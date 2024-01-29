https://ria.ru/20240129/briks-1924217546.html

БРИКС в 2023 году обогнали "Большую семерку" по доле в мировой экономике

БРИКС в 2023 году обогнали "Большую семерку" по доле в мировой экономике - РИА Новости, 29.01.2024

БРИКС в 2023 году обогнали "Большую семерку" по доле в мировой экономике

Доля стран БРИКС в прошлом году увеличилась с 31 до 35 процентов мирового ВВП по паритету покупательной способности, превысив удельный вес "Большой семерки",... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T19:09

2024-01-29T19:09

2024-01-29T20:14

экономика

россия

эльвира набиуллина

брикс

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Доля стран БРИКС в прошлом году увеличилась с 31 до 35 процентов мирового ВВП по паритету покупательной способности, превысив удельный вес "Большой семерки", заявила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Экономики стран БРИКС достаточно быстро развиваются. С присоединением новых членов доля БРИКС в глобальной экономике выросла с 31% до 35%, если смотреть по итогам 2023 года по паритету покупательной способности. И эти цифры чуть выше, чем доля стран "Большой семерки". Так что роль БРИКС в мире значима", — подчеркнула она.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было принято решение пригласить в организацию Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Полноценное членство новых стран в этой организации началось с 1 января 2024 года.После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширится до десяти государств с населением в 3,6 миллиарда человек, что составляет почти половину от общемирового. На эти страны приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.

https://ria.ru/20230825/briks-1892081995.html

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Кирилл Волков

экономика, россия, эльвира набиуллина, брикс, g7