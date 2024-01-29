https://ria.ru/20240129/dolzhniki-1924185394.html
Украинцам начали отключать свет за долги, пишут СМИ
Украинцам начали отключать свет за долги, пишут СМИ - РИА Новости, 29.01.2024
Украинцам начали отключать свет за долги, пишут СМИ
Украинская энергокомпания YASNO ДТЭК начала отключать должников от электроэнергии, первыми оказались жители Киева и Днепропетровской области, сообщает в... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:05
2024-01-29T17:05
2024-01-29T17:05
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Украинская энергокомпания YASNO ДТЭК начала отключать должников от электроэнергии, первыми оказались жители Киева и Днепропетровской области, сообщает в понедельник агентство "Украинские новости". Украинский телеканал ТСН со ссылкой на энергокомпанию YASNO ДТЭК 14 января сообщал, что задолженность жителей Киева за электроэнергию составила 5,4 миллиона долларов, а в Днепропетровской области долг достиг почти 11 миллионов долларов, должникам грозит отключение света. "YASNO как поставщик предоставляет заявки на отключение операторам системы распределения, которые непосредственно выполняют технические работы. Заявки предоставлены, операторы с 29 января начали проводить отключения в Киеве и Днепропетровской области ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. Кабмин Украины в начале января отменил введенный в марте 2022 года мораторий на отключение электричества и начисление пени за долги по коммунальным услугам.
https://ria.ru/20231213/ukraina-1915321466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинцам начали отключать свет за долги, пишут СМИ
"Украинские новости": YASNO ДТЭК начала отключать должников от электроэнергии