблокировал ее на декабрьском саммите. После этого глава Евросовета Шарль Мишель назначил специальный саммит на 1 февраля, чтобы все же попытаться утвердить финансовый пакет. В Брюсселе неоднократно говорили, что изучают также и альтернативные варианты возможного финансирования Киева на случай окончательного блокирования общеевропейской помощи из бюджета ЕС.

https://ria.ru/20240116/ukraina-1921682597.html

https://ria.ru/20240129/chekhiya-1924049492.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, украина, брюссель, валдис домбровскис, аджа лябиб, шарль мишель, евросовет, еврокомиссия, евросоюз