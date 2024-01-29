https://ria.ru/20240129/dtp-1924182121.html

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани - РИА Новости, 29.01.2024

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани

Трое пострадавших в ДТП в Краснодарском крае с участием автобуса остаются в больницах, остальные выписаны, сообщается в Telegram-канале Минздрава России. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T16:49

2024-01-29T16:49

2024-01-29T16:49

происшествия

россия

краснодарский край

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Трое пострадавших в ДТП в Краснодарском крае с участием автобуса остаются в больницах, остальные выписаны, сообщается в Telegram-канале Минздрава России. ГУ МЧС по Кубани ранее сообщило, что в районе станции Новоулешковской, на 15 километре трассы Р-217 произошло ДТП с участием автобуса (Неоплан) сообщением Москва – Нальчик и грузового автомобиля. Отмечалось, что в результате аварии пять человек погибли, восемь пострадали. По данным СК, число пострадавших выросло до девяти, включая двух несовершеннолетних. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу для оказания помощи. Как уточнили РИА Новости в госавтоинспекции, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них одна несовершеннолетняя. "Один ребенок и один взрослый находятся в Павловской центральной районной больнице, еще одного взрослого перевели на лечение в Краевую клиническую больницу № 1 имени С.В. Очаповского. Остальные пострадавшие выписаны", - говорится в сообщении. Специалисты Российской клинической больницы Минздрава России дополнительно проконсультируют коллег из Павловской центральной районной больницы по тактике лечения пострадавшего ребенка, уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20240128/dtp-1923951163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, краснодарский край, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)