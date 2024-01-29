https://ria.ru/20240129/ekovas-1924248670.html
Мали и Буркина-Фасо направили в ЭКОВАС уведомления о выходе из сообщества
Мали и Буркина-Фасо направили в ЭКОВАС уведомления о выходе из сообщества - РИА Новости, 29.01.2024
Мали и Буркина-Фасо направили в ЭКОВАС уведомления о выходе из сообщества
Мали и Буркина-Фасо направили Экономическому сообществу стран Западной Африки (ЭКОВАС) официальные уведомления о выходе из состава блока, передают СМИ. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T23:28
2024-01-29T23:28
2024-01-29T23:28
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мохамед базум
экономическое сообщество стран западной африки
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мали и Буркина-Фасо направили Экономическому сообществу стран Западной Африки (ЭКОВАС) официальные уведомления о выходе из состава блока, передают СМИ. В воскресенье Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из сообщества. По словам представителей этих государств, ЭКОВАС стало угрозой для стран-участниц. Также отмечалось, что региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против стран. "Правительство Мали, которым управляют военные, направило в понедельник ЭКОВАС "официальное уведомление" о выходе страны из этой западноафриканской организации", - передает агентство Франс Пресс со ссылкой на копию документа, полученную от малийского МИД. "В понедельник Буркина-Фасо направила "официальное уведомление" ЭКОВАС, подтвердив свое решение, принятое вчера совместно с Мали и Нигером, без промедления покинуть субрегиональное учреждение", - передает Информационное агентство Буркина-Фасо (AIB) со ссылкой на источники. ЭКОВАС заявило в воскресенье, что привержено поиску решения путем переговоров после заявления Нигера, Мали и Буркина-Фасо о выходе из сообщества. Как говорилось в заявлении комиссии ЭКОВАС, она пока не получила непосредственного формального уведомления от трех стран об их решении выйти из сообщества. Военные Нигера в конце июля 2023 года объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. В декабре 2023 года премьер Нигера заявил в интервью РИА Новости, что страна рассчитывает в январе возобновить переговоры с ЭКОВАС и призывает к скорейшему снятию санкций.
https://ria.ru/20240128/ekovas-1923994520.html
https://ria.ru/20240129/niger-1924135537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали, мохамед базум, экономическое сообщество стран западной африки, буркина-фасо
В мире, Мали, Мохамед Базум, Экономическое сообщество стран Западной Африки, Буркина-Фасо
Мали и Буркина-Фасо направили в ЭКОВАС уведомления о выходе из сообщества
СМИ: Мали и Буркина-Фасо направили в ЭКОВАС уведомления о выходе из сообщества
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мали и Буркина-Фасо направили Экономическому сообществу стран Западной Африки (ЭКОВАС) официальные уведомления о выходе из состава блока, передают СМИ.
В воскресенье Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из сообщества. По словам представителей этих государств, ЭКОВАС стало угрозой для стран-участниц. Также отмечалось, что региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против стран.
«
"Правительство Мали, которым управляют военные, направило в понедельник ЭКОВАС "официальное уведомление" о выходе страны из этой западноафриканской организации", - передает агентство Франс Пресс со ссылкой на копию документа, полученную от малийского МИД.
«
"В понедельник Буркина-Фасо направила "официальное уведомление" ЭКОВАС, подтвердив свое решение, принятое вчера совместно с Мали и Нигером, без промедления покинуть субрегиональное учреждение", - передает Информационное агентство Буркина-Фасо (AIB) со ссылкой на источники.
Буркина-Фасо, Нигер и Мали назвали ЭКОВАС угрозой
ЭКОВАС заявило в воскресенье, что привержено поиску решения путем переговоров после заявления Нигера, Мали и Буркина-Фасо о выходе из сообщества. Как говорилось в заявлении комиссии ЭКОВАС, она пока не получила непосредственного формального уведомления от трех стран об их решении выйти из сообщества.
Военные Нигера в конце июля 2023 года объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума
. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
В декабре 2023 года премьер Нигера заявил в интервью РИА Новости, что страна рассчитывает в январе возобновить переговоры с ЭКОВАС и призывает к скорейшему снятию санкций.
В Нигере объяснили решение выйти из ЭКОВАС