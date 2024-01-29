https://ria.ru/20240129/donetsk-1924154649.html

ВСУ обстреляли Калининский район Донецка

ВСУ обстреляли Калининский район Донецка - РИА Новости, 29.01.2024

ВСУ обстреляли Калининский район Донецка

Украинские войска в 15.03 выпустили восемь ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T15:21

2024-01-29T15:21

2024-01-29T15:55

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Украинские войска в 15.03 выпустили восемь ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.03 - город Донецк (Калининский район): выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается. Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.

https://ria.ru/20240128/mirnaya-1924010221.html

донецк

донецкая народная республика

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Последствия обстрела Калининского района Донецка ВСУ выпустили 8 ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка, мэр города сообщил, что есть жертвы 2024-01-29T15:21 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины