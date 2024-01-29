https://ria.ru/20240129/dtp-1924075707.html

Число погибших в ДТП с автобусом на Урале достигло четырех

Число погибших в ДТП с автобусом на Урале достигло четырех - РИА Новости, 29.01.2024

Число погибших в ДТП с автобусом на Урале достигло четырех

Число погибших в ДТП в Свердловской области с легковым автомобилем и автобусом, в котором ехала детская хоккейная команда, возросло до четырех человек,... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T10:18

2024-01-29T10:18

2024-01-29T11:28

происшествия

урал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв — РИА Новости. Число погибших в ДТП в Свердловской области с легковым автомобилем и автобусом, в котором ехала детская хоккейная команда, возросло до четырех человек, говорится в сообщении прокуратуры региона в Telegram-канале."По поступившей информации, тренер хоккейной команды скончался в больнице", — указали в ведомстве.Трое других погибших — водитель и пассажиры легковушки.Кроме того, пострадали двое детей.Авария произошла сегодня утром на четвертом километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский. У автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду в Новоуральск, во время движения лопнуло колесо, из-за чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с иномаркой Citroën.По данным полиции, всего в автобусе находились 18 детей 15-16 лет, которые возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области.Прокуратура проверит исполнение федерального законодательства о безопасности дорожного движения и транспортной безопасности при перевозке детей. Кроме того, ведомство выяснит, проходил ли автобус предрейсовый техосмотр, а водитель — медицинский осмотр.

https://ria.ru/20240128/dtp-1923959954.html

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урал

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, урал