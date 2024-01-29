https://ria.ru/20240129/ataka-1924110748.html

СМИ: США не подтвердили сообщение об атаке хуситов на американский корабль

СМИ: США не подтвердили сообщение об атаке хуситов на американский корабль - РИА Новости, 29.01.2024

СМИ: США не подтвердили сообщение об атаке хуситов на американский корабль

В США заявили, что им не поступали сведения об атаке хуситов в Йемене на американский корабль в Аденском заливе, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T12:44

2024-01-29T12:44

2024-01-29T13:34

в мире

сша

йемен

военная операция сша и британии в йемене

аденский залив

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В США заявили, что им не поступали сведения об атаке хуситов в Йемене на американский корабль в Аденском заливе, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновника в сфере обороны.Правящее на севере Йемена поддерживаемое Ираном шиитское движение "Ансар Алла" заявило, что предприняло новую ракетную атаку на корабль США в Аденском заливе."Чиновник..., пожелавший остаться неизвестным, ...заявил, что сведений об атаке на (Lewis B.) Puller не поступало", - говорится в сообщении агентства.Авиация США и Великобритании с 12 января наносит удары по позициям вооруженных сил хуситов в разных частях Йемена, чтобы лишить их возможности нападать на связанные с Израилем суда в Красном море и блокировать их проход к портам Израиля. При этом хуситы заявили, что эти удары не влияют на их военные возможности, и они будут продолжать атаки на израильские или идущие в его порты суда до прекращения военных действий в секторе Газа.

https://ria.ru/20240126/khusity-1923777748.html

сша

йемен

аденский залив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, йемен, военная операция сша и британии в йемене, аденский залив