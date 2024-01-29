https://ria.ru/20240129/bryussel-1924210899.html

Бельгийские фермеры угрожают заблокировать Брюссель

Бельгийские фермеры угрожают заблокировать Брюссель - РИА Новости, 29.01.2024

Бельгийские фермеры угрожают заблокировать Брюссель

Бельгийские фермеры могут заблокировать Брюссель в ближайшие дни, если власти не пойдут им навстречу, сообщило бельгийское издание Soir со ссылкой на Молодежную РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T18:50

2024-01-29T18:50

2024-01-29T18:50

брюссель

франция

германия

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БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Бельгийские фермеры могут заблокировать Брюссель в ближайшие дни, если власти не пойдут им навстречу, сообщило бельгийское издание Soir со ссылкой на Молодежную федерацию фермеров. "Это может произойти в среду или в четверг", - отмечает издание. Протесты бельгийских фермеров в воскресенье и понедельник уже привели к заторам на юге страны, а также на подъездах к бельгийской столице. Бельгийские сельхозпроизводители последовали примеру коллег из Франции и Германии, где такие протесты идут уже несколько недель. Фермеры на тракторах замедляют движение транспорта или останавливают его полностью, перекрывая трассы. В понедельник несколько трактористов добрались до Брюсселя. В минувшую среду около 200 фермеров из Франции и других стран ЕС организовали акцию протеста у здания Европарламента в центре Брюсселя из-за общеевропейской политики, которая, по мнению аграриев, делает невыгодной и убыточной работу небольших фермерских хозяйств. Они утверждают, что из-за постоянно растущих ограничений, связанных с регламентами ЕС, снижается выручка сельхозпроизводителей. Фермеры жалуются, что им сложно конкурировать с импортом более дешевой иностранной продукции, поступающей в ЕС из стран, с которыми заключены соглашения о свободной торговле.

https://ria.ru/20240129/parizh-1924181395.html

https://ria.ru/20240129/frantsiya-1924129763.html

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брюссель, франция, германия, евросоюз, в мире