https://ria.ru/20240129/donetsk-1924167753.html
ВСУ обстреляли центр Донецка, погибли несколько мирных жителей
ВСУ обстреляли центр Донецка, погибли несколько мирных жителей - РИА Новости, 29.01.2024
ВСУ обстреляли центр Донецка, погибли несколько мирных жителей
Украинские военные нанесли удар по центру Донецка, вследствие чего есть минимум трое погибших среди мирных жителей, горят гражданские авто, на месте работают... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:01
2024-01-29T16:01
2024-01-29T20:39
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по центру Донецка, вследствие чего есть минимум трое погибших среди мирных жителей, горят гражданские авто, на месте работают службы МЧС и медики, передает корреспондент РИА Новости. "Прилетело РСЗО, пытались спасти человека. Все, что могли, сделали", - рассказал очевидец обстрела Виктор.Источник в экстренных службах сообщил, что обстрел Калининского района велся с применением снарядов РСЗО калибра 122 миллиметра. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные 26 раз обстреляли территорию республики, выпустив 81 боеприпас, ранения получили 4 человека.
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924225929_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e791d19ae3eaef8c45720fd11007f7d2.jpg
Последствия обстрела Калининского района Донецка
ВСУ выпустили 8 ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка, мэр города сообщил, что есть жертвы
2024-01-29T16:01
true
PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк
ВСУ обстреляли центр Донецка, погибли несколько мирных жителей
ВСУ обстреляли центр Донецка, погибли как минимум три мирных жителя
ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по центру Донецка, вследствие чего есть минимум трое погибших среди мирных жителей, горят гражданские авто, на месте работают службы МЧС и медики, передает корреспондент РИА Новости.
"Прилетело РСЗО, пытались спасти человека. Все, что могли, сделали", - рассказал очевидец обстрела Виктор.
Источник в экстренных службах сообщил, что обстрел Калининского района велся с применением снарядов РСЗО калибра 122 миллиметра.
По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные 26 раз обстреляли территорию республики, выпустив 81 боеприпас, ранения получили 4 человека.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине