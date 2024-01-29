https://ria.ru/20240129/blokada-1924079753.html

Французские фермеры начали готовиться к блокаде Парижа

Французские фермеры начали готовиться к блокаде Парижа - РИА Новости, 29.01.2024

Французские фермеры начали готовиться к блокаде Парижа

Недовольные политикой французского правительства фермеры готовятся заблокировать Париж, пишет газета Figaro. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T10:43

2024-01-29T10:43

2024-01-29T12:40

в мире

франция

европа

париж

габриэль атталь

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923760694_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3740e57871d7d68b7dacf15cb7d6ec30.jpg

ПАРИЖ, 29 янв — РИА Новости. Недовольные политикой французского правительства фермеры готовятся заблокировать Париж, пишет газета Figaro. "Французская столица будет заблокирована с 14:00 (16:00 мск) понедельника, после того как несколько профсоюзов призвали к "осаде" города", — сказано в статье.Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs планируют перекрыть семь автомагистралей, ведущих в город. Акция продлится по меньшей мере пять дней.Как заявил замгенсека Jeunes Agriculteurs Кантен Ле Гийу, на местах блокады вокруг Парижа могут разместить от 1500 до 2500 тракторов.Обе организации намерены организовать полную блокаду Парижа, чтобы не допустить поставок в столицу любых товаров. В том числе они планируют организовать "осаду" двух ключевых парижских аэропортов — Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, а также крупнейшего в Европе продуктового рынка Рюнжи к югу от города. Активисты сочли меры, предложенные премьер-министром Габриэлем Атталем, недостаточными и не соответствующими масштабу протестов аграриев. В ответ на это МВД, которое ранее заявляло о том, что не будет разгонять фермеров, блокирующих шоссе и заваливающих отходами префектуры, поскольку они законно выражают свои требования, выстроило целую линию обороны. Более 15 тысяч полицейских привлекли к работе во французском столичном регионе Иль-де-Франс. Французская жандармерия пригнала бронированные автомобили к рынку, который намерены блокировать протестующие фермеры. Премьер, находящийся на своем посту всего две с половиной недели, в пятницу вечером выступил с заявлениями, призванными успокоить фермеров и прекратить протесты. Атталь пообещал, что власти откажутся от увеличения налога на дизельное топливо для сельхозтехники, что было одной из причин протестов аграриев. Он напомнил, что Франция является противницей заключения соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур, которое, по мнению аграриев, создаст условия нечестной конкуренции. Премьер сообщил и об упразднении ряда бюрократических процедур, а также об усилении контроля за соблюдением закона Egalim, согласно которому дистрибьюторы продукции обязаны обеспечивать справедливое вознаграждение для фермеров. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240127/frantsiya-1923857710.html

https://ria.ru/20240128/italiya-1923920953.html

франция

европа

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, европа, париж, габриэль атталь, евросоюз