https://ria.ru/20240129/dolzhniki-1924185394.html

Украинцам начали отключать свет за долги, пишут СМИ

Украинцам начали отключать свет за долги, пишут СМИ - РИА Новости, 29.01.2024

Украинцам начали отключать свет за долги, пишут СМИ

Украинская энергокомпания YASNO ДТЭК начала отключать должников от электроэнергии, первыми оказались жители Киева и Днепропетровской области, сообщает в... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T17:05

2024-01-29T17:05

2024-01-29T17:05

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Украинская энергокомпания YASNO ДТЭК начала отключать должников от электроэнергии, первыми оказались жители Киева и Днепропетровской области, сообщает в понедельник агентство "Украинские новости". Украинский телеканал ТСН со ссылкой на энергокомпанию YASNO ДТЭК 14 января сообщал, что задолженность жителей Киева за электроэнергию составила 5,4 миллиона долларов, а в Днепропетровской области долг достиг почти 11 миллионов долларов, должникам грозит отключение света. "YASNO как поставщик предоставляет заявки на отключение операторам системы распределения, которые непосредственно выполняют технические работы. Заявки предоставлены, операторы с 29 января начали проводить отключения в Киеве и Днепропетровской области ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. Кабмин Украины в начале января отменил введенный в марте 2022 года мораторий на отключение электричества и начисление пени за долги по коммунальным услугам.

https://ria.ru/20231213/ukraina-1915321466.html

киев

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, днепропетровская область, украина, жкх, дтэк