https://ria.ru/20240129/dtp-1924082530.html

СК начал проверку после гибели четырех человек в ДТП на Урале

СК начал проверку после гибели четырех человек в ДТП на Урале - РИА Новости, 29.01.2024

СК начал проверку после гибели четырех человек в ДТП на Урале

Свердловские следователи начали проверку по факту ДТП с автобусом, в котором ехала детская хоккейная команда, в результате которого погибли четыре человека,... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T10:56

2024-01-29T10:56

2024-01-29T10:56

происшествия

россия

новоуральск

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924081520_0:3:3629:2044_1920x0_80_0_0_5b1a93660c8d667b7516da616102125c.png

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Свердловские следователи начали проверку по факту ДТП с автобусом, в котором ехала детская хоккейная команда, в результате которого погибли четыре человека, сообщает региональное управление СК РФ. Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил, что утром в понедельник на 4-м километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский у автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду в Новоуральск, во время движения лопнуло колесо, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с иномаркой Citroën. В результате ДТП три человека из легковушки, а также тренер команды погибли, два ребенка госпитализированы. "Организовано проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия в ситуации признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240129/dtp-1924074959.html

россия

новоуральск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, новоуральск, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)