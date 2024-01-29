https://ria.ru/20240129/bespilotnik-1924079389.html
В Ростовской области нейтрализовали беспилотник
В Ростовской области нейтрализовали беспилотник - РИА Новости, 29.01.2024
В Ростовской области нейтрализовали беспилотник
В Ростовской области нейтрализовали беспилотник, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T10:41
2024-01-29T10:41
2024-01-29T11:06
происшествия
ростовская область
специальная военная операция на украине
василий голубев
неклиновский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 янв — РИА Новости. В Ростовской области нейтрализовали беспилотник, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале."Сегодня утром на территории Неклиновский района средствами радиоэлектронной борьбы был нейтрализован беспилотный летательный аппарат", — написал он.Никто не пострадал.Из-за падения БПЛА и детонации взрывного устройства частично повреждены остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере.В зимнее время учреждение не работает, находясь на консервации. ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.
https://ria.ru/20240129/bespilotnik-1924055603.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, василий голубев, неклиновский район
Происшествия, Ростовская область, Специальная военная операция на Украине, Василий Голубев, Неклиновский район
В Ростовской области нейтрализовали беспилотник
Голубев: в Ростовской области нейтрализовали беспилотник, никто не пострадал