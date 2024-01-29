https://ria.ru/20240129/dtp-1924075707.html
Число погибших в ДТП с автобусом на Урале достигло четырех
Число погибших в ДТП с автобусом на Урале достигло четырех - РИА Новости, 29.01.2024
Число погибших в ДТП с автобусом на Урале достигло четырех
Число погибших в ДТП в Свердловской области с легковым автомобилем и автобусом, в котором ехала детская хоккейная команда, возросло до четырех человек,... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T10:18
2024-01-29T10:18
2024-01-29T11:28
происшествия
урал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв — РИА Новости. Число погибших в ДТП в Свердловской области с легковым автомобилем и автобусом, в котором ехала детская хоккейная команда, возросло до четырех человек, говорится в сообщении прокуратуры региона в Telegram-канале."По поступившей информации, тренер хоккейной команды скончался в больнице", — указали в ведомстве.Трое других погибших — водитель и пассажиры легковушки.Кроме того, пострадали двое детей.Авария произошла сегодня утром на четвертом километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский. У автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду в Новоуральск, во время движения лопнуло колесо, из-за чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с иномаркой Citroën.По данным полиции, всего в автобусе находились 18 детей 15-16 лет, которые возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области.Прокуратура проверит исполнение федерального законодательства о безопасности дорожного движения и транспортной безопасности при перевозке детей. Кроме того, ведомство выяснит, проходил ли автобус предрейсовый техосмотр, а водитель — медицинский осмотр.
https://ria.ru/20240128/dtp-1923959954.html
https://ria.ru/20240129/dtp-1924074959.html
урал
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, урал
Число погибших в ДТП с автобусом на Урале достигло четырех
В ДТП с автобусом, перевозившим детскую хоккейную команду, погиб тренер
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв — РИА Новости.
Число погибших в ДТП в Свердловской области с легковым автомобилем и автобусом, в котором ехала детская хоккейная команда, возросло до четырех человек, говорится в сообщении прокуратуры региона в Telegram-канале
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"По поступившей информации, тренер хоккейной команды скончался в больнице", — указали в ведомстве.
Трое других погибших — водитель и пассажиры легковушки.
Кроме того, пострадали двое детей.
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Авария произошла сегодня утром на четвертом километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский. У автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду в Новоуральск, во время движения лопнуло колесо, из-за чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с иномаркой Citroën.
По данным полиции, всего в автобусе находились 18 детей 15-16 лет, которые возвращались в Новоуральск
с соревнований из Челябинской области.
Прокуратура проверит исполнение федерального законодательства о безопасности дорожного движения и транспортной безопасности при перевозке детей. Кроме того, ведомство выяснит, проходил ли автобус предрейсовый техосмотр, а водитель — медицинский осмотр.
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