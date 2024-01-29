https://ria.ru/20240129/donetsk-1924167753.html

ВСУ обстреляли центр Донецка, погибли несколько мирных жителей

ВСУ обстреляли центр Донецка, погибли несколько мирных жителей - РИА Новости, 29.01.2024

ВСУ обстреляли центр Донецка, погибли несколько мирных жителей

Украинские военные нанесли удар по центру Донецка, вследствие чего есть минимум трое погибших среди мирных жителей, горят гражданские авто, на месте работают... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T16:01

2024-01-29T16:01

2024-01-29T20:39

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по центру Донецка, вследствие чего есть минимум трое погибших среди мирных жителей, горят гражданские авто, на месте работают службы МЧС и медики, передает корреспондент РИА Новости. "Прилетело РСЗО, пытались спасти человека. Все, что могли, сделали", - рассказал очевидец обстрела Виктор.Источник в экстренных службах сообщил, что обстрел Калининского района велся с применением снарядов РСЗО калибра 122 миллиметра. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные 26 раз обстреляли территорию республики, выпустив 81 боеприпас, ранения получили 4 человека.

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донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела Калининского района Донецка ВСУ выпустили 8 ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка, мэр города сообщил, что есть жертвы 2024-01-29T16:01 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, донецк