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СМИ: США не подтвердили сообщение об атаке хуситов на американский корабль - РИА Новости, 29.01.2024
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12:44 29.01.2024 (обновлено: 13:34 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/ataka-1924110748.html
СМИ: США не подтвердили сообщение об атаке хуситов на американский корабль
СМИ: США не подтвердили сообщение об атаке хуситов на американский корабль - РИА Новости, 29.01.2024
СМИ: США не подтвердили сообщение об атаке хуситов на американский корабль
В США заявили, что им не поступали сведения об атаке хуситов в Йемене на американский корабль в Аденском заливе, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T12:44
2024-01-29T13:34
в мире
сша
йемен
военная операция сша и британии в йемене
аденский залив
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В США заявили, что им не поступали сведения об атаке хуситов в Йемене на американский корабль в Аденском заливе, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновника в сфере обороны.Правящее на севере Йемена поддерживаемое Ираном шиитское движение "Ансар Алла" заявило, что предприняло новую ракетную атаку на корабль США в Аденском заливе."Чиновник..., пожелавший остаться неизвестным, ...заявил, что сведений об атаке на (Lewis B.) Puller не поступало", - говорится в сообщении агентства.Авиация США и Великобритании с 12 января наносит удары по позициям вооруженных сил хуситов в разных частях Йемена, чтобы лишить их возможности нападать на связанные с Израилем суда в Красном море и блокировать их проход к портам Израиля. При этом хуситы заявили, что эти удары не влияют на их военные возможности, и они будут продолжать атаки на израильские или идущие в его порты суда до прекращения военных действий в секторе Газа.
https://ria.ru/20240126/khusity-1923777748.html
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йемен
аденский залив
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в мире, сша, йемен, военная операция сша и британии в йемене, аденский залив
В мире, США, Йемен, Военная операция США и Британии в Йемене, Аденский залив
СМИ: США не подтвердили сообщение об атаке хуситов на американский корабль

AP: США не поступали сведения об атаке хуситов на корабль в Аденском заливе

© Spc. Duong LeЭкспедиционный мобильный базовый корабль ВМС США USS Lewis B. Puller
Экспедиционный мобильный базовый корабль ВМС США USS Lewis B. Puller
© Spc. Duong Le
Экспедиционный мобильный базовый корабль ВМС США USS Lewis B. Puller. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В США заявили, что им не поступали сведения об атаке хуситов в Йемене на американский корабль в Аденском заливе, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновника в сфере обороны.
Правящее на севере Йемена поддерживаемое Ираном шиитское движение "Ансар Алла" заявило, что предприняло новую ракетную атаку на корабль США в Аденском заливе.
"Чиновник..., пожелавший остаться неизвестным, ...заявил, что сведений об атаке на (Lewis B.) Puller не поступало", - говорится в сообщении агентства.
Авиация США и Великобритании с 12 января наносит удары по позициям вооруженных сил хуситов в разных частях Йемена, чтобы лишить их возможности нападать на связанные с Израилем суда в Красном море и блокировать их проход к портам Израиля. При этом хуситы заявили, что эти удары не влияют на их военные возможности, и они будут продолжать атаки на израильские или идущие в его порты суда до прекращения военных действий в секторе Газа.
Красное море - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Хуситы в Йемене заявили, что обстреляли британский танкер в Аденском заливе
26 января, 22:30
 
В миреСШАЙеменВоенная операция США и Британии в ЙеменеАденский залив
 
 
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