Рейтинг@Mail.ru
Суд ограничил Алена Делона в дееспособности - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:58 29.01.2024 (обновлено: 18:48 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/delon-1924201067.html
Суд ограничил Алена Делона в дееспособности
Суд ограничил Алена Делона в дееспособности - РИА Новости, 29.01.2024
Суд ограничил Алена Делона в дееспособности
Французский суд ограничил в дееспособности 88-летнего Алена Делона, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:58
2024-01-29T18:48
культура
ален делон
франция
в мире
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155740/88/1557408883_0:324:2048:1475_1920x0_80_0_0_04630e7c23939fff97919e3343c71c94.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Французский суд ограничил в дееспособности 88-летнего Алена Делона, сообщил телеканал BFMTV.Актер по-прежнему может совершать самостоятельные действия, за исключением самых важных, таких как продажа недвижимости, ответственность за которые поручена специально назначенному судом представителю.Роль такого представителя также заключается в том, чтобы помочь Делону с медицинским обслуживанием и выбором врача, отмечает телеканал."Это очень радостное решение", — заявил Франк Бертон, адвокат Анушки Делон, дочери актера.Состояние здоровья Делона в последнее время стало предметом разбирательств среди членов его семьи и близкого окружения. Сообщалось, что прокуратура начала предварительное расследование после жалобы младшего сына актера Алена-Фабьена на свою сестру Анушку, которая якобы злоупотребляла неведением отца и его слабостью. Спутница Делона Хироми Роллен, в свою очередь, написала письмо в прокуратуру, в котором обвинила его детей в "попытке умышленного убийства" звезды французского кино.Делон прошел медицинское освидетельствование, его результаты не сообщались.
https://ria.ru/20230707/znamenitosti-1882767509.html
https://ria.ru/20240113/alen_delon-1921061933.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155740/88/1557408883_0:132:2048:1667_1920x0_80_0_0_8b2c2cd6883b1ff42411045a034d9ac2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ален делон, франция, в мире, новости культуры
Культура, Ален Делон, Франция, В мире, Новости культуры
Суд ограничил Алена Делона в дееспособности

BFMTV: суд лишил Алена Делона права распоряжаться недвижимостью

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкФранцузский актер Ален Делон
Французский актер Ален Делон - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Французский актер Ален Делон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Французский суд ограничил в дееспособности 88-летнего Алена Делона, сообщил телеканал BFMTV.
Актер по-прежнему может совершать самостоятельные действия, за исключением самых важных, таких как продажа недвижимости, ответственность за которые поручена специально назначенному судом представителю.
72-й Каннский кинофестиваль. День шестой - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Дети Делона подали иск на его сиделку за жестокость
7 июля 2023, 15:09
Роль такого представителя также заключается в том, чтобы помочь Делону с медицинским обслуживанием и выбором врача, отмечает телеканал.
«
"Это очень радостное решение", — заявил Франк Бертон, адвокат Анушки Делон, дочери актера.
Состояние здоровья Делона в последнее время стало предметом разбирательств среди членов его семьи и близкого окружения. Сообщалось, что прокуратура начала предварительное расследование после жалобы младшего сына актера Алена-Фабьена на свою сестру Анушку, которая якобы злоупотребляла неведением отца и его слабостью. Спутница Делона Хироми Роллен, в свою очередь, написала письмо в прокуратуру, в котором обвинила его детей в "попытке умышленного убийства" звезды французского кино.
Делон прошел медицинское освидетельствование, его результаты не сообщались.
Французский актер Ален Делон - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Дети Алена Делона заживо похоронили своего отца
13 января, 08:00
 
КультураАлен ДелонФранцияВ миреНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала