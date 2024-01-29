https://ria.ru/20240129/donetsk-1924154649.html
ВСУ обстреляли Калининский район Донецка
ВСУ обстреляли Калининский район Донецка - РИА Новости, 29.01.2024
ВСУ обстреляли Калининский район Донецка
Украинские войска в 15.03 выпустили восемь ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:21
2024-01-29T15:21
2024-01-29T15:55
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Украинские войска в 15.03 выпустили восемь ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.03 - город Донецк (Калининский район): выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается. Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.
https://ria.ru/20240128/mirnaya-1924010221.html
донецк
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Последствия обстрела Калининского района Донецка
ВСУ выпустили 8 ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка, мэр города сообщил, что есть жертвы
2024-01-29T15:21
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PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Калининский район Донецка
ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка