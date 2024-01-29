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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 29.01.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк
Украинские войска в 17.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:38
2024-01-29T17:38
2024-01-29T17:48
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Украинские войска в 17.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.20 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, с 16.10 до 17.05 ВСУ подвергали обстрелу Петровский район Донецка и Горловку, выпустив по ним в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240129/gorlovka-1924187468.html
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк
СЦКК: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Петровский район Донецка