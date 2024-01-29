https://ria.ru/20240129/bespilotnik-1924091900.html

Над нефтеперерабатывающим заводом в Ярославской области перехватили дрон

Над нефтеперерабатывающим заводом в Ярославской области перехватили дрон - РИА Новости, 29.01.2024

Над нефтеперерабатывающим заводом в Ярославской области перехватили дрон

В Ярославской области перехватили дрон, атаковавший нефтеперерабатывающий завод "Славнефти", сообщил губернатор региона Михаил Евраев в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T11:27

2024-01-29T11:27

2024-01-29T13:48

ярославская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 янв — РИА Новости. В Ярославской области перехватили дрон, атаковавший нефтеперерабатывающий завод "Славнефти", сообщил губернатор региона Михаил Евраев в Telegram-канале."Системой радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" была предотвращена атака беспилотника", — говорится в публикации.В результате инцидента никто не пострадал. На месте работают силовые структуры и спецслужбы.Это первое официальное сообщение об атаке БПЛА на объект критической инфраструктуры Ярославской области с начала специальной военной операции.Украинские войска пытаются атаковать инфраструктурные объекты на территории России. Так, 19 января губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при перехвате украинский беспилотник сбросил боеприпас на Клинцовскую нефтебазу. В результате ЧП никто не пострадал, из-за начавшегося пожара власти эвакуировали около 30 человек из соседних населенных пунктов.

https://ria.ru/20240129/obstrel-1924094104.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ярославская область, происшествия