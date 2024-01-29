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В Саранске арестовали подозреваемого в двойном убийстве из-за музыки - РИА Новости, 29.01.2024
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12:54 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/arest-1924113280.html
В Саранске арестовали подозреваемого в двойном убийстве из-за музыки
В Саранске арестовали подозреваемого в двойном убийстве из-за музыки - РИА Новости, 29.01.2024
В Саранске арестовали подозреваемого в двойном убийстве из-за музыки
Житель Саранска, подозреваемый в убийстве двух мужчин из-за того, что они слишком громко включали автомагнитолу, заключен под стражу, сообщает следственное... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T12:54
2024-01-29T12:54
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Житель Саранска, подозреваемый в убийстве двух мужчин из-за того, что они слишком громко включали автомагнитолу, заключен под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии. Тела двух мужчин в возрасте 28 лет с ножевыми ранениями были обнаружены около 2 часов ночи 27 января на улице возле автомашины, припаркованной у многоэтажного дома по Проспекту 50-летия Октября. По предварительным данным, к убийству причастен 43-летний житель дома. Как полагает следствие, преступление совершено в ходе ссоры, возникшей из-за того, что мужчины громко слушали музыку в машине, чем вызвали гнев подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух человек). "Сегодня, 29 января, судом удовлетворено ходатайство следователя… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 43-летнему горожанину. По данным следствия, около двух часов ночи 27 января на улице подозреваемый нанес колото-резаные удары двум 28-летним потерпевшим. Пострадавшие скончались на месте происшествия. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение", - говорится в релизе.
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происшествия, саранск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саранск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саранске арестовали подозреваемого в двойном убийстве из-за музыки

СК: в Саранске арестовали подозреваемого в двойном убийстве из-за громкой музыки

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник следственного комитета РФ . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Житель Саранска, подозреваемый в убийстве двух мужчин из-за того, что они слишком громко включали автомагнитолу, заключен под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии.
Тела двух мужчин в возрасте 28 лет с ножевыми ранениями были обнаружены около 2 часов ночи 27 января на улице возле автомашины, припаркованной у многоэтажного дома по Проспекту 50-летия Октября.
По предварительным данным, к убийству причастен 43-летний житель дома. Как полагает следствие, преступление совершено в ходе ссоры, возникшей из-за того, что мужчины громко слушали музыку в машине, чем вызвали гнев подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух человек).
"Сегодня, 29 января, судом удовлетворено ходатайство следователя… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 43-летнему горожанину. По данным следствия, около двух часов ночи 27 января на улице подозреваемый нанес колото-резаные удары двум 28-летним потерпевшим. Пострадавшие скончались на месте происшествия. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение", - говорится в релизе.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
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ПроисшествияСаранскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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