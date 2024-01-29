https://ria.ru/20240129/draka-1924108890.html
В Ульяновске проверяют информацию о массовой драке у бара
В Ульяновске проверяют информацию о массовой драке у бара - РИА Новости, 29.01.2024
В Ульяновске проверяют информацию о массовой драке у бара
Полиция организовала проверку информации о массовой драке у одного из баров в Ульяновске, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Ульяновской... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T12:38
2024-01-29T12:38
2024-01-29T12:38
происшествия
ульяновск
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САМАРА, 29 янв - РИА Новости. Полиция организовала проверку информации о массовой драке у одного из баров в Ульяновске, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Ульяновской области. Ранее местный Telegram-канал "Треш Ульяновск" опубликовал видеоролик, на котором запечатлена массовая драка - в кадре несколько десятков молодых людей. Отмечается, что потасовка произошла около бара. "Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сообщений из медучреждений о поступлении граждан с телесными повреждениями не поступало", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240117/draka-1921949060.html
ульяновск
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновск
В Ульяновске проверяют информацию о массовой драке у бара
В Ульяновске проверяют информацию о драке нескольких десятков человек у бара
САМАРА, 29 янв - РИА Новости. Полиция организовала проверку информации о массовой драке у одного из баров в Ульяновске, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Ульяновской области.
Ранее местный Telegram-канал "Треш Ульяновск" опубликовал видеоролик, на котором запечатлена массовая драка - в кадре несколько десятков молодых людей. Отмечается, что потасовка произошла около бара.
"Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сообщений из медучреждений о поступлении граждан с телесными повреждениями не поступало", - сказал собеседник агентства.
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