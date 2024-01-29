https://ria.ru/20240129/akter-1924052922.html
Боявшийся попасть в окружение украинский актер сбежал из ВСУ
Боявшийся попасть в окружение украинский актер сбежал из ВСУ - РИА Новости, 29.01.2024
Боявшийся попасть в окружение украинский актер сбежал из ВСУ
Украинский актер Александр Печерица, который ранее записался в Территориальную оборону, заявил в беседе с ТСН, что покинул ряды ВСУ. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T05:57
2024-01-29T05:57
2024-01-29T14:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924079192_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_4efbd1256090cc6b54a6020f2f5a3cef.jpg
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Украинский актер Александр Печерица, который ранее записался в Территориальную оборону, заявил в беседе с ТСН, что покинул ряды ВСУ.Как пишет издание "Обозреватель", актер находился в составе 128-го батальона, который принимал участие в боевых действиях на Харьковском направлении. По словам самого актера, на передовой его постоянно пугала перспектива попасть в окружение."Во время обстрелов, когда рядом падали снаряды, каждый раз была эта тревога и страх, что мы попадем в окружение, или сейчас прилетит мина, или танк будет обстреливать нашу позицию", — заявил Печерица.Актер отметил, что этот страх "постоянно сидел глубоко внутри". Однако на прямой вопрос о том, почему он принял решение уволиться из рядов ВСУ, актер ответил уклончиво, сославшись на "семейные обстоятельства". По словам самого Печерицы, его жена и ребенок уже находятся за пределами Украины "из соображений безопасности".Александр Печерица снялся в более чем 30 фильмах и сериалах, включая "Возвращение Мухтара 3" и "Брат за брата".
https://ria.ru/20240129/grad-1924051767.html
https://ria.ru/20240129/chekhiya-1924049492.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924079192_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_a681f9b4a78e231c7d1b84c79f59aaaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Боявшийся попасть в окружение украинский актер сбежал из ВСУ
Актер Печерица уволился из ВСУ, признавшись, что боялся попасть в окружение
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Украинский актер Александр Печерица, который ранее записался в Территориальную оборону, заявил в беседе с ТСН, что покинул ряды ВСУ.
Как пишет издание "Обозреватель", актер находился в составе 128-го батальона, который принимал участие в боевых действиях на Харьковском направлении. По словам самого актера, на передовой его постоянно пугала перспектива попасть в окружение.
Расчеты "Градов" залповым ударом уничтожили десятки боевиков ВСУ
"Во время обстрелов, когда рядом падали снаряды, каждый раз была эта тревога и страх, что мы попадем в окружение, или сейчас прилетит мина, или танк будет обстреливать нашу позицию", — заявил Печерица.
Актер отметил, что этот страх "постоянно сидел глубоко внутри". Однако на прямой вопрос о том, почему он принял решение уволиться из рядов ВСУ, актер ответил уклончиво, сославшись на "семейные обстоятельства". По словам самого Печерицы, его жена и ребенок уже находятся за пределами Украины
"из соображений безопасности".
Александр Печерица снялся в более чем 30 фильмах и сериалах, включая "Возвращение Мухтара 3" и "Брат за брата".
"Ошибка": экс-глава Чехии назвал шокирующую дату начала войны на Украине