https://ria.ru/20240129/azarov-1924065982.html

Азаров рассказал, зачем Зеленскому нужна мобилизация

Азаров рассказал, зачем Зеленскому нужна мобилизация - РИА Новости, 29.01.2024

Азаров рассказал, зачем Зеленскому нужна мобилизация

Украинские войска несут колоссальные потери, для их восполнения Владимиру Зеленскому и нужна масштабная мобилизация, считает экс-премьер Украины Николай Азаров. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T09:27

2024-01-29T09:27

2024-01-29T09:27

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Украинские войска несут колоссальные потери, для их восполнения Владимиру Зеленскому и нужна масштабная мобилизация, считает экс-премьер Украины Николай Азаров. "Мобилизация Зеленскому нужна для того, чтобы восполнять потери, которые ежедневно несет армия киевского режима. Потери колоссальные. Еще и для того, чтобы осуществлять ротацию. Люди на передовой приходят в небоеспособное состояние, поэтому части нужно отзывать в тыл, пополнять их, обучать, слаживать", - написал Азаров на своей странице в соцсети Facebook*. Он отметил, что такие колоссальные потери "надо постоянно обеспечивать, покрывать за счет серьезной мобилизации". Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240121/budanov-1922618425.html

https://ria.ru/20240118/mobilizatsiya-1922208285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, владимир зеленский, николай азаров (политик), вооруженные силы украины