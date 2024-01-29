https://ria.ru/20240129/dtp-1924244330.html
В Одинцово в ДТП с грузовиком погиб один человек
В Одинцово в ДТП с грузовиком погиб один человек - РИА Новости, 29.01.2024
В Одинцово в ДТП с грузовиком погиб один человек
Грузовик выехал на встречку и снес легковушку на платной дороге в подмосковном Одинцово, один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T22:45
2024-01-29T22:45
2024-01-29T22:45
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Грузовик выехал на встречку и снес легковушку на платной дороге в подмосковном Одинцово, один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД РФ. По данным ведомства, ДТП произошло в 15.23 на 46 км трассы М-1 "Беларусь" Одинцовского округа. Водитель грузовика "Ман" выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем "Тойота". "В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, пассажир с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение", - рассказали в главке. В МВД также отметили, что сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240129/omsk-1924184754.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, одинцово, россия, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Одинцово, Россия, ГИБДД МВД РФ
В Одинцово в ДТП с грузовиком погиб один человек
На платной трассе М-1 "Беларусь" в Одинцово в ДТП с грузовиком погиб человек