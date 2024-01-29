https://ria.ru/20240129/dtp-1924071413.html

В ДТП с автобусом на Урале пострадали двое детей и тренер

В ДТП с автобусом на Урале пострадали двое детей и тренер - РИА Новости, 29.01.2024

В ДТП с автобусом на Урале пострадали двое детей и тренер

Двое детей и тренер получили травмы в результате ДТП в Свердловской области с легковым автомобилем и автобусом, в котором ехала детская хоккейная команда,... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T09:58

2024-01-29T09:58

2024-01-29T09:58

происшествия

новоуральск

свердловская область

челябинская область

валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Двое детей и тренер получили травмы в результате ДТП в Свердловской области с легковым автомобилем и автобусом, в котором ехала детская хоккейная команда, сообщает региональная прокуратура. Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил, что утром в понедельник на 4-м километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский у автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду в Новоуральск, во время движения лопнуло колесо, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с иномаркой Citroën. В результате ДТП три человека из легковушки погибли. "В дорожно-транспортном происшествии пострадало шесть человек, трое из которых скончались на месте ДТП – водитель и пассажиры автомобиля Citroën. Также получили травмы тренер и двое детей, которые доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит исполнение федерального законодательства о безопасности дорожного движения и транспортной безопасности при перевозке детей. Кроме того, будет проверено, проходит ли автобус предрейсовый техосмотр, а водитель – медицинский осмотр. По данным полиции, всего в автобусе находились 18 детей возрастом 15-16 лет, которые возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области.

https://ria.ru/20240129/dtp-1924053158.html

новоуральск

свердловская область

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новоуральск, свердловская область, челябинская область, валерий горелых