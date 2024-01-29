https://ria.ru/20240129/dtp-1924068172.html

Число погибших на Урале в ДТП с автобусом достигло трех

Число погибших на Урале в ДТП с автобусом достигло трех - РИА Новости, 29.01.2024

Число погибших на Урале в ДТП с автобусом достигло трех

В Свердловской области при ДТП легкового автомобиля и автобуса, в котором ехала детская хоккейная команда, погибло три человека, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T09:38

2024-01-29T09:38

2024-01-29T10:56

происшествия

урал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв – РИА Новости. В Свердловской области при ДТП легкового автомобиля и автобуса, в котором ехала детская хоккейная команда, погибло три человека, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых."Погибли три человека", — сказал собеседник агентства.Горелых уточнил, что все трое погибших находились в легковом автомобиле.Ранее он рассказал, что утром в понедельник на четвертом километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский от 289-го километра трассы "Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов" произошло ДТП с участием пассажирского автобуса с детской хоккейной командой и легковым автомобилем Citroen. Два человека из иномарки погибли на месте. По предварительным данным, у автобуса во время движения лопнуло колесо, в результате чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой.По данным Горелых, в автобусе находились 18 детей возрастом 15-16 лет, которые возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области, а также тренер и водитель, количество пострадавших устанавливается."В дорожно-транспортном происшествии пострадало шесть человек, трое из которых скончались на месте ДТП – водитель и пассажиры автомобиля Citroën. Также получили травмы тренер и двое детей, которые доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", — уточнили в региональной прокуратуре.Ведомство проверит исполнение федерального законодательства о безопасности дорожного движения и транспортной безопасности при перевозке детей. Кроме того, прокуратура выяснит, проходит ли автобус предрейсовый техосмотр, а водитель — медицинский осмотр.

https://ria.ru/20240125/dtp-1923419581.html

https://ria.ru/20240129/dtp-1924053158.html

урал

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, урал