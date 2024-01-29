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Над Брянской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 29.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:13 29.01.2024 (обновлено: 08:27 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/bespilotnik-1924055603.html
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 29.01.2024
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T07:13
2024-01-29T08:27
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
киев
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.&quot;Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — рассказали в ведомстве.БПЛА уничтожили над Брянской областью дежурными силами ПВО.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В частности, накануне системы ПВО сбили дрон над Унечским районом Брянской области. При инциденте никто не пострадал.В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240128/bespilotnik-1923966897.html
брянская область
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брянская область, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Киев
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского дрона над Брянской областью

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.
«

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — рассказали в ведомстве.

БПЛА уничтожили над Брянской областью дежурными силами ПВО.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В частности, накануне системы ПВО сбили дрон над Унечским районом Брянской области. При инциденте никто не пострадал.
В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
Дивизион С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
В Брянской области сбили украинский беспилотник
28 января, 13:45
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияКиев
 
 
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