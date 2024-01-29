https://ria.ru/20240129/briks-1924217546.html
БРИКС в 2023 году обогнали "Большую семерку" по доле в мировой экономике
БРИКС в 2023 году обогнали "Большую семерку" по доле в мировой экономике - РИА Новости, 29.01.2024
БРИКС в 2023 году обогнали "Большую семерку" по доле в мировой экономике
Доля стран БРИКС в прошлом году увеличилась с 31 до 35 процентов мирового ВВП по паритету покупательной способности, превысив удельный вес "Большой семерки",... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T19:09
2024-01-29T19:09
2024-01-29T20:14
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Доля стран БРИКС в прошлом году увеличилась с 31 до 35 процентов мирового ВВП по паритету покупательной способности, превысив удельный вес "Большой семерки", заявила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Экономики стран БРИКС достаточно быстро развиваются. С присоединением новых членов доля БРИКС в глобальной экономике выросла с 31% до 35%, если смотреть по итогам 2023 года по паритету покупательной способности. И эти цифры чуть выше, чем доля стран "Большой семерки". Так что роль БРИКС в мире значима", — подчеркнула она.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было принято решение пригласить в организацию Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Полноценное членство новых стран в этой организации началось с 1 января 2024 года.После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширится до десяти государств с населением в 3,6 миллиарда человек, что составляет почти половину от общемирового. На эти страны приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, брикс, g7
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, БРИКС, G7
БРИКС в 2023 году обогнали "Большую семерку" по доле в мировой экономике
Набиуллина: БРИКС в 2023 году обогнал G7 по удельному весу в мировой экономике
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Доля стран БРИКС в прошлом году увеличилась с 31 до 35 процентов мирового ВВП по паритету покупательной способности, превысив удельный вес "Большой семерки", заявила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«
"Экономики стран БРИКС достаточно быстро развиваются. С присоединением новых членов доля БРИКС в глобальной экономике выросла с 31% до 35%, если смотреть по итогам 2023 года по паритету покупательной способности. И эти цифры чуть выше, чем доля стран "Большой семерки". Так что роль БРИКС в мире значима", — подчеркнула она.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было принято решение пригласить в организацию Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Полноценное членство новых стран в этой организации началось с 1 января 2024 года.
После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширится до десяти государств с населением в 3,6 миллиарда человек, что составляет почти половину от общемирового. На эти страны приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
Трагедия старого мира: БРИКС увеличивается вдвое