https://ria.ru/20240129/donetsk-1924159882.html

ВСУ обстреляли Донецк ракетами, есть жертвы

ВСУ обстреляли Донецк ракетами, есть жертвы - РИА Новости, 29.01.2024

ВСУ обстреляли Донецк ракетами, есть жертвы

Украинские войска нанесли удар по Калининскому району Донецка, несколько человек погибли, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T15:37

2024-01-29T15:37

2024-01-29T16:45

специальная военная операция на украине

в мире

калининский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

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ДОНЕЦК, 29 янв — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Калининскому району Донецка, несколько человек погибли, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Калининский район под обстрелом! По предварительной информации, есть жертвы. Данные уточняются", — написал он в Telegram-канале. Позднее мэр уточнил, что при атаке погибли три человека, еще один получил ранения.В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ вели обстрел из РСЗО "Град". По его словам, жертвами стали три человека, еще трое пострадали. Кроме того, повреждения получили два частных домостроения и как минимум три объекта гражданской инфраструктуры.Как сообщило ранее сегодня представительство ДНР в СЦКК, в 15:03 ВСУ открыли огонь по Калининскому району Донецка. Украинские войска выпустили по нему восемь ракет из РСЗО. В свою очередь, корреспондент РИА Новости также сообщил о трех погибших и добавил, что при обстреле загорелись несколько автомобилей."Прилетело из РСЗО, пытались спасти человека. Все, что могли, сделали", — рассказал очевидец обстрела Виктор.Как уточнил источник РИА Новости в экстренных службах, ВСУ применили при ударе снаряды РСЗО калибра 122 миллиметра.Украинские войска регулярно обстреливают Донецк, что нередко приводит к жертвам среди мирного населения. В частности, утром 21 января они нанесли удар по Кировскому району города. Под артиллерийский огонь попал рынок в микрорайоне Текстильщик. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, погибли 27 человек, пострадали еще 25. Всего за тот день жертвами украинских обстрелов в Донецкой Народной Республике стали 28 человек.

https://ria.ru/20240128/mirnaya-1924010221.html

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

https://ria.ru/20240129/obstrel-1924133617.html

калининский район

донецк

донецкая народная республика

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Последствия обстрела Калининского района Донецка ВСУ выпустили 8 ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка, мэр города сообщил, что есть жертвы 2024-01-29T15:37 true PT0M40S

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Дарья Буймова

в мире, калининский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк