Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области нейтрализовали беспилотник - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:41 29.01.2024 (обновлено: 11:06 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/bespilotnik-1924079389.html
В Ростовской области нейтрализовали беспилотник
В Ростовской области нейтрализовали беспилотник - РИА Новости, 29.01.2024
В Ростовской области нейтрализовали беспилотник
В Ростовской области нейтрализовали беспилотник, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T10:41
2024-01-29T11:06
происшествия
ростовская область
специальная военная операция на украине
василий голубев
неклиновский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 янв — РИА Новости. В Ростовской области нейтрализовали беспилотник, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале."Сегодня утром на территории Неклиновский района средствами радиоэлектронной борьбы был нейтрализован беспилотный летательный аппарат", — написал он.Никто не пострадал.Из-за падения БПЛА и детонации взрывного устройства частично повреждены остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере.В зимнее время учреждение не работает, находясь на консервации. ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.
https://ria.ru/20240129/bespilotnik-1924055603.html
ростовская область
неклиновский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a90aadf5a536d1cd0c5dd1546900ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, василий голубев, неклиновский район
Происшествия, Ростовская область, Специальная военная операция на Украине, Василий Голубев, Неклиновский район
В Ростовской области нейтрализовали беспилотник

Голубев: в Ростовской области нейтрализовали беспилотник, никто не пострадал

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 янв — РИА Новости. В Ростовской области нейтрализовали беспилотник, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.
«
"Сегодня утром на территории Неклиновский района средствами радиоэлектронной борьбы был нейтрализован беспилотный летательный аппарат", — написал он.
Никто не пострадал.
Из-за падения БПЛА и детонации взрывного устройства частично повреждены остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере.
В зимнее время учреждение не работает, находясь на консервации.
ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Вчера, 07:13
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостовская областьВасилий ГолубевНеклиновский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала