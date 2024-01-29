https://ria.ru/20240129/akter-1924052922.html

Боявшийся попасть в окружение украинский актер сбежал из ВСУ

Боявшийся попасть в окружение украинский актер сбежал из ВСУ - РИА Новости, 29.01.2024

Боявшийся попасть в окружение украинский актер сбежал из ВСУ

Украинский актер Александр Печерица, который ранее записался в Территориальную оборону, заявил в беседе с ТСН, что покинул ряды ВСУ. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T05:57

2024-01-29T05:57

2024-01-29T14:06

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Украинский актер Александр Печерица, который ранее записался в Территориальную оборону, заявил в беседе с ТСН, что покинул ряды ВСУ.Как пишет издание "Обозреватель", актер находился в составе 128-го батальона, который принимал участие в боевых действиях на Харьковском направлении. По словам самого актера, на передовой его постоянно пугала перспектива попасть в окружение."Во время обстрелов, когда рядом падали снаряды, каждый раз была эта тревога и страх, что мы попадем в окружение, или сейчас прилетит мина, или танк будет обстреливать нашу позицию", — заявил Печерица.Актер отметил, что этот страх "постоянно сидел глубоко внутри". Однако на прямой вопрос о том, почему он принял решение уволиться из рядов ВСУ, актер ответил уклончиво, сославшись на "семейные обстоятельства". По словам самого Печерицы, его жена и ребенок уже находятся за пределами Украины "из соображений безопасности".Александр Печерица снялся в более чем 30 фильмах и сериалах, включая "Возвращение Мухтара 3" и "Брат за брата".

https://ria.ru/20240129/grad-1924051767.html

https://ria.ru/20240129/chekhiya-1924049492.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины