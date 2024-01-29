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В Кремле прокомментировали вопрос об участии Путина в предвыборных дебатах - РИА Новости, 29.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:25 29.01.2024 (обновлено: 20:34 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/debaty-1924137110.html
В Кремле прокомментировали вопрос об участии Путина в предвыборных дебатах
В Кремле прокомментировали вопрос об участии Путина в предвыборных дебатах - РИА Новости, 29.01.2024
В Кремле прокомментировали вопрос об участии Путина в предвыборных дебатах
Президент России не участвует в предвыборных дебатах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T14:25
2024-01-29T20:34
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
выборы президента рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — РИА Новости. Президент России не участвует в предвыборных дебатах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос журналистов, будет ли Владимир Путин участвовать в дебатах, представитель Кремля напомнил, что представляет главу государства, а не кандидата в президенты.&quot;Я пресс-секретарь президента. Президент не участвует в предвыборных дебатах&quot;, — пояснил он.Песков попросил журналистов адресовать в избирательный штаб вопросы о предвыборной кампании.В понедельник, 29 января, ЦИК зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на пост президента России. Он идет на выборы как самовыдвиженец. Сопредседателю штаба Владимиру Машкову передали соответствующее удостоверение.Президентские выборы пройдут 15-17 марта. Сейчас на пост главы государства претендуют 11 человек.ЦИК ранее зарегистрировал Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое — представители парламентских партий, для их регистрации не потребовалось проводить сбор подписей.Выдвиженцы от непарламентских партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиридова — должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Из них на 29 января подписные листы в ЦИК представил лидер "Коммунистов России" Малинкович.Самовыдвиженцам — Раде Русских и Анатолию Баташеву — необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должна принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240129/putin-1924102744.html
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Выборы президента РФ
В Кремле прокомментировали вопрос об участии Путина в предвыборных дебатах

Песков: президент РФ не принимает участие в предвыборных дебатах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — РИА Новости. Президент России не участвует в предвыборных дебатах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов, будет ли Владимир Путин участвовать в дебатах, представитель Кремля напомнил, что представляет главу государства, а не кандидата в президенты.
«

"Я пресс-секретарь президента. Президент не участвует в предвыборных дебатах", — пояснил он.

Песков попросил журналистов адресовать в избирательный штаб вопросы о предвыборной кампании.
В понедельник, 29 января, ЦИК зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на пост президента России. Он идет на выборы как самовыдвиженец. Сопредседателю штаба Владимиру Машкову передали соответствующее удостоверение.
Президентские выборы пройдут 15-17 марта. Сейчас на пост главы государства претендуют 11 человек.
ЦИК ранее зарегистрировал Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое — представители парламентских партий, для их регистрации не потребовалось проводить сбор подписей.
Выдвиженцы от непарламентских партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиридова — должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Из них на 29 января подписные листы в ЦИК представил лидер "Коммунистов России" Малинкович.
Самовыдвиженцам — Раде Русских и Анатолию Баташеву — необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должна принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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