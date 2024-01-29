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Глава Пентагона вернулся на работу после лечения рака простаты
Глава Пентагона вернулся на работу после лечения рака простаты - РИА Новости, 29.01.2024
Глава Пентагона вернулся на работу после лечения рака простаты
Министр обороны США Ллойд Остин вернулся на работу в Пентагон после почти месяца лечения рака простаты, сообщило американское военное ведомство. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:27
2024-01-29T17:27
2024-01-29T17:35
сша
министерство обороны сша
в мире
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 29 янв РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин вернулся на работу в Пентагон после почти месяца лечения рака простаты, сообщило американское военное ведомство."Министр обороны Ллойд Дж. Остин III сегодня вернулся на работу в Пентагон", - сказано в пресс-релизе. В Пентагоне напомнили, что министр работал из дома с 15 января, когда его выписали домой из госпиталя.Остин 22 декабря перенес "малоинвазивную" операцию по поводу рака простаты, а в первый день нового года вернулся в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости.Шеф Пентагона подвергся критике со всех сторон за попытку скрыть свое заболевание, в том числе от Белого дома.
https://ria.ru/20240124/ostin-1923105139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, министерство обороны сша, в мире, ллойд остин
США, Министерство обороны США, В мире, Ллойд Остин
Глава Пентагона вернулся на работу после лечения рака простаты
Министр обороны США Остин вернулся в Пентагон после лечения рака простаты
ВАШИНГТОН, 29 янв РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин вернулся на работу в Пентагон после почти месяца лечения рака простаты, сообщило американское военное ведомство.
"Министр обороны Ллойд Дж. Остин III сегодня вернулся на работу в Пентагон", - сказано в пресс-релизе. В Пентагоне напомнили, что министр работал из дома с 15 января, когда его выписали домой из госпиталя.
Остин 22 декабря перенес "малоинвазивную" операцию по поводу рака простаты, а в первый день нового года вернулся в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости.
Шеф Пентагона подвергся критике со всех сторон за попытку скрыть свое заболевание, в том числе от Белого дома.
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