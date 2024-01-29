https://ria.ru/20240129/drony-1924047288.html

Российские военные поразили на Купянском направлении блиндажи и пехоту ВСУ

Российские военные поразили на Купянском направлении блиндажи и пехоту ВСУ - РИА Новости, 29.01.2024

Российские военные поразили на Купянском направлении блиндажи и пехоту ВСУ

Операторы FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные блиндажи и пехоту ВСУ в зоне проведения спецоперации на купянском направлении,... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T03:02

2024-01-29T03:02

2024-01-29T03:03

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ЛУГАНСК, 29 янв - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные блиндажи и пехоту ВСУ в зоне проведения спецоперации на купянском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны. По данным оборонного ведомства, на участке фронта разведчики получили данные о наращивании сил противника и передали координаты на командный пункт. "После получения боевой задачи расчеты FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили вскрытые замаскированные блиндажи с живой силой ВСУ", - рассказали в ведомстве. Там пояснили, что преимуществом FPV-дрона перед обычными квадрокоптерами является удобная для оператора ориентация в пространстве и возможность легко проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на высокой скорости. "Это позволяет с максимальной эффективностью применять их для уничтожения движущихся целей, а также уничтожать живую силу в блиндажах и специальных укрытиях с помощью прикрепленных к дрону зарядов или боеприпасов", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20240128/polozhenie-1923971119.html

https://ria.ru/20240124/desant-1923116953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины