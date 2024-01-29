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Число погибших в ДТП с автобусом на Урале достигло четырех - РИА Новости, 29.01.2024
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10:18 29.01.2024 (обновлено: 11:28 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/dtp-1924075707.html
Число погибших в ДТП с автобусом на Урале достигло четырех
Число погибших в ДТП с автобусом на Урале достигло четырех - РИА Новости, 29.01.2024
Число погибших в ДТП с автобусом на Урале достигло четырех
Число погибших в ДТП в Свердловской области с легковым автомобилем и автобусом, в котором ехала детская хоккейная команда, возросло до четырех человек,... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T10:18
2024-01-29T11:28
происшествия
урал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв — РИА Новости. Число погибших в ДТП в Свердловской области с легковым автомобилем и автобусом, в котором ехала детская хоккейная команда, возросло до четырех человек, говорится в сообщении прокуратуры региона в Telegram-канале."По поступившей информации, тренер хоккейной команды скончался в больнице", — указали в ведомстве.Трое других погибших — водитель и пассажиры легковушки.Кроме того, пострадали двое детей.Авария произошла сегодня утром на четвертом километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский. У автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду в Новоуральск, во время движения лопнуло колесо, из-за чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с иномаркой Citroën.По данным полиции, всего в автобусе находились 18 детей 15-16 лет, которые возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области.Прокуратура проверит исполнение федерального законодательства о безопасности дорожного движения и транспортной безопасности при перевозке детей. Кроме того, ведомство выяснит, проходил ли автобус предрейсовый техосмотр, а водитель — медицинский осмотр.
https://ria.ru/20240128/dtp-1923959954.html
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происшествия, урал
Происшествия, Урал
Число погибших в ДТП с автобусом на Урале достигло четырех

В ДТП с автобусом, перевозившим детскую хоккейную команду, погиб тренер

© Фото : Прокуратура Свердловской областиМесто ДТП с участием автобуса на Урале
Место ДТП с участием автобуса на Урале - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Фото : Прокуратура Свердловской области
Место ДТП с участием автобуса на Урале
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв — РИА Новости. Число погибших в ДТП в Свердловской области с легковым автомобилем и автобусом, в котором ехала детская хоккейная команда, возросло до четырех человек, говорится в сообщении прокуратуры региона в Telegram-канале.
«
"По поступившей информации, тренер хоккейной команды скончался в больнице", — указали в ведомстве.
Трое других погибших — водитель и пассажиры легковушки.
Кроме того, пострадали двое детей.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
В госавтоинспекции Кубани рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом
28 января, 13:02
Авария произошла сегодня утром на четвертом километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский. У автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду в Новоуральск, во время движения лопнуло колесо, из-за чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с иномаркой Citroën.
По данным полиции, всего в автобусе находились 18 детей 15-16 лет, которые возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области.
Прокуратура проверит исполнение федерального законодательства о безопасности дорожного движения и транспортной безопасности при перевозке детей. Кроме того, ведомство выяснит, проходил ли автобус предрейсовый техосмотр, а водитель — медицинский осмотр.
Полиция и скорая помощь в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Виновник ДТП у посольства России в Сеуле уснул за рулем
Вчера, 10:14
 
ПроисшествияУрал
 
 
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