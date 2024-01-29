https://ria.ru/20240129/arest-1924113280.html

В Саранске арестовали подозреваемого в двойном убийстве из-за музыки

В Саранске арестовали подозреваемого в двойном убийстве из-за музыки - РИА Новости, 29.01.2024

В Саранске арестовали подозреваемого в двойном убийстве из-за музыки

Житель Саранска, подозреваемый в убийстве двух мужчин из-за того, что они слишком громко включали автомагнитолу, заключен под стражу, сообщает следственное... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T12:54

2024-01-29T12:54

2024-01-29T12:54

происшествия

саранск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Житель Саранска, подозреваемый в убийстве двух мужчин из-за того, что они слишком громко включали автомагнитолу, заключен под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии. Тела двух мужчин в возрасте 28 лет с ножевыми ранениями были обнаружены около 2 часов ночи 27 января на улице возле автомашины, припаркованной у многоэтажного дома по Проспекту 50-летия Октября. По предварительным данным, к убийству причастен 43-летний житель дома. Как полагает следствие, преступление совершено в ходе ссоры, возникшей из-за того, что мужчины громко слушали музыку в машине, чем вызвали гнев подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух человек). "Сегодня, 29 января, судом удовлетворено ходатайство следователя… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 43-летнему горожанину. По данным следствия, около двух часов ночи 27 января на улице подозреваемый нанес колото-резаные удары двум 28-летним потерпевшим. Пострадавшие скончались на месте происшествия. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20240127/napadenie-1923907992.html

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происшествия, саранск, россия, следственный комитет россии (ск рф)