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Бельгийские фермеры угрожают заблокировать Брюссель - РИА Новости, 29.01.2024
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18:50 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/bryussel-1924210899.html
Бельгийские фермеры угрожают заблокировать Брюссель
Бельгийские фермеры угрожают заблокировать Брюссель - РИА Новости, 29.01.2024
Бельгийские фермеры угрожают заблокировать Брюссель
Бельгийские фермеры могут заблокировать Брюссель в ближайшие дни, если власти не пойдут им навстречу, сообщило бельгийское издание Soir со ссылкой на Молодежную РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T18:50
2024-01-29T18:50
брюссель
франция
германия
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БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Бельгийские фермеры могут заблокировать Брюссель в ближайшие дни, если власти не пойдут им навстречу, сообщило бельгийское издание Soir со ссылкой на Молодежную федерацию фермеров. "Это может произойти в среду или в четверг", - отмечает издание. Протесты бельгийских фермеров в воскресенье и понедельник уже привели к заторам на юге страны, а также на подъездах к бельгийской столице. Бельгийские сельхозпроизводители последовали примеру коллег из Франции и Германии, где такие протесты идут уже несколько недель. Фермеры на тракторах замедляют движение транспорта или останавливают его полностью, перекрывая трассы. В понедельник несколько трактористов добрались до Брюсселя. В минувшую среду около 200 фермеров из Франции и других стран ЕС организовали акцию протеста у здания Европарламента в центре Брюсселя из-за общеевропейской политики, которая, по мнению аграриев, делает невыгодной и убыточной работу небольших фермерских хозяйств. Они утверждают, что из-за постоянно растущих ограничений, связанных с регламентами ЕС, снижается выручка сельхозпроизводителей. Фермеры жалуются, что им сложно конкурировать с импортом более дешевой иностранной продукции, поступающей в ЕС из стран, с которыми заключены соглашения о свободной торговле.
https://ria.ru/20240129/parizh-1924181395.html
https://ria.ru/20240129/frantsiya-1924129763.html
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брюссель, франция, германия, евросоюз, в мире
Брюссель, Франция, Германия, Евросоюз, В мире
Бельгийские фермеры угрожают заблокировать Брюссель

Молодежная федерация фермеров: бельгийские фермеры могут заблокировать Брюссель

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФермеры во время демонстрации в центре Брюсселя
Фермеры во время демонстрации в центре Брюсселя - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Фермеры во время демонстрации в центре Брюсселя. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Бельгийские фермеры могут заблокировать Брюссель в ближайшие дни, если власти не пойдут им навстречу, сообщило бельгийское издание Soir со ссылкой на Молодежную федерацию фермеров.
"Это может произойти в среду или в четверг", - отмечает издание.
Протестующие фермеры на шоссе к северу от Парижа, 29 января 2024 года - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Протестующие фермеры начали блокировать шоссе вокруг Парижа
Вчера, 16:46
Протесты бельгийских фермеров в воскресенье и понедельник уже привели к заторам на юге страны, а также на подъездах к бельгийской столице.
Бельгийские сельхозпроизводители последовали примеру коллег из Франции и Германии, где такие протесты идут уже несколько недель. Фермеры на тракторах замедляют движение транспорта или останавливают его полностью, перекрывая трассы. В понедельник несколько трактористов добрались до Брюсселя.
В минувшую среду около 200 фермеров из Франции и других стран ЕС организовали акцию протеста у здания Европарламента в центре Брюсселя из-за общеевропейской политики, которая, по мнению аграриев, делает невыгодной и убыточной работу небольших фермерских хозяйств. Они утверждают, что из-за постоянно растущих ограничений, связанных с регламентами ЕС, снижается выручка сельхозпроизводителей. Фермеры жалуются, что им сложно конкурировать с импортом более дешевой иностранной продукции, поступающей в ЕС из стран, с которыми заключены соглашения о свободной торговле.
Фермеры на тракторах, перекрывшие движение на шоссе к северу от Парижа - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Французские фермеры перекрыли въезд на трассу между Женевой и Парижем
Вчера, 13:55
 
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