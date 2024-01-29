https://ria.ru/20240129/draka-1924108890.html

В Ульяновске проверяют информацию о массовой драке у бара

В Ульяновске проверяют информацию о массовой драке у бара - РИА Новости, 29.01.2024

В Ульяновске проверяют информацию о массовой драке у бара

Полиция организовала проверку информации о массовой драке у одного из баров в Ульяновске, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Ульяновской... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T12:38

2024-01-29T12:38

2024-01-29T12:38

происшествия

ульяновск

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САМАРА, 29 янв - РИА Новости. Полиция организовала проверку информации о массовой драке у одного из баров в Ульяновске, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Ульяновской области. Ранее местный Telegram-канал "Треш Ульяновск" опубликовал видеоролик, на котором запечатлена массовая драка - в кадре несколько десятков молодых людей. Отмечается, что потасовка произошла около бара. "Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сообщений из медучреждений о поступлении граждан с телесными повреждениями не поступало", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240117/draka-1921949060.html

ульяновск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ульяновск