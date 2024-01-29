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Под Артемовском захватили исправный натовский бронетранспортер - РИА Новости, 29.01.2024
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06:33 29.01.2024 (обновлено: 11:43 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/bronetransporter-1924054097.html
Под Артемовском захватили исправный натовский бронетранспортер
Под Артемовском захватили исправный натовский бронетранспортер - РИА Новости, 29.01.2024
Под Артемовском захватили исправный натовский бронетранспортер
Военнослужащие ремонтных подразделений 200-й Гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе группировки "Юг", захватили в районе... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T06:33
2024-01-29T11:43
специальная военная операция на украине
сша
артемовский
артемовск
в мире
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ЛУГАНСК, 29 янв — РИА Новости. Военнослужащие ремонтных подразделений 200-й Гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе группировки "Юг", захватили в районе Артемовска исправный американский бронетранспортер М113, поставляемый Западом украинским военным, рассказал журналистам российский военнослужащий с позывным Черемуха. &quot;В ходе успешных тактических действий мотострелковых подразделений и проведения технической разведки ремонтной роты был обнаружен данный образец. &lt;...&gt; Это БТР М113 американского производства, полностью в исправном состоянии. Силами ремонтной роты был приведен в порядок, эвакуировали его непосредственно ребята с ремонтно-эвакуационной группы, а также с ремонтной роты 200-й бригады&quot;, — рассказал журналистам Черемуха.Для безопасной эвакуации данной бронемашины с передовых позиций была проведена разведка и выбрано специальное время. M113 (по-английски Armoured Personnel Carrier M113) разработан в 1957-1959 годах. Запущен в серийное производство в январе 1960 года; производство продолжалось до 2007 года. Длительное время оставался основным бронетранспортером армии США, в значительных количествах поставлялся также в другие страны и использовался во множестве вооруженных конфликтов. Общее количество выпущенных бронетранспортеров M113, включая машины на его базе, составило более 88 тысяч единиц. По состоянию на 2022 год, используются более чем в 44 странах мира, включая США, хотя постепенно вытесняется более современными машинами.
https://ria.ru/20240123/vsu-1922919510.html
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сша, артемовский, артемовск, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Артемовский, Артемовск, В мире
Под Артемовском захватили исправный натовский бронетранспортер

Российские военные захватили под Артемовском натовский бронетранспортер М113

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАмериканский бронетранспортер M113, захваченный под Артемовском российскими военнослужащими
Американский бронетранспортер M113, захваченный под Артемовском российскими военнослужащими - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛУГАНСК, 29 янв — РИА Новости. Военнослужащие ремонтных подразделений 200-й Гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе группировки "Юг", захватили в районе Артемовска исправный американский бронетранспортер М113, поставляемый Западом украинским военным, рассказал журналистам российский военнослужащий с позывным Черемуха.
«

"В ходе успешных тактических действий мотострелковых подразделений и проведения технической разведки ремонтной роты был обнаружен данный образец. <...> Это БТР М113 американского производства, полностью в исправном состоянии. Силами ремонтной роты был приведен в порядок, эвакуировали его непосредственно ребята с ремонтно-эвакуационной группы, а также с ремонтной роты 200-й бригады", — рассказал журналистам Черемуха.

Для безопасной эвакуации данной бронемашины с передовых позиций была проведена разведка и выбрано специальное время.
M113 (по-английски Armoured Personnel Carrier M113) разработан в 1957-1959 годах. Запущен в серийное производство в январе 1960 года; производство продолжалось до 2007 года. Длительное время оставался основным бронетранспортером армии США, в значительных количествах поставлялся также в другие страны и использовался во множестве вооруженных конфликтов.
Общее количество выпущенных бронетранспортеров M113, включая машины на его базе, составило более 88 тысяч единиц. По состоянию на 2022 год, используются более чем в 44 странах мира, включая США, хотя постепенно вытесняется более современными машинами.
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Специальная военная операция на УкраинеСШААртемовскийАртемовскВ мире
 
 
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