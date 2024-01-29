Над нефтеперерабатывающим заводом в Ярославской области перехватили дрон
Губернатор Ярославской области Евраев: система РЭБ подавила беспилотник над НПЗ
© Фото : соцсетиБеспилотник самолетного типа, который подавили средствами РЭБ на подлете к заводу "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле
© Фото : соцсети
Беспилотник самолетного типа, который подавили средствами РЭБ на подлете к заводу "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 янв — РИА Новости. В Ярославской области перехватили дрон, атаковавший нефтеперерабатывающий завод "Славнефти", сообщил губернатор региона Михаил Евраев в Telegram-канале.
"Системой радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" была предотвращена атака беспилотника", — говорится в публикации.
Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод (ПАО "Славнефть-ЯНОС") был пущен в эксплуатацию в 1961 году. С 1995-го предприятие входит в состав вертикально-интегрированной нефтяной компании "Славнефть". Сегодня ПАО "Славнефть-ЯНОС" — одно из крупнейших предприятий России по производству продуктов нефтепереработки.
В результате инцидента никто не пострадал. На месте работают силовые структуры и спецслужбы.
Это первое официальное сообщение об атаке БПЛА на объект критической инфраструктуры Ярославской области с начала специальной военной операции.
Украинские войска пытаются атаковать инфраструктурные объекты на территории России. Так, 19 января губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при перехвате украинский беспилотник сбросил боеприпас на Клинцовскую нефтебазу. В результате ЧП никто не пострадал, из-за начавшегося пожара власти эвакуировали около 30 человек из соседних населенных пунктов.