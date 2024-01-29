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Российские военные поразили на Купянском направлении блиндажи и пехоту ВСУ
Российские военные поразили на Купянском направлении блиндажи и пехоту ВСУ - РИА Новости, 29.01.2024
Российские военные поразили на Купянском направлении блиндажи и пехоту ВСУ
Операторы FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные блиндажи и пехоту ВСУ в зоне проведения спецоперации на купянском направлении,... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T03:02
2024-01-29T03:02
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ЛУГАНСК, 29 янв - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные блиндажи и пехоту ВСУ в зоне проведения спецоперации на купянском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны. По данным оборонного ведомства, на участке фронта разведчики получили данные о наращивании сил противника и передали координаты на командный пункт. "После получения боевой задачи расчеты FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили вскрытые замаскированные блиндажи с живой силой ВСУ", - рассказали в ведомстве. Там пояснили, что преимуществом FPV-дрона перед обычными квадрокоптерами является удобная для оператора ориентация в пространстве и возможность легко проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на высокой скорости. "Это позволяет с максимальной эффективностью применять их для уничтожения движущихся целей, а также уничтожать живую силу в блиндажах и специальных укрытиях с помощью прикрепленных к дрону зарядов или боеприпасов", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20240128/polozhenie-1923971119.html
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в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Российские военные поразили на Купянском направлении блиндажи и пехоту ВСУ
Операторы FPV-дронов ЗВО поразили на Купянском направлении блиндажи и пехоту ВСУ
ЛУГАНСК, 29 янв - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные блиндажи и пехоту ВСУ в зоне проведения спецоперации на купянском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны.
По данным оборонного ведомства, на участке фронта разведчики получили данные о наращивании сил противника и передали координаты на командный пункт.
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"После получения боевой задачи расчеты FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили вскрытые замаскированные блиндажи с живой силой ВСУ", - рассказали в ведомстве.
Там пояснили, что преимуществом FPV-дрона перед обычными квадрокоптерами является удобная для оператора ориентация в пространстве и возможность легко проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на высокой скорости.
"Это позволяет с максимальной эффективностью применять их для уничтожения движущихся целей, а также уничтожать живую силу в блиндажах и специальных укрытиях с помощью прикрепленных к дрону зарядов или боеприпасов", - уточнили в Минобороны.
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