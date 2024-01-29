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СК начал проверку после гибели четырех человек в ДТП на Урале - РИА Новости, 29.01.2024
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10:56 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/dtp-1924082530.html
СК начал проверку после гибели четырех человек в ДТП на Урале
СК начал проверку после гибели четырех человек в ДТП на Урале - РИА Новости, 29.01.2024
СК начал проверку после гибели четырех человек в ДТП на Урале
Свердловские следователи начали проверку по факту ДТП с автобусом, в котором ехала детская хоккейная команда, в результате которого погибли четыре человека,... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T10:56
2024-01-29T10:56
происшествия
россия
новоуральск
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Свердловские следователи начали проверку по факту ДТП с автобусом, в котором ехала детская хоккейная команда, в результате которого погибли четыре человека, сообщает региональное управление СК РФ. Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил, что утром в понедельник на 4-м километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский у автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду в Новоуральск, во время движения лопнуло колесо, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с иномаркой Citroën. В результате ДТП три человека из легковушки, а также тренер команды погибли, два ребенка госпитализированы. "Организовано проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия в ситуации признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240129/dtp-1924074959.html
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происшествия, россия, новоуральск, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новоуральск, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку после гибели четырех человек в ДТП на Урале

СК начал проверку после гибели четырех человек в ДТП с автобусом на Урале

© Фото : пресс-служба ГУ МВД по Свердловской областиНа месте ДТП с участием автобуса в Свердловской области
На месте ДТП с участием автобуса в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Фото : пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
На месте ДТП с участием автобуса в Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Свердловские следователи начали проверку по факту ДТП с автобусом, в котором ехала детская хоккейная команда, в результате которого погибли четыре человека, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил, что утром в понедельник на 4-м километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский у автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду в Новоуральск, во время движения лопнуло колесо, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с иномаркой Citroën. В результате ДТП три человека из легковушки, а также тренер команды погибли, два ребенка госпитализированы.
"Организовано проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия в ситуации признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияНовоуральскВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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