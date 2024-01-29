"Ошибка": экс-глава Чехии назвал шокирующую дату начала войны на Украине
Экс-глава Чехии Клаус: конфликт на Украине начался на саммите НАТО в 2008 году
Бывший президент Чехии Вацлав Клаус. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Конфликт на Украине развязали США и Великобритания 4 апреля 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте, пообещав Киеву членство в альянсе, с таким заявлением выступил второй президент Чехии (в 2003 — 2013 гг.) Вацлав Клаус.
Выступление экс-президента состоялось 15 января на полях Давосского форума, однако, как пишет издание Mysl Polska, ведущие мировые СМИ "не заметили" эту речь, так как она "безумно" отклонялась от антироссийской пропаганды Запада. В связи с этим позднее Клаус сам выложил текст выступления на своем сайте.
"Эта война началась 4 апреля 2008 года. В тот день на саммите НАТО в Бухаресте было принято решение о приеме Украины и Грузии в НАТО. Я присутствовал при том событии, сидел там и уже знал, что произошедшее было трагической ошибкой. Я пытался возражать против этого. Это решение было продавлено США и Великобританией вопреки позиции большинства стран-участниц и вопреки позициям Германии и Франции", — заявил бывший президент.
По словам Клауса, даже тогдашний посол США в Москве Уильям Бернс предупреждал руководство, что такой шаг стал бы переходом всех "красных линий" для России.
Экс-президент выразил убежденность, что главной целью России было недопущение вступления Украины в НАТО, а не ее "оккупация". Именно поэтому, по словам Клауса, Россия ввела на территорию страны лишь ограниченный контингент.
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"Всего украинского конфликта можно и нужно было избежать. Мы должны признать, что мы – остальной мир – потерпели неудачу", — заключил он.
Ранее вице-спикер парламента Словакии Любош Блага заявил, что конфликта на Украине бы не было, если бы США и НАТО не тянулись к границам России. По его словам, сегодня Запад проигрывает России на Украине "по полной".
В пятницу президент России Владимир Путин на встрече со студентами-участниками спецоперации заявил, что Запад "десять раз подряд" обманул Россию в вопросе нерасширения НАТО. Глава государства напомнил, что войну на Донбассе в 2014 году начали западные страны и Украина, не оставив России иного выхода, кроме как начать специальную военную операцию.