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В ДТП с автобусом на Урале пострадали двое детей и тренер - РИА Новости, 29.01.2024
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09:58 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/dtp-1924071413.html
В ДТП с автобусом на Урале пострадали двое детей и тренер
В ДТП с автобусом на Урале пострадали двое детей и тренер - РИА Новости, 29.01.2024
В ДТП с автобусом на Урале пострадали двое детей и тренер
Двое детей и тренер получили травмы в результате ДТП в Свердловской области с легковым автомобилем и автобусом, в котором ехала детская хоккейная команда,... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T09:58
2024-01-29T09:58
происшествия
новоуральск
свердловская область
челябинская область
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Двое детей и тренер получили травмы в результате ДТП в Свердловской области с легковым автомобилем и автобусом, в котором ехала детская хоккейная команда, сообщает региональная прокуратура. Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил, что утром в понедельник на 4-м километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский у автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду в Новоуральск, во время движения лопнуло колесо, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с иномаркой Citroën. В результате ДТП три человека из легковушки погибли. "В дорожно-транспортном происшествии пострадало шесть человек, трое из которых скончались на месте ДТП – водитель и пассажиры автомобиля Citroën. Также получили травмы тренер и двое детей, которые доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит исполнение федерального законодательства о безопасности дорожного движения и транспортной безопасности при перевозке детей. Кроме того, будет проверено, проходит ли автобус предрейсовый техосмотр, а водитель – медицинский осмотр. По данным полиции, всего в автобусе находились 18 детей возрастом 15-16 лет, которые возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области.
https://ria.ru/20240129/dtp-1924053158.html
новоуральск
свердловская область
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происшествия, новоуральск, свердловская область, челябинская область, валерий горелых
Происшествия, Новоуральск, Свердловская область, Челябинская область, Валерий Горелых
В ДТП с автобусом на Урале пострадали двое детей и тренер

В ДТП с автобусом на Урале пострадали двое детей из хоккейной команды и тренер

© Фото : Прокуратура Свердловской областиМесто ДТП с участием автобуса на Урале
Место ДТП с участием автобуса на Урале - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Фото : Прокуратура Свердловской области
Место ДТП с участием автобуса на Урале
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Двое детей и тренер получили травмы в результате ДТП в Свердловской области с легковым автомобилем и автобусом, в котором ехала детская хоккейная команда, сообщает региональная прокуратура.
Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил, что утром в понедельник на 4-м километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский у автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду в Новоуральск, во время движения лопнуло колесо, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с иномаркой Citroën. В результате ДТП три человека из легковушки погибли.
«
"В дорожно-транспортном происшествии пострадало шесть человек, трое из которых скончались на месте ДТП – водитель и пассажиры автомобиля Citroën. Также получили травмы тренер и двое детей, которые доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит исполнение федерального законодательства о безопасности дорожного движения и транспортной безопасности при перевозке детей. Кроме того, будет проверено, проходит ли автобус предрейсовый техосмотр, а водитель – медицинский осмотр.
По данным полиции, всего в автобусе находились 18 детей возрастом 15-16 лет, которые возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области.
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ПроисшествияНовоуральскСвердловская областьЧелябинская областьВалерий Горелых
 
 
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