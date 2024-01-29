https://ria.ru/20240129/delon-1924201067.html
Суд ограничил Алена Делона в дееспособности
Суд ограничил Алена Делона в дееспособности - РИА Новости, 29.01.2024
Суд ограничил Алена Делона в дееспособности
Французский суд ограничил в дееспособности 88-летнего Алена Делона, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:58
2024-01-29T17:58
2024-01-29T18:48
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Французский суд ограничил в дееспособности 88-летнего Алена Делона, сообщил телеканал BFMTV.Актер по-прежнему может совершать самостоятельные действия, за исключением самых важных, таких как продажа недвижимости, ответственность за которые поручена специально назначенному судом представителю.Роль такого представителя также заключается в том, чтобы помочь Делону с медицинским обслуживанием и выбором врача, отмечает телеканал."Это очень радостное решение", — заявил Франк Бертон, адвокат Анушки Делон, дочери актера.Состояние здоровья Делона в последнее время стало предметом разбирательств среди членов его семьи и близкого окружения. Сообщалось, что прокуратура начала предварительное расследование после жалобы младшего сына актера Алена-Фабьена на свою сестру Анушку, которая якобы злоупотребляла неведением отца и его слабостью. Спутница Делона Хироми Роллен, в свою очередь, написала письмо в прокуратуру, в котором обвинила его детей в "попытке умышленного убийства" звезды французского кино.Делон прошел медицинское освидетельствование, его результаты не сообщались.
https://ria.ru/20230707/znamenitosti-1882767509.html
https://ria.ru/20240113/alen_delon-1921061933.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ален делон, франция, в мире, новости культуры
Культура, Ален Делон, Франция, В мире, Новости культуры
Суд ограничил Алена Делона в дееспособности
BFMTV: суд лишил Алена Делона права распоряжаться недвижимостью
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости.
Французский суд ограничил в дееспособности 88-летнего Алена Делона, сообщил телеканал BFMTV
.
Актер по-прежнему может совершать самостоятельные действия, за исключением самых важных, таких как продажа недвижимости, ответственность за которые поручена специально назначенному судом представителю.
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Роль такого представителя также заключается в том, чтобы помочь Делону с медицинским обслуживанием и выбором врача, отмечает телеканал.
«
"Это очень радостное решение", — заявил Франк Бертон, адвокат Анушки Делон, дочери актера.
Состояние здоровья Делона в последнее время стало предметом разбирательств среди членов его семьи и близкого окружения. Сообщалось, что прокуратура начала предварительное расследование после жалобы младшего сына актера Алена-Фабьена на свою сестру Анушку, которая якобы злоупотребляла неведением отца и его слабостью. Спутница Делона Хироми Роллен, в свою очередь, написала письмо в прокуратуру, в котором обвинила его детей в "попытке умышленного убийства" звезды французского кино.
Делон прошел медицинское освидетельствование, его результаты не сообщались.
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