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Число погибших на Урале в ДТП с автобусом достигло трех - РИА Новости, 29.01.2024
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09:38 29.01.2024 (обновлено: 10:56 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/dtp-1924068172.html
Число погибших на Урале в ДТП с автобусом достигло трех
Число погибших на Урале в ДТП с автобусом достигло трех - РИА Новости, 29.01.2024
Число погибших на Урале в ДТП с автобусом достигло трех
В Свердловской области при ДТП легкового автомобиля и автобуса, в котором ехала детская хоккейная команда, погибло три человека, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T09:38
2024-01-29T10:56
происшествия
урал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв – РИА Новости. В Свердловской области при ДТП легкового автомобиля и автобуса, в котором ехала детская хоккейная команда, погибло три человека, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых."Погибли три человека", — сказал собеседник агентства.Горелых уточнил, что все трое погибших находились в легковом автомобиле.Ранее он рассказал, что утром в понедельник на четвертом километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский от 289-го километра трассы "Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов" произошло ДТП с участием пассажирского автобуса с детской хоккейной командой и легковым автомобилем Citroen. Два человека из иномарки погибли на месте. По предварительным данным, у автобуса во время движения лопнуло колесо, в результате чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой.По данным Горелых, в автобусе находились 18 детей возрастом 15-16 лет, которые возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области, а также тренер и водитель, количество пострадавших устанавливается."В дорожно-транспортном происшествии пострадало шесть человек, трое из которых скончались на месте ДТП – водитель и пассажиры автомобиля Citroën. Также получили травмы тренер и двое детей, которые доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", — уточнили в региональной прокуратуре.Ведомство проверит исполнение федерального законодательства о безопасности дорожного движения и транспортной безопасности при перевозке детей. Кроме того, прокуратура выяснит, проходит ли автобус предрейсовый техосмотр, а водитель — медицинский осмотр.
https://ria.ru/20240125/dtp-1923419581.html
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происшествия, урал
Происшествия, Урал
Число погибших на Урале в ДТП с автобусом достигло трех

Число погибших на Урале в ДТП с автобусом, перевозившим детей, достигло трех

© Фото : Прокуратура Свердловской областиМесто ДТП с участием автобуса на Урале. 29 января 2024
Место ДТП с участием автобуса на Урале. 29 января 2024 - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Фото : Прокуратура Свердловской области
Место ДТП с участием автобуса на Урале. 29 января 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв – РИА Новости. В Свердловской области при ДТП легкового автомобиля и автобуса, в котором ехала детская хоккейная команда, погибло три человека, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
«
"Погибли три человека", — сказал собеседник агентства.
Горелых уточнил, что все трое погибших находились в легковом автомобиле.
Ранее он рассказал, что утром в понедельник на четвертом километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский от 289-го километра трассы "Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов" произошло ДТП с участием пассажирского автобуса с детской хоккейной командой и легковым автомобилем Citroen. Два человека из иномарки погибли на месте. По предварительным данным, у автобуса во время движения лопнуло колесо, в результате чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой.
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По данным Горелых, в автобусе находились 18 детей возрастом 15-16 лет, которые возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области, а также тренер и водитель, количество пострадавших устанавливается.
"В дорожно-транспортном происшествии пострадало шесть человек, трое из которых скончались на месте ДТП – водитель и пассажиры автомобиля Citroën. Также получили травмы тренер и двое детей, которые доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", — уточнили в региональной прокуратуре.
Ведомство проверит исполнение федерального законодательства о безопасности дорожного движения и транспортной безопасности при перевозке детей. Кроме того, прокуратура выяснит, проходит ли автобус предрейсовый техосмотр, а водитель — медицинский осмотр.
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