https://ria.ru/20240129/dollar-1924056278.html

Курс доллара поднялся выше 90 рублей

Курс доллара поднялся выше 90 рублей - РИА Новости, 29.01.2024

Курс доллара поднялся выше 90 рублей

Курс доллара в начале торгов поднялся выше 90 рублей впервые с 16 января, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T07:27

2024-01-29T07:27

2024-01-29T08:20

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Курс доллара в начале торгов поднялся выше 90 рублей впервые с 16 января, следует из данных Московской биржи.Американская валюта расчетами "завтра" на 7:15 мск растет на 31 копейку, до 90,05 рубля.Курс юаня повысился на две копейки, до 12,51 рубля, обновив максимум с 10 января.Евро поднялся на 12 копеек, до 97,54 рубля.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская биржа, экономика