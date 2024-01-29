https://ria.ru/20240129/biometriya-1924051908.html

МТС стала первым оператором с аккредитацией для работы с биометрией

МТС стала первым оператором с аккредитацией для работы с биометрией - РИА Новости, 29.01.2024

МТС стала первым оператором с аккредитацией для работы с биометрией

МТС стала первым мобильным оператором в России с государственной аккредитацией для работы с биометрическими данными, рассказали РИА Новости в компании. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T05:07

2024-01-29T05:07

2024-01-29T05:07

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экономика

мтс

сбербанк россии

втб

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. МТС стала первым мобильным оператором в России с государственной аккредитацией для работы с биометрическими данными, рассказали РИА Новости в компании. "ПАО "МТС"… объявляет о том, что 15 января вошла в список организаций, получивших государственную аккредитацию в сфере аутентификации на основе биометрических персональных данных", - говорится в сообщении. В компании рассказали, что с помощью аккредитации она сможет как самостоятельно работать с биометрическими данными своих пользователей в Единой биометрической системе (ЕБС), так и подключать коммерческим организациям сервисы по биометрии, с помощью которых они смогут подтверждать личности клиентов, осуществлять удаленное обслуживание и защиту от мошеннических атак. С нового года организации без аккредитации в ЕБС не могут собирать и использовать в работе биометрические данные клиентов. На текущий момент такая аккредитация есть у девяти компаний, в их числе Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк. Ранее с 1 июня 2023 года в силу вступили нормы закона, согласно которым биометрические персональные данные теперь будут обрабатываться только внутри ЕБС. Банки и другие организации, которые хранят биометрию, должны передать эти данные до 30 сентября 2023 года. Отказаться от регистрации биометрии человек может через МФЦ, если не планирует пользоваться такой технологией в будущем.

https://ria.ru/20231226/tsbt-1918142057.html

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россия, экономика, мтс, сбербанк россии, втб