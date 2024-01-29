СК начал проверку после гибели четырех человек в ДТП на Урале
СК начал проверку после гибели четырех человек в ДТП с автобусом на Урале
© Фото : пресс-служба ГУ МВД по Свердловской областиНа месте ДТП с участием автобуса в Свердловской области
© Фото : пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
На месте ДТП с участием автобуса в Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Свердловские следователи начали проверку по факту ДТП с автобусом, в котором ехала детская хоккейная команда, в результате которого погибли четыре человека, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил, что утром в понедельник на 4-м километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский у автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду в Новоуральск, во время движения лопнуло колесо, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с иномаркой Citroën. В результате ДТП три человека из легковушки, а также тренер команды погибли, два ребенка госпитализированы.
"Организовано проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия в ситуации признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.