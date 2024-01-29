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Украинцам начали отключать свет за долги, пишут СМИ - РИА Новости, 29.01.2024
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17:05 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/dolzhniki-1924185394.html
Украинцам начали отключать свет за долги, пишут СМИ
Украинцам начали отключать свет за долги, пишут СМИ - РИА Новости, 29.01.2024
Украинцам начали отключать свет за долги, пишут СМИ
Украинская энергокомпания YASNO ДТЭК начала отключать должников от электроэнергии, первыми оказались жители Киева и Днепропетровской области, сообщает в... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:05
2024-01-29T17:05
в мире
киев
днепропетровская область
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Украинская энергокомпания YASNO ДТЭК начала отключать должников от электроэнергии, первыми оказались жители Киева и Днепропетровской области, сообщает в понедельник агентство "Украинские новости". Украинский телеканал ТСН со ссылкой на энергокомпанию YASNO ДТЭК 14 января сообщал, что задолженность жителей Киева за электроэнергию составила 5,4 миллиона долларов, а в Днепропетровской области долг достиг почти 11 миллионов долларов, должникам грозит отключение света. "YASNO как поставщик предоставляет заявки на отключение операторам системы распределения, которые непосредственно выполняют технические работы. Заявки предоставлены, операторы с 29 января начали проводить отключения в Киеве и Днепропетровской области ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. Кабмин Украины в начале января отменил введенный в марте 2022 года мораторий на отключение электричества и начисление пени за долги по коммунальным услугам.
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В мире, Киев, Днепропетровская область, Украина, ЖКХ, ДТЭК
Украинцам начали отключать свет за долги, пишут СМИ

"Украинские новости": YASNO ДТЭК начала отключать должников от электроэнергии

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Украинская энергокомпания YASNO ДТЭК начала отключать должников от электроэнергии, первыми оказались жители Киева и Днепропетровской области, сообщает в понедельник агентство "Украинские новости".
Украинский телеканал ТСН со ссылкой на энергокомпанию YASNO ДТЭК 14 января сообщал, что задолженность жителей Киева за электроэнергию составила 5,4 миллиона долларов, а в Днепропетровской области долг достиг почти 11 миллионов долларов, должникам грозит отключение света.
«
"YASNO как поставщик предоставляет заявки на отключение операторам системы распределения, которые непосредственно выполняют технические работы. Заявки предоставлены, операторы с 29 января начали проводить отключения в Киеве и Днепропетровской области ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
Кабмин Украины в начале января отменил введенный в марте 2022 года мораторий на отключение электричества и начисление пени за долги по коммунальным услугам.
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В миреКиевДнепропетровская областьУкраинаЖКХДТЭК
 
 
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