https://ria.ru/20240129/dtp-1924099307.html

Двух пострадавших в ДТП на Урале, эвакуируют в больницу в Екатеринбурге

Двух пострадавших в ДТП на Урале, эвакуируют в больницу в Екатеринбурге - РИА Новости, 29.01.2024

Двух пострадавших в ДТП на Урале, эвакуируют в больницу в Екатеринбурге

Врачи эвакуируют двух детей в состоянии средней тяжести в больницу Екатеринбурга после ДТП с автобусом в Свердловской области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T11:58

2024-01-29T11:58

2024-01-29T12:05

происшествия

екатеринбург

урал

свердловская область

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Врачи эвакуируют двух детей в состоянии средней тяжести в больницу Екатеринбурга после ДТП с автобусом в Свердловской области, сообщается в Telegram-канале Минздрава России.Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил, что утром в понедельник на 4-м километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский у автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду в Новоуральск, во время движения лопнуло колесо, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с иномаркой Citroën. В результате ДТП три человека из легковушки, а также тренер команды погибли, два ребенка госпитализированы."Дети находятся в состоянии средней степени тяжести. Пострадавших примут специалисты Детской городской клинической больницы №9 города Екатеринбурга",- говорится в сообщении Минздрава.При необходимости екатеринбургские врачи проведут телемедицинские консультации с коллегами из Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России, уточнили в министерстве.Остальных 16 детей, находившихся в автобусе, отвезут к месту проживания в город Новоуральск, пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20240129/dtp-1924074959.html

екатеринбург

урал

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург, урал, свердловская область