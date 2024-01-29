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Источник оценил состояние девочки, чьи родители погибли в ДТП в Находке - РИА Новости, 29.01.2024
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06:00 29.01.2024 (обновлено: 07:10 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/dtp-1924053158.html
Источник оценил состояние девочки, чьи родители погибли в ДТП в Находке
Источник оценил состояние девочки, чьи родители погибли в ДТП в Находке - РИА Новости, 29.01.2024
Источник оценил состояние девочки, чьи родители погибли в ДТП в Находке
Восьмилетняя девочка, чьи родители погибли в ДТП с тремя автомобилями в приморской Находке, находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, сообщил РИА... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T06:00
2024-01-29T07:10
находка
россия
сергей обухов
toyota corolla
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 29 янв - РИА Новости. Восьмилетняя девочка, чьи родители погибли в ДТП с тремя автомобилями в приморской Находке, находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. В воскресенье полиция Приморья сообщала о ДТП с тремя иномарками в Находке, в результате которого погибли два человека, госпитализированы еще трое, включая восьмилетнюю девочку, доставленную в реанимацию. "Девочка находится на ИВЛ в реанимации, состояние очень тяжелое. У ребенка травма рук, ног и грудной клетки", - сообщил собеседник агентства. Прокурор Находки Сергей Обухов поставил на личный контроль соблюдение прав ребенка, оказание девочке необходимой реабилитационной помощи и установление опеки, контролируются также ход и результаты расследования уголовного дела, информирует надзорное ведомство. В минздраве региона РИА Новости рассказали, что врачи Находкинской горбольницы оказывают девочке всю необходимую медпомощь, и уточнили, что ребенок поступил в реанимацию с политравмой."Родственников семьи в тот же день установила прокуратура Находки, они проинформированы о состоянии ребенка и тактике лечения", - отметил собеседник агентства.Как сообщалось ранее, авария, по данным полиции, произошла в воскресенье днем в районе дома 5/2 по Находкинскому проспекту: 27-летний водитель Toyota Mark II, двигаясь в сторону остановки "Бархатная", не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в Toyota Belta и Nissan Note. Погибли 30-летний водитель Toyota Belta и его 29-летняя пассажирка. Водитель Toyota Mark II, восьмилетняя девочка - пассажир Toyota Belta и водитель Nissan Note были госпитализированы. Уголовное дело возбудили по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц). В полиции сообщали, что водитель Toyota Mark II был трезв.
https://ria.ru/20240128/dtp-1923955141.html
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находка, россия, сергей обухов, toyota corolla, происшествия
Находка, Россия, Сергей Обухов, Toyota Corolla, Происшествия
Источник оценил состояние девочки, чьи родители погибли в ДТП в Находке

Девочка, потерявшая родителей в ДТП в Находке, находится в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 29 янв - РИА Новости. Восьмилетняя девочка, чьи родители погибли в ДТП с тремя автомобилями в приморской Находке, находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В воскресенье полиция Приморья сообщала о ДТП с тремя иномарками в Находке, в результате которого погибли два человека, госпитализированы еще трое, включая восьмилетнюю девочку, доставленную в реанимацию.
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"Девочка находится на ИВЛ в реанимации, состояние очень тяжелое. У ребенка травма рук, ног и грудной клетки", - сообщил собеседник агентства.
Прокурор Находки Сергей Обухов поставил на личный контроль соблюдение прав ребенка, оказание девочке необходимой реабилитационной помощи и установление опеки, контролируются также ход и результаты расследования уголовного дела, информирует надзорное ведомство.

В минздраве региона РИА Новости рассказали, что врачи Находкинской горбольницы оказывают девочке всю необходимую медпомощь, и уточнили, что ребенок поступил в реанимацию с политравмой.
"Родственников семьи в тот же день установила прокуратура Находки, они проинформированы о состоянии ребенка и тактике лечения", - отметил собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, авария, по данным полиции, произошла в воскресенье днем в районе дома 5/2 по Находкинскому проспекту: 27-летний водитель Toyota Mark II, двигаясь в сторону остановки "Бархатная", не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в Toyota Belta и Nissan Note. Погибли 30-летний водитель Toyota Belta и его 29-летняя пассажирка. Водитель Toyota Mark II, восьмилетняя девочка - пассажир Toyota Belta и водитель Nissan Note были госпитализированы.
Уголовное дело возбудили по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц). В полиции сообщали, что водитель Toyota Mark II был трезв.
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НаходкаРоссияСергей ОбуховToyota CorollaПроисшествия
 
 
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