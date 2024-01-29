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Глава Пентагона вернулся на работу после лечения рака простаты

Глава Пентагона вернулся на работу после лечения рака простаты - РИА Новости, 29.01.2024

Глава Пентагона вернулся на работу после лечения рака простаты

Министр обороны США Ллойд Остин вернулся на работу в Пентагон после почти месяца лечения рака простаты, сообщило американское военное ведомство. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T17:27

2024-01-29T17:27

2024-01-29T17:35

сша

министерство обороны сша

в мире

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 29 янв РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин вернулся на работу в Пентагон после почти месяца лечения рака простаты, сообщило американское военное ведомство."Министр обороны Ллойд Дж. Остин III сегодня вернулся на работу в Пентагон", - сказано в пресс-релизе. В Пентагоне напомнили, что министр работал из дома с 15 января, когда его выписали домой из госпиталя.Остин 22 декабря перенес "малоинвазивную" операцию по поводу рака простаты, а в первый день нового года вернулся в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости.Шеф Пентагона подвергся критике со всех сторон за попытку скрыть свое заболевание, в том числе от Белого дома.

https://ria.ru/20240124/ostin-1923105139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, министерство обороны сша, в мире, ллойд остин