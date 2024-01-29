https://ria.ru/20240129/draka-1924085381.html
Заключенные подрались в колонии в Татарстане, один погиб
Заключенные подрались в колонии в Татарстане, один погиб - РИА Новости, 29.01.2024
Заключенные подрались в колонии в Татарстане, один погиб
Заключенные устроили драку в исправительной колонии №5 в Татарстане, один из них погиб, четверо получили травмы, сообщили РИА Новости в управлении ФСИН России... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T11:12
2024-01-29T11:12
2024-01-29T11:12
происшествия
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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КАЗАНЬ, 29 янв – РИА Новости. Заключенные устроили драку в исправительной колонии №5 в Татарстане, один из них погиб, четверо получили травмы, сообщили РИА Новости в управлении ФСИН России по республике. "В исправительной колонии №5 в ходе возникшего конфликта между двумя осужденными один из них погиб, еще четверо получили травмы при попытке разнять участников драки. Инцидент произошел в отряде со строгими условиями отбывания наказания", - говорится в сообщении. По информации ведомства, всем пострадавшим незамедлительно была оказана медицинская помощь. Региональное УФСИН отмечает, что в отряде со строгими условиями отбывания наказания осужденные, которые систематически нарушают правила внутреннего распорядка. В учреждение прибыло руководство УФСИН. Подчеркивается, что оперативная обстановка в ИК-5 стабильная и управляемая, учреждение работает в штатном режиме. "В настоящее время один из так называемых правозащитников, признанный иностранным агентом, предпринимает попытки дестабилизировать обстановку в учреждении с помощью распространения в СМИ недостоверной информации", - добавляет ведомство и призывает не поддаваться на возможные провокации.
https://ria.ru/20240127/arest-1923908245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Заключенные подрались в колонии в Татарстане, один погиб
Заключенные подрались в колонии в Татарстане, один погиб, четверо пострадали
КАЗАНЬ, 29 янв – РИА Новости. Заключенные устроили драку в исправительной колонии №5 в Татарстане, один из них погиб, четверо получили травмы, сообщили РИА Новости в управлении ФСИН России по республике.
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"В исправительной колонии №5 в ходе возникшего конфликта между двумя осужденными один из них погиб, еще четверо получили травмы при попытке разнять участников драки. Инцидент произошел в отряде со строгими условиями отбывания наказания", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, всем пострадавшим незамедлительно была оказана медицинская помощь.
Региональное УФСИН отмечает, что в отряде со строгими условиями отбывания наказания осужденные, которые систематически нарушают правила внутреннего распорядка. В учреждение прибыло руководство УФСИН.
Подчеркивается, что оперативная обстановка в ИК-5 стабильная и управляемая, учреждение работает в штатном режиме.
"В настоящее время один из так называемых правозащитников, признанный иностранным агентом, предпринимает попытки дестабилизировать обстановку в учреждении с помощью распространения в СМИ недостоверной информации", - добавляет ведомство и призывает не поддаваться на возможные провокации.
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