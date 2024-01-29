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Жительнице Великих Лук, жившей в доме с трупами своих детей, продлили арест - РИА Новости, 29.01.2024
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15:50 29.01.2024 (обновлено: 15:58 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/arest-1924164311.html
Жительнице Великих Лук, жившей в доме с трупами своих детей, продлили арест
Жительнице Великих Лук, жившей в доме с трупами своих детей, продлили арест - РИА Новости, 29.01.2024
Жительнице Великих Лук, жившей в доме с трупами своих детей, продлили арест
Жительнице Псковской области, которая жила с трупами своих детей в одном доме, продлили арест и предъявили новые обвинения, сообщает объединенная пресс-служба... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:50
2024-01-29T15:58
происшествия
псковская область
великие луки
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Жительнице Псковской области, которая жила с трупами своих детей в одном доме, продлили арест и предъявили новые обвинения, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. "Великолучанке, обвиняемой в совершении жестокого убийства своих троих детей 2015, 2019 и 2022 г.р., Псковским городским судом продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на три месяца", - сообщает пресс-служба. Ранее сообщалось, что, по версии следствия, в период с августа 2023 года до 23 ноября 2023 года обвиняемая, находясь в квартире одного из домов в городе Великие Луки, убила своих сыновей в возрасте полутора и четырех лет путем удушения. После этого женщина, оставив тела детей в квартире, с двумя другими своими малолетними детьми переехала в частный дом в одной из деревень Куньинского района Псковской области, где совершила убийство восьмилетней дочери. Как добавили в пресс-службе судов региона, с делом об убийстве в отношении женщины в одно производство соединены уголовные дела по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестким обращением с несовершеннолетними (ст.156 УК РФ), и по факту хищения бюджетных денежных средств в виде пособий на умерших детей на сумму 83,520 тысячи рублей (ч.1 ст.159.2 УК РФ).
https://ria.ru/20240129/ubiystvo-1924151777.html
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происшествия, псковская область, великие луки, россия
Происшествия, Псковская область, Великие Луки, Россия
Жительнице Великих Лук, жившей в доме с трупами своих детей, продлили арест

Жительнице Великих Лук, жившей с трупами своих детей в доме, продлили арест

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Жительнице Псковской области, которая жила с трупами своих детей в одном доме, продлили арест и предъявили новые обвинения, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
«
"Великолучанке, обвиняемой в совершении жестокого убийства своих троих детей 2015, 2019 и 2022 г.р., Псковским городским судом продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на три месяца", - сообщает пресс-служба.
Ранее сообщалось, что, по версии следствия, в период с августа 2023 года до 23 ноября 2023 года обвиняемая, находясь в квартире одного из домов в городе Великие Луки, убила своих сыновей в возрасте полутора и четырех лет путем удушения. После этого женщина, оставив тела детей в квартире, с двумя другими своими малолетними детьми переехала в частный дом в одной из деревень Куньинского района Псковской области, где совершила убийство восьмилетней дочери.
Как добавили в пресс-службе судов региона, с делом об убийстве в отношении женщины в одно производство соединены уголовные дела по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестким обращением с несовершеннолетними (ст.156 УК РФ), и по факту хищения бюджетных денежных средств в виде пособий на умерших детей на сумму 83,520 тысячи рублей (ч.1 ст.159.2 УК РФ).
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