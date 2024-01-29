https://ria.ru/20240129/dollar-1924056278.html
Курс доллара поднялся выше 90 рублей
Курс доллара поднялся выше 90 рублей - РИА Новости, 29.01.2024
Курс доллара поднялся выше 90 рублей
Курс доллара в начале торгов поднялся выше 90 рублей впервые с 16 января, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T07:27
2024-01-29T07:27
2024-01-29T08:20
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874920080_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_da2fcd452b40d24bb94fa307bfc50c20.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Курс доллара в начале торгов поднялся выше 90 рублей впервые с 16 января, следует из данных Московской биржи.Американская валюта расчетами "завтра" на 7:15 мск растет на 31 копейку, до 90,05 рубля.Курс юаня повысился на две копейки, до 12,51 рубля, обновив максимум с 10 января.Евро поднялся на 12 копеек, до 97,54 рубля.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874920080_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_2859be27f7ad772d34bad7ceaf1a6912.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская биржа, экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Экономика
Курс доллара поднялся выше 90 рублей
Курс доллара на Московской бирже впервые с 16 января поднялся выше 90 рублей
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Курс доллара в начале торгов поднялся выше 90 рублей впервые с 16 января, следует из данных Московской биржи.
Американская валюта расчетами "завтра" на 7:15 мск растет на 31 копейку, до 90,05 рубля.
Курс юаня повысился на две копейки, до 12,51 рубля, обновив максимум с 10 января.
Евро поднялся на 12 копеек, до 97,54 рубля.