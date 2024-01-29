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Двух пострадавших в ДТП на Урале, эвакуируют в больницу в Екатеринбурге - РИА Новости, 29.01.2024
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11:58 29.01.2024 (обновлено: 12:05 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/dtp-1924099307.html
Двух пострадавших в ДТП на Урале, эвакуируют в больницу в Екатеринбурге
Двух пострадавших в ДТП на Урале, эвакуируют в больницу в Екатеринбурге - РИА Новости, 29.01.2024
Двух пострадавших в ДТП на Урале, эвакуируют в больницу в Екатеринбурге
Врачи эвакуируют двух детей в состоянии средней тяжести в больницу Екатеринбурга после ДТП с автобусом в Свердловской области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T11:58
2024-01-29T12:05
происшествия
екатеринбург
урал
свердловская область
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Врачи эвакуируют двух детей в состоянии средней тяжести в больницу Екатеринбурга после ДТП с автобусом в Свердловской области, сообщается в Telegram-канале Минздрава России.Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил, что утром в понедельник на 4-м километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский у автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду в Новоуральск, во время движения лопнуло колесо, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с иномаркой Citroën. В результате ДТП три человека из легковушки, а также тренер команды погибли, два ребенка госпитализированы."Дети находятся в состоянии средней степени тяжести. Пострадавших примут специалисты Детской городской клинической больницы №9 города Екатеринбурга",- говорится в сообщении Минздрава.При необходимости екатеринбургские врачи проведут телемедицинские консультации с коллегами из Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России, уточнили в министерстве.Остальных 16 детей, находившихся в автобусе, отвезут к месту проживания в город Новоуральск, пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20240129/dtp-1924074959.html
екатеринбург
урал
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происшествия, екатеринбург, урал, свердловская область
Происшествия, Екатеринбург, Урал, Свердловская область
Двух пострадавших в ДТП на Урале, эвакуируют в больницу в Екатеринбурге

Двух детей, пострадавших в ДТП на Урале, эвакуируют в больницу в Екатеринбурге

© Фото : пресс-служба ГУ МВД по Свердловской областиНа месте ДТП с участием автобуса в Свердловской области
На месте ДТП с участием автобуса в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Фото : пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
На месте ДТП с участием автобуса в Свердловской области
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Врачи эвакуируют двух детей в состоянии средней тяжести в больницу Екатеринбурга после ДТП с автобусом в Свердловской области, сообщается в Telegram-канале Минздрава России.
Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил, что утром в понедельник на 4-м километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский у автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду в Новоуральск, во время движения лопнуло колесо, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с иномаркой Citroën. В результате ДТП три человека из легковушки, а также тренер команды погибли, два ребенка госпитализированы.
"Дети находятся в состоянии средней степени тяжести. Пострадавших примут специалисты Детской городской клинической больницы №9 города Екатеринбурга",- говорится в сообщении Минздрава.
При необходимости екатеринбургские врачи проведут телемедицинские консультации с коллегами из Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России, уточнили в министерстве.
Остальных 16 детей, находившихся в автобусе, отвезут к месту проживания в город Новоуральск, пояснили в ведомстве.
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ПроисшествияЕкатеринбургУралСвердловская область
 
 
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