https://ria.ru/20240129/ataka-1924213149.html
СМИ узнали, почему американские военные не предотвратили атаку на свою базу
СМИ узнали, почему американские военные не предотвратили атаку на свою базу - РИА Новости, 29.01.2024
СМИ узнали, почему американские военные не предотвратили атаку на свою базу
Американские солдаты не смогли предотвратить атаку на базу на Ближнем Востоке, поскольку перепутали вражеский дрон со своим, пишет газета The Wall Street... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T18:58
2024-01-29T18:58
2024-01-29T21:23
сша
ближний восток
в мире
технологии
сирия
ирак
джон кирби
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740806886_0:45:3071:1772_1920x0_80_0_0_795654d6d6591ef4e6b24c8e51bae469.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Американские солдаты не смогли предотвратить атаку на базу на Ближнем Востоке, поскольку перепутали вражеский дрон со своим, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.По информации издания, беспилотник противника приближался к базе в то же время, когда к ней возвращался американский летательный аппарат."Возвращение американского дрона привело к некоторому замешательству по поводу того, был ли приближающийся дрон дружественным или враждебным", — говорится в публикации.Отмечается, что, по мнению должностных лиц, вражеский дрон запустили из Ирака "поддерживаемые Тегераном боевики". Однако чиновники пока не нашли доказательств того, что за атакой стоял Иран.Издание пишет, что США на фоне произошедшего рассматривают возможность нанесения ударов по "боевикам" в Ираке, Сирии и Иране. При этом должностные лица признают, что атаки на территории Ирана представляются менее вероятными.В воскресенье вечером Центральное командование ВС США заявило, что при атаке беспилотника на военную базу на границе Сирии и Иордании погибли трое американских военнослужащих, еще 25 получили ранения. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби подчеркнул, что Вашингтон, безусловно, ответит на это нападение, "выбрав время и способ для этого".С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
https://ria.ru/20240129/eskalatsiya-1924046684.html
https://ria.ru/20240129/ssha-1924166874.html
сша
ближний восток
сирия
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740806886_460:75:3018:1993_1920x0_80_0_0_b0527bff6ec14f2e6a157bf801fad764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, ближний восток, в мире, технологии, сирия, ирак, джон кирби, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США, Ближний Восток, В мире, Технологии, Сирия, Ирак, Джон Кирби, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ узнали, почему американские военные не предотвратили атаку на свою базу
WSJ: военные США перепутали вражеский дрон со своим и не отразили атаку на базу