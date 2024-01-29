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ВСУ обстреляли центр Донецка, погибли несколько мирных жителей - РИА Новости, 29.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 29.01.2024 (обновлено: 20:39 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/donetsk-1924167753.html
ВСУ обстреляли центр Донецка, погибли несколько мирных жителей
ВСУ обстреляли центр Донецка, погибли несколько мирных жителей - РИА Новости, 29.01.2024
ВСУ обстреляли центр Донецка, погибли несколько мирных жителей
Украинские военные нанесли удар по центру Донецка, вследствие чего есть минимум трое погибших среди мирных жителей, горят гражданские авто, на месте работают... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:01
2024-01-29T20:39
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по центру Донецка, вследствие чего есть минимум трое погибших среди мирных жителей, горят гражданские авто, на месте работают службы МЧС и медики, передает корреспондент РИА Новости. "Прилетело РСЗО, пытались спасти человека. Все, что могли, сделали", - рассказал очевидец обстрела Виктор.Источник в экстренных службах сообщил, что обстрел Калининского района велся с применением снарядов РСЗО калибра 122 миллиметра. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные 26 раз обстреляли территорию республики, выпустив 81 боеприпас, ранения получили 4 человека.
донецкая народная республика
донецк
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Последствия обстрела Калининского района Донецка
ВСУ выпустили 8 ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка, мэр города сообщил, что есть жертвы
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РИА Новости
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4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк
ВСУ обстреляли центр Донецка, погибли несколько мирных жителей

ВСУ обстреляли центр Донецка, погибли как минимум три мирных жителя

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваПоследствия обстрела Калининского района Донецка. 29 января 2024
Последствия обстрела Калининского района Донецка. 29 января 2024 - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Последствия обстрела Калининского района Донецка. 29 января 2024
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по центру Донецка, вследствие чего есть минимум трое погибших среди мирных жителей, горят гражданские авто, на месте работают службы МЧС и медики, передает корреспондент РИА Новости.
"Прилетело РСЗО, пытались спасти человека. Все, что могли, сделали", - рассказал очевидец обстрела Виктор.
Источник в экстренных службах сообщил, что обстрел Калининского района велся с применением снарядов РСЗО калибра 122 миллиметра.
По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные 26 раз обстреляли территорию республики, выпустив 81 боеприпас, ранения получили 4 человека.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецк
 
 
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