Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, почему американские военные не предотвратили атаку на свою базу - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 29.01.2024 (обновлено: 21:23 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/ataka-1924213149.html
СМИ узнали, почему американские военные не предотвратили атаку на свою базу
СМИ узнали, почему американские военные не предотвратили атаку на свою базу - РИА Новости, 29.01.2024
СМИ узнали, почему американские военные не предотвратили атаку на свою базу
Американские солдаты не смогли предотвратить атаку на базу на Ближнем Востоке, поскольку перепутали вражеский дрон со своим, пишет газета The Wall Street... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T18:58
2024-01-29T21:23
сша
ближний восток
в мире
технологии
сирия
ирак
джон кирби
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740806886_0:45:3071:1772_1920x0_80_0_0_795654d6d6591ef4e6b24c8e51bae469.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Американские солдаты не смогли предотвратить атаку на базу на Ближнем Востоке, поскольку перепутали вражеский дрон со своим, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.По информации издания, беспилотник противника приближался к базе в то же время, когда к ней возвращался американский летательный аппарат.&quot;Возвращение американского дрона привело к некоторому замешательству по поводу того, был ли приближающийся дрон дружественным или враждебным&quot;, — говорится в публикации.Отмечается, что, по мнению должностных лиц, вражеский дрон запустили из Ирака "поддерживаемые Тегераном боевики". Однако чиновники пока не нашли доказательств того, что за атакой стоял Иран.Издание пишет, что США на фоне произошедшего рассматривают возможность нанесения ударов по "боевикам" в Ираке, Сирии и Иране. При этом должностные лица признают, что атаки на территории Ирана представляются менее вероятными.В воскресенье вечером Центральное командование ВС США заявило, что при атаке беспилотника на военную базу на границе Сирии и Иордании погибли трое американских военнослужащих, еще 25 получили ранения. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби подчеркнул, что Вашингтон, безусловно, ответит на это нападение, "выбрав время и способ для этого".С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
https://ria.ru/20240129/eskalatsiya-1924046684.html
https://ria.ru/20240129/ssha-1924166874.html
сша
ближний восток
сирия
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740806886_460:75:3018:1993_1920x0_80_0_0_b0527bff6ec14f2e6a157bf801fad764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, ближний восток, в мире, технологии, сирия, ирак, джон кирби, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США, Ближний Восток, В мире, Технологии, Сирия, Ирак, Джон Кирби, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ узнали, почему американские военные не предотвратили атаку на свою базу

WSJ: военные США перепутали вражеский дрон со своим и не отразили атаку на базу

© AP Photo / Darko BandicСолдаты на военной базе США
Солдаты на военной базе США - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Darko Bandic
Солдаты на военной базе США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Американские солдаты не смогли предотвратить атаку на базу на Ближнем Востоке, поскольку перепутали вражеский дрон со своим, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.
По информации издания, беспилотник противника приближался к базе в то же время, когда к ней возвращался американский летательный аппарат.
«

"Возвращение американского дрона привело к некоторому замешательству по поводу того, был ли приближающийся дрон дружественным или враждебным", — говорится в публикации.

Отмечается, что, по мнению должностных лиц, вражеский дрон запустили из Ирака "поддерживаемые Тегераном боевики". Однако чиновники пока не нашли доказательств того, что за атакой стоял Иран.
Бывший руководитель Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Бреннан - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Экс-директор ЦРУ назвал атаку на базу США в Иордании опасной эскалацией
Вчера, 02:29
Издание пишет, что США на фоне произошедшего рассматривают возможность нанесения ударов по "боевикам" в Ираке, Сирии и Иране. При этом должностные лица признают, что атаки на территории Ирана представляются менее вероятными.
В воскресенье вечером Центральное командование ВС США заявило, что при атаке беспилотника на военную базу на границе Сирии и Иордании погибли трое американских военнослужащих, еще 25 получили ранения. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби подчеркнул, что Вашингтон, безусловно, ответит на это нападение, "выбрав время и способ для этого".
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
Прохожий у здания Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
США не хотят эскалации на Ближнем Востоке, заявили в Белом доме
Вчера, 15:57
 
СШАБлижний ВостокВ миреТехнологииСирияИракДжон КирбиОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала