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Французские фермеры начали готовиться к блокаде Парижа - РИА Новости, 29.01.2024
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10:43 29.01.2024 (обновлено: 12:40 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/blokada-1924079753.html
Французские фермеры начали готовиться к блокаде Парижа
Французские фермеры начали готовиться к блокаде Парижа - РИА Новости, 29.01.2024
Французские фермеры начали готовиться к блокаде Парижа
Недовольные политикой французского правительства фермеры готовятся заблокировать Париж, пишет газета Figaro. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T10:43
2024-01-29T12:40
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ПАРИЖ, 29 янв — РИА Новости. Недовольные политикой французского правительства фермеры готовятся заблокировать Париж, пишет газета Figaro. &quot;Французская столица будет заблокирована с 14:00 (16:00 мск) понедельника, после того как несколько профсоюзов призвали к &quot;осаде&quot; города&quot;, — сказано в статье.Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs планируют перекрыть семь автомагистралей, ведущих в город. Акция продлится по меньшей мере пять дней.Как заявил замгенсека Jeunes Agriculteurs Кантен Ле Гийу, на местах блокады вокруг Парижа могут разместить от 1500 до 2500 тракторов.Обе организации намерены организовать полную блокаду Парижа, чтобы не допустить поставок в столицу любых товаров. В том числе они планируют организовать "осаду" двух ключевых парижских аэропортов — Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, а также крупнейшего в Европе продуктового рынка Рюнжи к югу от города. Активисты сочли меры, предложенные премьер-министром Габриэлем Атталем, недостаточными и не соответствующими масштабу протестов аграриев. В ответ на это МВД, которое ранее заявляло о том, что не будет разгонять фермеров, блокирующих шоссе и заваливающих отходами префектуры, поскольку они законно выражают свои требования, выстроило целую линию обороны. Более 15 тысяч полицейских привлекли к работе во французском столичном регионе Иль-де-Франс. Французская жандармерия пригнала бронированные автомобили к рынку, который намерены блокировать протестующие фермеры. Премьер, находящийся на своем посту всего две с половиной недели, в пятницу вечером выступил с заявлениями, призванными успокоить фермеров и прекратить протесты. Атталь пообещал, что власти откажутся от увеличения налога на дизельное топливо для сельхозтехники, что было одной из причин протестов аграриев. Он напомнил, что Франция является противницей заключения соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур, которое, по мнению аграриев, создаст условия нечестной конкуренции. Премьер сообщил и об упразднении ряда бюрократических процедур, а также об усилении контроля за соблюдением закона Egalim, согласно которому дистрибьюторы продукции обязаны обеспечивать справедливое вознаграждение для фермеров. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240127/frantsiya-1923857710.html
https://ria.ru/20240128/italiya-1923920953.html
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в мире, франция, европа, париж, габриэль атталь, евросоюз
В мире, Франция, Европа, Париж, Габриэль Атталь, Евросоюз
Французские фермеры начали готовиться к блокаде Парижа

Фермеры, недовольные действиями властей, готовятся к блокаде Парижа

© AP Photo / Thomas PadillaФермеры на тракторах, перекрывшие движение на шоссе к северу от Парижа
Фермеры на тракторах, перекрывшие движение на шоссе к северу от Парижа - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Thomas Padilla
Фермеры на тракторах, перекрывшие движение на шоссе к северу от Парижа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 янв — РИА Новости. Недовольные политикой французского правительства фермеры готовятся заблокировать Париж, пишет газета Figaro.
«

"Французская столица будет заблокирована с 14:00 (16:00 мск) понедельника, после того как несколько профсоюзов призвали к "осаде" города", — сказано в статье.

Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs планируют перекрыть семь автомагистралей, ведущих в город. Акция продлится по меньшей мере пять дней.
Как заявил замгенсека Jeunes Agriculteurs Кантен Ле Гийу, на местах блокады вокруг Парижа могут разместить от 1500 до 2500 тракторов.
Обе организации намерены организовать полную блокаду Парижа, чтобы не допустить поставок в столицу любых товаров. В том числе они планируют организовать "осаду" двух ключевых парижских аэропортов — Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, а также крупнейшего в Европе продуктового рынка Рюнжи к югу от города. Активисты сочли меры, предложенные премьер-министром Габриэлем Атталем, недостаточными и не соответствующими масштабу протестов аграриев.
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В ответ на это МВД, которое ранее заявляло о том, что не будет разгонять фермеров, блокирующих шоссе и заваливающих отходами префектуры, поскольку они законно выражают свои требования, выстроило целую линию обороны. Более 15 тысяч полицейских привлекли к работе во французском столичном регионе Иль-де-Франс. Французская жандармерия пригнала бронированные автомобили к рынку, который намерены блокировать протестующие фермеры.
Премьер, находящийся на своем посту всего две с половиной недели, в пятницу вечером выступил с заявлениями, призванными успокоить фермеров и прекратить протесты. Атталь пообещал, что власти откажутся от увеличения налога на дизельное топливо для сельхозтехники, что было одной из причин протестов аграриев. Он напомнил, что Франция является противницей заключения соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур, которое, по мнению аграриев, создаст условия нечестной конкуренции. Премьер сообщил и об упразднении ряда бюрократических процедур, а также об усилении контроля за соблюдением закона Egalim, согласно которому дистрибьюторы продукции обязаны обеспечивать справедливое вознаграждение для фермеров.
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
Протестующие фермеры - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
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