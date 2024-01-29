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Под Артемовском захватили исправный натовский бронетранспортер

Под Артемовском захватили исправный натовский бронетранспортер - РИА Новости, 29.01.2024

Под Артемовском захватили исправный натовский бронетранспортер

Военнослужащие ремонтных подразделений 200-й Гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе группировки "Юг", захватили в районе... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T06:33

2024-01-29T06:33

2024-01-29T11:43

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сша

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ЛУГАНСК, 29 янв — РИА Новости. Военнослужащие ремонтных подразделений 200-й Гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе группировки "Юг", захватили в районе Артемовска исправный американский бронетранспортер М113, поставляемый Западом украинским военным, рассказал журналистам российский военнослужащий с позывным Черемуха. "В ходе успешных тактических действий мотострелковых подразделений и проведения технической разведки ремонтной роты был обнаружен данный образец. <...> Это БТР М113 американского производства, полностью в исправном состоянии. Силами ремонтной роты был приведен в порядок, эвакуировали его непосредственно ребята с ремонтно-эвакуационной группы, а также с ремонтной роты 200-й бригады", — рассказал журналистам Черемуха.Для безопасной эвакуации данной бронемашины с передовых позиций была проведена разведка и выбрано специальное время. M113 (по-английски Armoured Personnel Carrier M113) разработан в 1957-1959 годах. Запущен в серийное производство в январе 1960 года; производство продолжалось до 2007 года. Длительное время оставался основным бронетранспортером армии США, в значительных количествах поставлялся также в другие страны и использовался во множестве вооруженных конфликтов. Общее количество выпущенных бронетранспортеров M113, включая машины на его базе, составило более 88 тысяч единиц. По состоянию на 2022 год, используются более чем в 44 странах мира, включая США, хотя постепенно вытесняется более современными машинами.

https://ria.ru/20240123/vsu-1922919510.html

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сша, артемовский, артемовск, в мире