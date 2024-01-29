https://ria.ru/20240129/avtografy-1924176037.html

Автографы художника Николая Рериха выставят на онлайн-торги

Автографы художника Николая Рериха выставят на онлайн-торги - РИА Новости, 29.01.2024

Автографы художника Николая Рериха выставят на онлайн-торги

Автографы русского художника Николая Рериха выставят на онлайн-торги 1 февраля суммарно за 250 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе аукционного... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T16:25

2024-01-29T16:25

2024-01-29T16:26

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нью-йорк (город)

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николай рерих

императорская академия художеств

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Автографы русского художника Николая Рериха выставят на онлайн-торги 1 февраля суммарно за 250 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе аукционного дома "Литфонд". "Литфонд" выставит на аукцион в Екатеринбурге автографы Николая Рериха. Предстоящий онлайн-аукцион пройдет 1 февраля на платформе Bidspirit в 19.00 по московскому времени и в 21.00 по времени Екатеринбурга", - говорится в сообщении. Отмечается, на торги будет выставлен автограф Рериха на литографии с картины его младшего сына Святослава Рериха "Портрет Н.К. Рериха со священным ларцом" за 180 тысяч рублей. Работа выполнена в Нью-Йорке в конце 1920-х годов способом хромолитографии и издана по инициативе Нью-Йоркского музея Николая Рериха. Внизу расположена собственноручный автограф: "An come Serge Fleury — amitir cordiale. Paris. 9.X.1930" ("Графу Сержу Флери — сердечному другу. Париж. 9.X.1930"). Кроме того, на аукционе будет представлено машинописное письмо-сертификат Рериха с его подписью (Индия, Наггар, 1933 г.) за 70 тысяч рублей. Документ имеет слева вверху тисненный герб Рерихов и содержит текст на английском языке. Николай Рерих родился 9 октября 1874 году в Санкт-Петербурге. Его наследие насчитывает более семи тысяч работ, в числе которых картины, мозаика, фрески, наброски и эскизы декораций. Художник основал международные культурные движения "Мир через культуру" и "Знамя Мира", был Академиком Императорской Академии художеств, успешно работал как сценограф в частности "Русских сезонов", активно участвовал в проектах по защите и возрождению русской старины. В 1935 году он выступил автором международного договора "Пакт мира" (Пакт Рериха) о защите культурного наследия во всем мире.

https://ria.ru/20240120/protez-1922513622.html

https://ria.ru/20231224/vizitka-1917813488.html

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екатеринбург, нью-йорк (город), париж, святослав рерих, николай рерих, императорская академия художеств