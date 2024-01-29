Автографы художника Николая Рериха выставят на онлайн-торги
Автографы Николая Рериха выставят на онлайн-торги суммарно за 250 тысяч рублей
© Фото : Аукционный дом "Литфонд"Автограф Николая Рериха на литографии с картины его младшего сына Святослава Рериха "Портрет Н.К. Рериха со священным ларцом"
Автограф Николая Рериха на литографии с картины его младшего сына Святослава Рериха "Портрет Н.К. Рериха со священным ларцом"
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Автографы русского художника Николая Рериха выставят на онлайн-торги 1 февраля суммарно за 250 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе аукционного дома "Литфонд".
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"Литфонд" выставит на аукцион в Екатеринбурге автографы Николая Рериха. Предстоящий онлайн-аукцион пройдет 1 февраля на платформе Bidspirit в 19.00 по московскому времени и в 21.00 по времени Екатеринбурга", - говорится в сообщении.
Отмечается, на торги будет выставлен автограф Рериха на литографии с картины его младшего сына Святослава Рериха "Портрет Н.К. Рериха со священным ларцом" за 180 тысяч рублей. Работа выполнена в Нью-Йорке в конце 1920-х годов способом хромолитографии и издана по инициативе Нью-Йоркского музея Николая Рериха. Внизу расположена собственноручный автограф: "An come Serge Fleury — amitir cordiale. Paris. 9.X.1930" ("Графу Сержу Флери — сердечному другу. Париж. 9.X.1930").
Кроме того, на аукционе будет представлено машинописное письмо-сертификат Рериха с его подписью (Индия, Наггар, 1933 г.) за 70 тысяч рублей. Документ имеет слева вверху тисненный герб Рерихов и содержит текст на английском языке.
Николай Рерих родился 9 октября 1874 году в Санкт-Петербурге. Его наследие насчитывает более семи тысяч работ, в числе которых картины, мозаика, фрески, наброски и эскизы декораций. Художник основал международные культурные движения "Мир через культуру" и "Знамя Мира", был Академиком Императорской Академии художеств, успешно работал как сценограф в частности "Русских сезонов", активно участвовал в проектах по защите и возрождению русской старины. В 1935 году он выступил автором международного договора "Пакт мира" (Пакт Рериха) о защите культурного наследия во всем мире.