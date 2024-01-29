https://ria.ru/20240129/azarov-1924065982.html
Азаров рассказал, зачем Зеленскому нужна мобилизация
Азаров рассказал, зачем Зеленскому нужна мобилизация - РИА Новости, 29.01.2024
Азаров рассказал, зачем Зеленскому нужна мобилизация
Украинские войска несут колоссальные потери, для их восполнения Владимиру Зеленскому и нужна масштабная мобилизация, считает экс-премьер Украины Николай Азаров. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T09:27
2024-01-29T09:27
2024-01-29T09:27
в мире
украина
россия
владимир зеленский
николай азаров (политик)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920890741_0:0:2638:1484_1920x0_80_0_0_aa1cf99a1c200a6265a78c6625ecf450.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Украинские войска несут колоссальные потери, для их восполнения Владимиру Зеленскому и нужна масштабная мобилизация, считает экс-премьер Украины Николай Азаров. "Мобилизация Зеленскому нужна для того, чтобы восполнять потери, которые ежедневно несет армия киевского режима. Потери колоссальные. Еще и для того, чтобы осуществлять ротацию. Люди на передовой приходят в небоеспособное состояние, поэтому части нужно отзывать в тыл, пополнять их, обучать, слаживать", - написал Азаров на своей странице в соцсети Facebook*. Он отметил, что такие колоссальные потери "надо постоянно обеспечивать, покрывать за счет серьезной мобилизации". Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240121/budanov-1922618425.html
https://ria.ru/20240118/mobilizatsiya-1922208285.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920890741_0:0:2348:1760_1920x0_80_0_0_49baf37c484c50edcfc904e31455a169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир зеленский, николай азаров (политик), вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик), Вооруженные силы Украины
Азаров рассказал, зачем Зеленскому нужна мобилизация
Азаров: мобилизация нужна Зеленскому для восполнения колоссальных потерь в ВСУ
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Украинские войска несут колоссальные потери, для их восполнения Владимиру Зеленскому и нужна масштабная мобилизация, считает экс-премьер Украины Николай Азаров.
"Мобилизация Зеленскому нужна для того, чтобы восполнять потери, которые ежедневно несет армия киевского режима. Потери колоссальные. Еще и для того, чтобы осуществлять ротацию. Люди на передовой приходят в небоеспособное состояние, поэтому части нужно отзывать в тыл, пополнять их, обучать, слаживать", - написал Азаров на своей странице в соцсети Facebook*.
"Немыслимо": Буданов резко высказался о мобилизации на Украине
Он отметил, что такие колоссальные потери "надо постоянно обеспечивать, покрывать за счет серьезной мобилизации".
Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ
с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская. "Насильно не получится". Киев признал неудобную правду о мобилизации