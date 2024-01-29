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ВСУ обстреляли Калининский район Донецка - РИА Новости, 29.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 29.01.2024 (обновлено: 15:55 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/donetsk-1924154649.html
ВСУ обстреляли Калининский район Донецка
ВСУ обстреляли Калининский район Донецка - РИА Новости, 29.01.2024
ВСУ обстреляли Калининский район Донецка
Украинские войска в 15.03 выпустили восемь ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:21
2024-01-29T15:55
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Украинские войска в 15.03 выпустили восемь ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.03 - город Донецк (Калининский район): выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается. Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.
https://ria.ru/20240128/mirnaya-1924010221.html
донецк
донецкая народная республика
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Последствия обстрела Калининского района Донецка
ВСУ выпустили 8 ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка, мэр города сообщил, что есть жертвы
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Калининский район Донецка

ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Украинские войска в 15.03 выпустили восемь ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.03 - город Донецк (Калининский район): выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.
Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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