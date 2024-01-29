https://ria.ru/20240129/bespilotnik-1924079389.html

В Ростовской области нейтрализовали беспилотник

В Ростовской области нейтрализовали беспилотник - РИА Новости, 29.01.2024

В Ростовской области нейтрализовали беспилотник

В Ростовской области нейтрализовали беспилотник, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T10:41

2024-01-29T10:41

2024-01-29T11:06

происшествия

ростовская область

специальная военная операция на украине

василий голубев

неклиновский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 янв — РИА Новости. В Ростовской области нейтрализовали беспилотник, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале."Сегодня утром на территории Неклиновский района средствами радиоэлектронной борьбы был нейтрализован беспилотный летательный аппарат", — написал он.Никто не пострадал.Из-за падения БПЛА и детонации взрывного устройства частично повреждены остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере.В зимнее время учреждение не работает, находясь на консервации. ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.

https://ria.ru/20240129/bespilotnik-1924055603.html

ростовская область

неклиновский район

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Влада Копылова

происшествия, ростовская область, василий голубев, неклиновский район